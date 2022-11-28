«Куньлунь» — «Металлург». Счастливый день для китайцев

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Победа китайского клуба по итогам 60 минут оценивается в 5.05.
Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» 29 ноября 2022 года
Букмекеры сомневаются, что игра «Куньлунь» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах можно с коэффициентом 10.25.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» (29.11.2022)
29 ноября взгляды большинства любителей хоккея будут прикованы к событиям на «Арене Мытищи». Проводящий домашние встречи на этом стадионе «Куньлунь» принимает одного из самых серьёзных соперников в КХЛ — «Металлург». Старт игры назначен на 19:00 мск.
Не так безнадёжно выглядит клуб из Пекина в текущем сезоне. «Куньлунь» уже одержал ряд статусных побед. За последние 10 игр хозяева выиграли четыре раза. «Драконам» удалось обыграть «Сочи», «Нефтехимик», «Спартак» и «Локомотив».
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Отметим, что хоккеисты «Куньлуня» подстраивались под соперников, что редко наблюдалось в минувшем сезоне. Наставник команды Грег Айрленд сделал акцент на оборону в матчах с красно-белыми и железнодорожниками, а две оставшиеся победы одержал, используя атакующую стратегию.
Пока хозяева далеки от зоны плей-офф. Они отстают от занимающего восьмую строчку «Витязя» на девять очков, причём у клуба, играющего в Балашихе, на две встречи меньше. Надежду руководство клуба не теряет. Оно провело работу по усилению состава, пригласив словацкого форварда Юрчо.
Вполне вероятно, что на эмоциях от перехода в новый клуб новичок «Куньлуня» окажет решающее влияние на результат. Тем более опыт игры в КХЛ у Томаша есть. Он провёл часть прошлого сезона в «Барысе», действуя полезно в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
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«Металлург» ведёт гонку с «Автомобилистом» за первое место на Востоке. После серии из поражений в четырёх матчах на подопечных Ильи Воробьёва свалилась новая напасть. «Лисы» завершили три из пяти последних матчей в основное время вничью.
В двух последних встречах КХЛ с «Салаватом Юлаевым» хоккеисты «Металлурга» выиграли (3:1 и 2:1). Команды сосредоточились на обороне и выжидали ошибки соперника.
«Куньлунь» и «Металлург» провели 21 личную встречу. Преимущество на стороне «лис» — 18 побед, а «драконы» записали в актив три выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Ильи Воробьёва — 76:41.
«Куньлунь» в последних встречах действует уверенно. Ему удалось обыграть два сильных клуба с крепкой обороной. Отметим, что «драконы» выиграли в двух из трёх последних матчей с подопечными Воробьёва на своём льду. Перспективно смотрится ставка на победу «Куньлуня» или ничью за 2.82.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» 29 ноября 2022 года
«Металлург» в последних встречах действует без привычного блеска. Ему удалось выиграть в матче на выезде только однажды в основное время из восьми попыток. Это шанс для хоккеистов «Куньлуня», которые прибавили в создании голевых моментов и их реализации.
Ставка: победа «Куньлуня» или ничья за 2.83.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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