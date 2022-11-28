Нидерланды — Катар. Депай проявит неуважение

Страна-хозяйка чемпионата мира покинет турнир без набранных очков. Голландцы не собираются жалеть катарцев или играть в поддавки.

29 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Нидерланды — Катар. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами нидерландцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Победа Катара оценивается в 19.0. На ничью дают коэффициент 7.20.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Нидерланды — Катар будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.30. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Нидерланды — Катар (29.11.2022)

Матч 3-го тура группы A ЧМ-2022 Нидерланды — Катар состоится 29 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Луи ван Гал вернулся на пост главного тренера после провала сборной на Евро-2020. С омоложенным составом «оранжевых» он рассчитывает добиться значимого результата на чемпионате мира в Катаре. Сможет ли? Разбираемся вместе.

В последнее время сборная Нидерландов придерживалась расстановки 5-3-2. При переходе к атакующим действиям латерали поднимаются выше и команда перестраивается на игру по схеме 3-5-2, точнее, её вариацию 3-4-1-2. Очевидно, Луи ван Гал знает, что делает. Именно благодаря его стратегии оранжевые не проигрывают в 17 матчах подряд, выиграв в 12 из них. Суммарная разность мячей по итогам последних 17 встреч – 44:14.

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Сборная Нидерландов не без труда квалифицировалась на ЧМ-2022 в Катаре. Она заняла первое место в группе G с Турцией, Норвегией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром. Футболисты забили 34 гола. Мемфис Депай поучаствовал более чем в половине результативных действий сборной. Он набрал 18 очков по системе «гол+пас» — забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

Нападающий «Барселоны» ещё не до конца восстановился после травмы. Луи ван Гал не желает усугублять его физическое состояние. Игрок в последнем матче с Эквадором выходил на поле со скамейки запасных. Роль основного нападающего отводится Винсенту Янссену. На этом фоне Нидерланды не произвели впечатления в атаке в предыдущих двух играх ЧМ — с Сенегалом (2:0) и Эквадором (1:1).

Луи ван Гал привёз на чемпионат мира один из самых молодых составов. Сборная полна талантливых игроков, но не имеет в своей обойме звёзд с мировым именем. Катар впервые выступает на чемпионате мира. Команда получила прямой билет в финальный раунд мундиаля как страна-хозяйка турнира.

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Последние годы катарцы выступают под началом Феликса Санчеса. Первого значимого результата под его руководством они достигли на Кубке Азии — 2019. Команда на пути к трофею не встретила серьёзной конкуренции со стороны сильнейших сборных зоны АФК, выиграв во всех семи встречах с суммарным счётом 19:1.

На Кубке Америки в 2019 году Катар занял последнее место в группе, но подопечные Феликса Санчеса не выглядели мальчиками для битья. Они сыграли вничью с Парагваем (2:2), а также навязали достойную борьбу Колумбии (0:1) и Аргентине (0:2).

Грядущий мундиаль стал лакмусовой бумажкой для катарцев. Болельщики предвкушали старт турнира и обременили футболистов излишним давлением и ответственностью. Поражение в матче с Эквадором (0:2) повлекло скорый уход болельщиков со стадиона. Это отразилось на следующей игре с Сенегалом (1:3). После этого Катар досрочно потерял шансы пробиться в плей-офф.

Катарцы играют роль мелкой рыбёшки на международной арене и вряд ли смогут чем-то удивить Нидерланды, которые ставят перед собой амбициозные цели. Кадрово «оранжевые» в разы сильнее. Рекомендуем ставку на победу Нидерландов с форой (-2) за 1.98.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года

Катар вошёл в историю чемпионатов мира как первая сборная-хозяйка, которая проиграла в стартовом матче. За две игры катарцы не продемонстрировали ничего впечатляющего в атаке. Они стараются активно играть на флангах и в воздухе, но нехватка опыта даёт о себе знать — 15 ударов по воротам, из которых лишь три в створ, и один забитый мяч. Нидерланды должны устраивать мастер-класс. Разница в классе и опыте подавляющая. Проблем с реализацией атакующего потенциала возникнуть не должно. Отсюда ставка на победу Нидерландов с форой (-2) за 1.98.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-2) за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.12.

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