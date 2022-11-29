Польша — Аргентина. Месси затмит Левандовского

После поражения от Саудовской Аравии сын нападающего расплакался, а в этот раз будет счастлив!

30 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех поляков оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Аргентина получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.92. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина (30.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 30 ноября запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе встретятся Польша и Аргентина. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На данный момент сборная Польши возглавляет группу с четырьмя очками. В матче 1-го тура она сыграла вничью с Мексикой — 0:0, а во встрече 2-го тура обыграла Саудовскую Аравию — 2:0. Результаты совсем не закономерны. Мексиканцы и саудовцы продемонстрировали более дисциплинированный командный футбол.

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«Белые орлы» с солидной разницей уступили соперникам по владению мячом и создали гораздо меньше опасных атак. Также они нанесли меньше ударов, в частности, в створ. Пожалуй, единственный, кто заслуживает похвалы в составе национальной команды Польши — это Войцех Щенсны.

За две игры голкипер «Ювентуса» совершил девять великолепных сейвов. Особенно запомнился эпизод во встрече с саудовцами, когда он отразил 11-метровый удар и среагировал на добивание с близкого расстояния. Таким образом, Щенсны оформил два «сухаря». Его небезызвестный соотечественник Роберт Левандовски выступил в этих матчах не столь впечатляюще.

Во встрече с Мексикой нападающий «Барселоны» не сумел реализовать 11-метровый удар, а в матче с Саудовской Аравией упустил по меньшей мере три хорошие возможности забить. По итогу он сумел отличиться лишь благодаря грубой ошибке защитника Саудовской Аравии. Также форвард записал на свой счёт ассист.

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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сделал не менее важный вклад в успех своей национальной команды во встрече 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. После сенсационного поражения в матче с Саудовской Аравией (1:2), «альбиселесте» позарез была нужна победа во встрече с Мексикой. И именно обладатель семи «Золотых мячей» стал главным героем.

После часа равной игры у многих начали появляться сомнения, что сборная Аргентины сумеет набрать очки и подняться с последнего места в группе. Тем не менее на 64-й минуте Месси открыл счёт, чем кардинально поменял течение матча. Потрясающим точным дальним ударом он прошил Гильермо Очоа.

Затем на 87-й минуте форвард записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Энцо Фернандес. По сути, сделав гол сам. Незамысловатым на вид финтом хавбек переиграл защитников и отправил мяч в дальний угол ворот. Тем не менее пас ему отдал Месси. Таким образом, он стал первым игроком в истории, которому удалось отметиться ассистом на пяти чемпионатах мира.

В недавнем интервью нападающий «ПСЖ» признался, что после игры с Саудовской Аравией его сын Матео ушёл со стадиона в слезах. Скорее всего, это и придало аргентинцу дополнительную мотивацию, что в результате привело к победе в матче с Мексикой. Наверняка выиграют подопечные Лионеля Скалони и в этот раз.

У сборной Аргентины гораздо сильнее состав и лучше результаты на дистанции. До неудачи во встрече с Саудовской Аравией она не проигрывала в 36 матчах кряду. Результативностью в этих встречах «альбиселесте» радовала далеко не всегда, за что можно предъявить их молодому главному тренеру. Однако это уже совсем другая история.

П2 + ТМ 3.5 мяча принимается с коэффициентом 1.90. Поляки добыли путёвку в финальный раунд ЧМ-2022 в Катаре не без удачи. Как мы помним, Россию отстранили от участия в турнире. Вследствие этого «белые орлы» прошли сразу в финал квалификации, где обыграли Швецию (2:0). Думается, в этот раз им не поможет даже везение.

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Наиболее интересным выглядит противостояние Лионеля Месси и Роберта Левандовского. Бывший и действующий футболисты «Барселоны» встретятся лицом к лицу на поле в очень важном матче. Аргентинец — скромный футболист, но в этой встрече у него есть шанс показать, что он намного круче поляка, которого так расхваливают в последнее время.

Более того, у Месси есть шанс оставить Польшу без плей-офф. Если «белые орлы» проиграют в матче с аргентинцами, а в параллельной встрече саудовцы обыграют мексиканцев, то поляки окажутся на третьей строчке.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Сборная Аргентины в целом смотрится предпочтительнее. В отличие от Польши, пусть и не без труда, она сумела обыграть Мексику. При том что после поражения в матче с Саудовской Аравией собраться с силами наверняка было нелегко. В то же время у «белых орлов» в прекрасной форме пребывает Войцех Щенсны. Учитывая это и не самую высокую результативность аргентинцев, наилучшим вариантом для ставки выглядит победа «альбиселесте» и низ по голам.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.29.

Прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 4.00.

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Прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Катар.

Форлан: Россия могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре.