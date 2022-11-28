Уэльс — Англия. Гарри Кейн попрощается с Бэйлом

«Британское дерби» закончится отъездом с чемпионата мира одной из сборных, и это будут валлийцы.

29 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Уэльс — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех валлийцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Англия может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют валлийцы, сыграет коэффициент 1.79. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Уэльс — Англия (29.11.2022)

Групповой этап чемпионата мира подходит к концу. На 29 ноября запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райан, померяются силами Уэльс и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сдаётся, Уэльс не сумеет добыть путёвку в плей-офф ЧМ-2022. В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа валлийцы сыграли вничью с США (1:1) и проиграли Ирану (0:2). Последний матч наиболее интересен. Они превзошли соперника во владении мячом, но создали меньше потенциально голевых моментов.

Галактионова не было на скамейке «Локомотива» в матче с «Пари НН».

Иранцы нанесли больше ударов, в частности, в створ. Если бы не старания опытного Уэйна Хеннесси, подопечные Роберта Пейджа пропустили бы определённо больше двух мячей. Голкипер совершил четыре отменных сейва. С другой стороны, он же и стал главным антигероем встречи.

На 85-й минуте вратарь валлийцев выбежал за пределы штрафной и нарушил правила на нападающем Ирана — Мехди Тареми, за что получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, «драконы» окопались в собственной штрафной и пропустили после дальнего удара Роузбеша Чешми. Затем подопечные Пейджа побежали отыгрываться, но соперник поймал их на контратаке и забил второй гол.

В послематчевом интервью капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл отметил, что его национальная команда опустошена, и понятно почему. На данный момент сборная Уэльса занимает последнее место в группе. Шансов обыграть Англию у неё практически нет. В шести очных встречах валлийцы потерпели поражения.

«Зенит» и «Спартак» устроили массовую драку. Шесть игроков удалено.

Впрочем, в победе англичан тоже есть поводы усомниться. После разгрома в матче с Ираном (6:2) они сыграли вничью с США (0:0). Что интересно, лучшим игроком встречи в составе «трёх львов» стал Гарри Магуайр. Защитник «Манчестер Юнайтед» на удивление надёжно сыграл в обороне, а также запомнился дриблингом в штрафной площади соперника.

Нападающие Англии, в том числе Гарри Кейн, как будто не вышли на поле, что у многих даже вызвало подозрения.

Английские болельщики остались недовольны футболом своей команды, а также ничейным результатом. Небезосновательно они освистали «трёх львов». Если подопечные Гарета Саутгейта выступят подобным образом и в этот раз, то к ним возникнет немало вопросов.

У сборной Англии гораздо сильнее состав. Во встрече с Ираном было видно, на что он способен. Так как основной голкипер сборной Уэльса пропустит грядущую встречу из-за дисквалификации, наилучшим вариантом для ставки выглядит победа англичан и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.33.

Стоит отметить, что Гарри Кейн по-прежнему находится в двух шагах от повторения рекорда Уэйна Руни по голам за сборную. Матч с Уэльсом — отличная возможность для выступающего за «Тоттенхэм» нападающего укрепить свои позиции. Упускать такую возможность нельзя.

Ловрен: я принял лучшее решение, оставшись в «Зените».

Во встрече с американцами Кейн не нанёс ни одного удара в створ ворот и не создал ни одного голевого момента. На его счету два неточных удара, два подката, один вынос мяча и 39 касаний, причём лишь три из них в штрафной площади соперника. Необходимо исправляться.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года

Уэльс плохо выступил в первых двух турах группового этапа ЧМ-2022 и добыл соответствующие результаты. Усугубляет их ужасное положение и то, что в грядущем матче не примет участия Хеннесси. Думается, англичане одержат победу и порадуют своих болельщиков результативной игрой. Всё-таки «трём львам» нужно извиниться перед ними за безвольное выступление и ничью в матче с США.

Ставка: победа Англии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.33.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

«Как в UFC». Ловрен высказался о драке после матча «Зенит» — «Спартак».

Прогноз на матч Бразилия — Швейцария с коэффициентом 3.65.

Прогноз на матч Южная Корея — Гана с коэффициентом 3.05.

Карпин ответил на критику Губерниева.