Иран — США. Азмун утрёт нос американцам

Вряд ли будет более идеальная ситуация, в которой иранцы могут наказать самого принципиального соперника в своей истории.

29 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Иран — США. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех иранцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Иран — США 29 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Иран — США получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют иранцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол американцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Иран — США (29.11.2022)

Групповой этап чемпионата мира в Катаре подходит к завершению. На 29 ноября запланированы четыре встречи 3-го тура. В одной из них на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе померяются силами Иран и США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После разгромного поражения в матче с Англией (2:6) в игре 1-го тура, сборная Ирана обыграла Уэльс (2:0) в матче 2-го тура. Оба мяча иранцы забили в большинстве под самый занавес встречи, но это ровным счётом ни о чём не говорит. Подопечные Карлуша Кейруша доминировали весь матч и активно штурмовали ворота валлийцев.

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35-летнему голкиперу Уэльса Уэйну Хеннесси стоит отдать должное. Он совершил четыре сейва. Впрочем, важно не столько количество, сколько качество. Вратарь по-настоящему спасал, вытаскивая сложные мячи. В сумме же «персидские леопарды» нанесли 21 удар по его воротам.

Неоднократно мяч после ударов иранских футболистов, в особенности Сердара Азмуна, попадал в штангу или перекладину. Интересно, что на данный момент экс-нападающий «Зенита» является лидером ЧМ-2022 по попаданиям в каркас ворот. Во встрече с Англией он угодил в перекладину, а в матче с Уэльсом — в штангу.

Пожалуй, Азмуну попросту невезёт, хотя есть вопросы и к его физической готовности. По ходу встречи с Уэльсом нападающий неоднократно прибегал к помощи врачей. В итоге он не смог продолжить игру и был заменён на 68-й минуте. В преддверии ЧМ-2022 иранец пребывал в лазарете, из-за травмы. Как бы дело не дошло до рецидива.

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Остаётся лишь пожелать форварду здоровья. Его связка с нападающим «Порту» Мехди Тареми во встрече с Уэльсом смотрелась просто отлично. К слову, Тареми сейчас пребывает в потрясающей форме. В матче с Англией он оформил дубль, а во встрече с Уэльсом записал на свой счёт передачу, которую превратил в красивый гол Рамин Резаян.

Сборная США, в свою очередь, сыграла с Уэльсом вничью (1:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Валлийцы уступили лишь во владении мячом. В остальном встреча проходила на равных скоростях. В некоторых моментах американцы смотрелись предпочтительнее, но где-то им не хватало опыта и последнего паса.

Главная проблема национальной команды США кроется в молодости и нестабильности футболистов. Именно по этой причине она заняла лишь третье место в квалификации ЧМ-2022 и чуть было не угодила в стыки. Если бы американцы обыграли в матче заключительного тура Коста-Рику, то обошли бы Мексику и избавили себя от лишних переживаний.

Тем не менее, владея инициативой, сборная США уступила Коста-Рике со счётом 0:2. С одной стороны, у американцев очень скоростная линия атаки. Здесь и Кристиан Пулишич («Челси»), и Тимоти Веа («Лилль»), и Джошуа Сарджент («Норвич»). С другой — мастерства в реализации им частенько не хватает.

Интересно, что во встрече 2-го тура группового этапа ЧМ в Катаре американцы сыграли вничью с Англией (0:0). Результат объясним лишь тем, что англичане провели очень блеклый матч и буквально подарили очки подопечным Грегга Берхалтера. От иранцев им определённо не стоит ждать подобной щедрости.

Впрочем, для выхода в плей-офф чемпионата мира в Катаре «персидским леопардам» вполне может хватить ничейного результата. Если американцы не выиграют, а Англия не проиграет Уэльсу (что очень вероятно), иранцы останутся на втором месте в группе.

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Поставить на то, что Иран не проиграет в грядущем матче можно с коэффициентом 1.97. Пожалуй, главным преимуществом иранцев над США является опыт главного тренера. Под руководством Карлуша Кейруша, который выводил Египет в финал Кубка Африки, иранцы, как кажется, прогрессируют с каждым новым матчем. У американцев наставник тактически не так силён.

Самый принципиальный матч для иранских футболистов и страны в целом. Есть возможность через футбол заткнуть за пояс США. Достаточно просто не проиграть, чтобы оставить соперника без плей-офф. Американцы уже накалили обстановку, опубликовав в соцсетях флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Иран — США 29 ноября 2022 года

В отличие от США, Иран закономерно обыграл Уэльс. У «персидских леопардов» опытнее наставник и в отличной форме пребывает лидер — Мехди Тареми. Думается, они как минимум не проиграют. У американцев быстроногие нападающие и весьма неплохой, перспективный состав. Однако молодость игроков и отсутствие стабильности заставляют усомниться в их победе.

Ставка: Иран не проиграет за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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