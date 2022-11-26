«Ростов» — «Ахмат». Валерий Карпин взбодрит своих

Игра 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» состоится 27 ноября. Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех команды из Грозного оценивается аналитиками в 3.22. На ничью предлагают поставить за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Кубка России «Ростов» — «Ахмат» 27 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что матч 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей оценивается в букмекерских конторах коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Кубка России «Ростов» — «Ахмат» (27.11.2022)

Последние шесть матчей этого года состоятся в ближайшее воскресенье в Кубке России. Одна из наиболее интригующих встреч пройдёт в Ростове, где одноимённый клуб примет гостей из Грозного. Перед решающим туром соперники занимают строго противоположные места – «Ахмат» на первой строчке, а «Ростов» на последней. Однако между ними всего три очка разницы.

Не нужно долго думать, чтобы отметить, что ростовской команде в этом матче победа намного нужнее. Поражения в трёх матчах подряд в турнире откинули жёлто-синих сразу на последнее место в группе, практически не оставив им вариантов. Пока «Динамо» и «Оренбург» будут играть в очном матче с минимальным преимуществом по очкам, подопечных Валерия Карпина устроит только один результат.

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В прошлом туре «Ростов» довольно неприятно уступил «Оренбургу» на выезде (2:4), но данный исход едва ли мог кого-то удивить. Карпин только вернулся после работы в сборной России, где задействовал немало игроков из своего клуба. В последний раз после международной паузы у ростовчан наступил серьёзный спад, и сейчас следовало ожидать подобного. Кроме того, тренер вновь решил провести ротацию, чтобы предоставить отдых некоторым лидерам.

Тем не менее теперь отдыхать некогда. До весны у команды есть только одна цель – остаться в турнире. Ради неё Карпин должен бросить все силы, ведь терять по большому счёту уже нечего. На домашнем стадионе в Кубке «Ростов» выступает намного лучше, одержав победы в двух матчах из двух. В каждой из этих встреч команда неизменно забивала минимум два мяча. В родных стенах в этом турнире у неё четыре победы в шести последних играх.

Что любопытно, в последний раз ростовчане уступали минимально именно «Ахмату». Важно отметить, что с грозненцами у них давно не складывается – в пяти предыдущих встречах в разных турнирах было допущено четыре поражения, в том числе и два подряд на «Ростов Арене». Однако последняя игра в РПЛ осталась за хозяевами (2:1). Было это месяц назад и положило начало серии из трёх побед после неудачного отрезка. Именно на этом и стоит основываться в данный момент.

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«Ахмат» при Сергее Ташуеве демонстрирует небывалую со старта сезона стабильность. Команда не выигрывает каждый матч, но уже два месяца чередует победы и поражения. Отличительной чертой грозненцев можно назвать постоянное стремление давить впереди. Они не пытаются отсиживаться у своих ворот даже по необходимости, рискуя качеством обороны. Это единственная команда российского чемпионата с нулевым балансом голов.

Гости не могут похвастаться надёжной игрой в защите. Они пропускают на протяжении четырёх встреч подряд в разных турнирах. Более того, на чужом поле у «Ахмата» ещё не было ни одного матча, сыгранного на ноль. В то же время ошибки обороны часто были компенсированы атакующей активностью, ведь голевая серия команды сейчас равна 18 матчам.

Таким образом, не возникает сомнений в том, что в Ростов подопечные Ташуева отправляются не для того, чтобы просто завершить год. В турнирном плане их вполне может устроить даже ничья, однако для «Ахмата» нулевой ничьей быть не может. Он в любом случае будет стремиться к голу. В Кубке у него второе лучшее нападение после «Оренбурга» и средние показатели — более двух забитых мячей за игру. Из Ростова с пустыми руками команда не возвращается уже два года.

«Ахмат» определённо доставит немало проблем сопернику на его поле. В гостях в нынешнем сезоне он уже обыгрывал «Краснодар» (3:2) и «Зенит» (2:1). Команда хорошо бежит и физически к концу ноября выглядит вполне неплохо. Главный вопрос лишь в настрое, ведь место в следующем раунде так или иначе гарантировано, а итоговая позиция в группе – не та цель, ради которой необходимо выкладываться на максимуме.

Последний матч года с участием этих команд почти гарантированно подарит голевое шоу. «Ростов» не уходит с поля без гола в 15 матчах подряд, а серия «Ахмата» и вовсе равна 18 встречам. При этом соперники не слишком любят оглядываться на собственные ворота и регулярно пропускают. Интересно, но в группе С Кубка России абсолютно в каждой игре пробивался стандартный тотал в три мяча.

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Однако есть ещё один любопытный тренд – все матчи выигрывали хозяева. На сей раз перемен также не будет. «Ростов» прекрасно понимает, что необходимо добыть три очка. Карпин не станет жертвовать последней домашней игрой перед перерывом. И второго подряд поражения не допустит. Рассмотрим ставку «хозяева не проиграют и обе забьют» с коэффициентом 2.16.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура Кубка России «Ростов» — «Ахмат» 27 ноября 2022 года

Важнейший матч для одной из команд в борьбе за выход из группы. «Ростов» поставил себя в очень неудобное положение после поражения в матче с «Оренбургом», но ещё ничего не потерял. Команде Карпина обязательно нужно выигрывать дома, но в двух матчах в Кубке жёлто-синие на своём поле уверенно одерживали верх. «Ахмат», естественно, соперник не из простых. Он всегда нацелен на гол и исторически хорош в Ростове, но сейчас хозяевам очки гораздо нужнее.

Ставка: «Ростов» не проиграет и обе забьют за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.47.

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Прогноз на матч Япония — Коста-Рика с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.