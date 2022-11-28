Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 26.54: Роналду великолепен, Неймар всё пропустит

Звезда бразильской сборной травмирована и не сыграет в очередном матче. Зато всё в порядке с португальским рекордсменом.

2-й тур группового этапа чемпионата мира продолжится 28 ноября. Ещё одна сенсация или на этот раз всё пройдёт без сюрпризов? Предлагаем вашему вниманию экспресс на матчи ЧМ-2022 с коэффициентом 26.54.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия 28 ноября

Камерун оказался не настолько плох, как того можно было ожидать. Тем не менее он продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей и в очередной раз не смог забить. Звёздная атака камерунцев выглядит совсем блёкло, когда попадает на соперников, которые умеют грамотно обороняться. К счастью для них, Сербия к таковым не относится, защита – слабейшая линия команды Драгана Стойковича.



Сербы совсем не впечатлили в первом матче и прервали свою беспроигрышную серию на отметке в шесть игр. Абсолютная беспомощность в атаке, а оборона при этом раз за разом позволяла бразильцам создавать опасные моменты. Тут два варианта: либо же мы переоценили сербов, либо «пентакампеоны» оказались настоящей машиной.

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Даже после неубедительного матча с Бразилией сербов не стоит списывать со счетов. Обыграть Камерун, который тоже не блистал в 1-м туре, им уж точно по силам. Другое дело, что, увлёкшись атакой, сербы, скорее всего, снова не удержат свои ворота на замке. Интересно выглядит ставка на «обе забьют» и победу Сербии за 3.78.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария 28 ноября

Сборная Бразилии безупречно выступила в квалификации. В зоне КОНМЕБОЛ за 17 игр она не проиграла ни разу. «Пентакампеоны», таким образом, отвоевали статус сильнейшей команды Южной Америки, опередив сборную Аргентины на шесть очков.



Подопечные Тите, если того требуют обстоятельства, могут включать максимальные обороты в атакующем механизме. В квалификации они забили 40 голов, в 16 из которых принял участие Неймар — 8+8. Форвард «ПСЖ» в отличных игровых кондициях подошёл к чемпионату мира, но получил травму в 1-м туре группового этапа. В игре со швейцарцами он участия не примет.

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Лишь в семи матчах отборочного турнира «пентакампеоны» забивали три мяча или более, поэтому голевых феерий на ЧМ от них стоит ожидать лишь в играх со слабыми соперниками. Сборная Швейцарии к таковым не относится. Она стартовала с минимальной победы в матче с Камеруном (1:0). Команда рассчитывает на положительный результат и в грядущей встрече, чтобы повысить свои шансы на выход в плей-офф. Сдержать натиск команды Тите без Неймара им вполне по силам.



Рекомендуем ставку на победу Бразилии через тотал меньше 2.5 мяча за 3.46.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Португалия — Уругвай 28 ноября

Сборная Португалии неубедительно стартовала на турнире. Два пропущенных мяча от Ганы, очень спорный пенальти, с которого Роналду открыл счёт в матче. Победа вышла на тоненького, чуть туда, чуть сюда — и можно было провалиться, как это сделал Уругвай, который даже ни одного удара в створ ворот Южной Кореи не нанёс.

«Чарруа» привезли на турнир очень возрастной состав, в котором многие лидеры давно миновали свой пик и не показывают хорошую игру. Судя по всему, тактика уругвайцев на турнир – это надёжно отстоять в обороне, а впереди, может быть, получится что-то забить.

Главный вопрос, получится ли у португальцев пробить оборону противника, которая хоть и возрастная, но довольно надёжная. У Роналду и компании бывали в этом плане неудачные матчи — с Испанией и Швейцарией.



Проблемы возникнут и здесь, только вот португальцы всё же не Южная Корея и свои шансы у ворот соперника найдут, но их будет немного. Ставим на победу Португалии за 2.03.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 28 ноября:

Ставка 1: победа Сербии и обе забьют в матче с Камеруном за 3.78.

Ставка 2: победа Бразилии и тотал меньше 2.5 мяча в матче с Швейцарией за 3.46

Ставка 3: победа Португалии в матче с Уругваем за 2.03.

Общий коэффициент: 3.78 Х 3.46 Х 2.03 = 26.54.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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