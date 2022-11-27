Бразилия — Швейцария. Без Неймара можно играть

Главная звезда бразильской сборной получил травму, но у Тите хватает ресурсов, чтобы решать задачи даже без него.

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия — Швейцария. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцам. Поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.53. Успех швейцарцев оценивается аналитиками в 7.20. Ничья доступна за 4.64.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92. На гол бразильцев дают коэффициент 1.11. Если забьёт Швейцария, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Бразилия — Швейцария (28.11.2022)

Бразилия приехала на чемпионат мира в статусе главного фаворита турнира и в матче 1-го тура уверенно обыграла Сербию. Однако первый тайм заставил усомниться в заявленной мощи кандидата на победу в мундиале.

Сербские футболисты умело нейтрализовали все сильные стороны соперника, и ничья 0:0 к перерыву выглядела закономерной. Однако вторая половина встречи всё расставила на свои места. Бразилия обрушила на Сербию всю свою атакующую мощь и закономерно выиграла со счётом 2:0.

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Однако не обошлось без потерь. Травму голеностопа получил лидер команды – Неймар. Нападающий «ПСЖ» приехал на чемпионат мира в блестящей форме, и его отсутствие больно ударит по атакующему потенциалу Бразилии. По сообщениям в прессе, он может вернуться к матчам плей-офф, но со Швейцарией точно не сыграет.

К счастью для бразильских болельщиков, в составе сборной традиционно высокая конкуренция в линии нападения – Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Рафинья, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус. Такая россыпь исполнителей побудила тренера Тите перейти на «олдскульную» схему 4-2-4. Лавры героя страны временно примерил на себя Ришарлисон, оформивший дубль.

Матч с Сербией принёс Бразилии восьмую победу подряд. Эта встреча оказалась всего второй игрой на данном отрезке, в котором бразильцы забили менее трёх мячей. Неудивительно, что это случилось в матче с европейской сборной.

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Бытует мнение, что европейским командам проще играть с Бразилией. Опыт игры в топ-чемпионатах позволяет лучше подготовить игроков к противодействию бразильскому стилю. Проверить это очень сложно – до поездки в Катар последний раз Бразилия играла с командой из зоны УЕФА четыре года назад. Не стоит напоминать, что это был матч с Бельгией.

Швейцария попробует продолжить тренд, заданный Сербией, и попытается сдержать бразильскую атаку. К тому же такой подход для этой сборной не чужд – обороняться она умеет. При тренере Мурате Якине швейцарцы лишь четыре раза в 17 матчах пропустили больше одного мяча, а в семи встречах сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Швейцария начала турнир победой в матче с Камеруном. Единственный мяч забил Брил Эмболо, который не стал праздновать гол, потому что игрок является уроженцем Камеруна. Центрфорвард «Монако» забил 12-й мяч в 60 матчах за сборную. При этом Эмболо забивает победный гол в третьей официальной игре подряд. В предыдущих встречах он огорчил сборные Испании и Чехии.

Перед матчем с Бразилией куда важнее поговорить об обороне. В составе Швейцарии играет один из лучших вратарей мира – Ян Зоммер. Его участие в чемпионате мира было под вопросом из-за полученной в середине октября травмы. Восстановление завершилось как раз к товарищескому матчу с Ганой, сыгранному перед стартом мундиаля. Зоммер в той игре пропустил два мяча.

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» считается одним из лидеров сборной. Его умопомрачительные сейвы и отбитые пенальти помогали вытаскивать многие важные матчи. Выход Швейцарии в четвертьфинал Евро-2020 и квалификация на чемпионат мира из одной отборочной группы с Италией – во многом его заслуга.

За последние 11 официальных матчей в составе сборной Швейцарии Зоммер пропустил всего шесть мячей, хотя в соперниках были не только Болгария и Литва, но и такие команды, как Италия, Чехия и Испания. Если он поймает кураж, бразильцам будет непросто его пробить.

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Четыре года назад Бразилия и Швейцария встретились на чемпионате мира в России. Тот матч завершился скучной ничьей 1:1. С тех пор сборная Бразилия обновилась и стала намного сильнее. Однако за Швейцарию до сих пор играют девять из 14 футболистов, которые выходили на поле в той встрече.

Прогнозируем, что Бразилия даже без Неймара сломает насыщенную оборону швейцарцев и разок-другой пробьёт Зоммера. Фестиваля голов мы не увидим. Поставить на победу Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.13.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

Бразилия при подготовке к чемпионату мира проводила товарищеские матчи с командами из Африки и Азии. Однако «селесао» недостаёт опыта игры со слаженными европейскими сборными, которые могут эффективно нейтрализовать креативное нападение бразильцев. Бразильцам предстоит второй подряд взлом насыщенной обороны. К тому же за соперника играет один из лучших вратарей мира. Можно рассчитывать на то, что даже без Неймара бразильцы справятся, но много голов ждать не стоит.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

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