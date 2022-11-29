ЦСКА — «Авангард». Фёдоров примет вызов

Матчи между омичами и армейцами стали принципиальными, но в этот раз удача повернётся к москвичам лицом.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.72. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент — 4.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (30.11.2022)

На 30 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим встрече ЦСКА и «Авангарда», которая пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Подопечные Сергея Фёдорова идут на втором месте Западной конференции, набрав 51 очко за 34 встречи. Отставание от лидирующего СКА составляет восемь очков. При этом у команды пять побед в последних шести встречах. Накануне ЦСКА обыграл на своём льду «Витязь» (6:4). Результативность впечатляет, хотя и после первого периода красно-синие уступали сопернику со счётом 0:3, но перевернули игру.

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Нестеров и Светлаков оформили по дублю и отдали по результативной передаче. У Никиты на счету теперь 22 очка в 30 играх, а Андрей набрал 14 очков за 34 матча. В воротах стоял Александр Шарыченков, на его счету семь игр и 14 пропущенных шайб. Вполне неплохо! В целом команда чувствует себя комфортно.

«Авангард» расположился на шестой строчке Востока, набрав 41 очко за 35 встреч. Клуб одержал победы в восьми из 10 последних игр. Накануне он потерпел поражение в матче с «Локомотивом» (2:3). У «ястребов» по голу забили Владимир Ткачёв и Алексей Береглазов. Жаль, но этого оказалось недостаточно, ведь соперник сумел реализовать свои моменты в последней двадцатиминутке.

Для Владимира это девятый гол в сезоне, а Алексей забросил шестую шайбу. Также выделить стоит Рида Буше, у которого 34 очка за 34 встречи. Впрочем, команда чувствует себя неплохо, особенно если учитывать, что недавно она шла с серией из девяти побед.

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История очных встреч с ЦСКА насчитывает 43 матча, где армейцы одержали 29 побед, когда омичи выиграли в 14. Преимущество очевидное, несмотря на то что в шести последних играх в Москве статистика разделилась поровну. Так что эти клубы обещают интересный матч, однако с результативностью в очных встречах не всё гладко.

Лишь в четырёх из 10 последних игр тотал был выше 4.5 шайбы. Плюс сейчас соперники в неплохой форме. Статистика забитых и пропущенных у команд следующая — у ЦСКА – 113:80, а у «Авангарда» – 97:94. С нападением порядок, как и с защитой, пусть даже гости имеют показатели хуже из-за неудавшегося старта сезона.

Конечно, дома у армейцев поддержка трибун, атмосфера, однако сейчас тяжело говорить о явном преимуществе над соперником. Состав гостей в боевой готовности, и он готов к борьбе. Поэтому можно попробовать вариант ставки на 1Х + ТБ 4.5 за 2.07.

ЦСКА — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 ноября 2022 года

ЦСКА показывает отменные результаты, и результативность впечатляет на фоне прошлого года, однако и «Авангард» набрал обороты после смены тренера. В очных встречах и до этого тяжело было определить фаворита, но ЦСКА смотрится чуть лучше, плюс поддержка трибун на стороне армейцев. Поэтому попробуем менее рискованный вариант на то, что хозяева не проиграют, через тотал больше.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Панарин забил впервые за 13 матчей.

Прогноз на матч «Амур» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.26.

Свечников: я русский на сто процентов.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь» с коэффициентом 4.80.