«Спартак» — «Динамо» Мн. Гришин творит чудеса

Сложно представить, что красно-белые ещё недавно были в кризисе. Сейчас у руля стоит тот человек, который их тащит.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Победа «Динамо» оценивается в 2.89. На ничью дают коэффициент 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Мн 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Динамо» Мн должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» Москва — «Динамо» Минск (30.11.2022)

В среду в одном из матчей Континентальной хоккейной лиги встретятся московский «Спартак» и минское «Динамо». Матч пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Смена тренера явно пошла на пользу красно-белым. Илья Гришин смог взбодрить команду, и она принялась побеждать. Правда, позиции «Спартака» в турнирной таблице до сих пор выглядят слабыми, ведь слишком многое было упущено в первой части сезона, когда клуб гораздо чаще проигрывал.

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Без Миронова «Спартак» неожиданно победил ЦСКА, а уже под руководством Гришина выиграл в шести из семи последних матчей. Исключением стала только игра с армейцами, которые взяли уверенный реванш со счётом 4:2.

Сейчас «Спартак» уже на шестой строчке в Западной конференции. Команда сыграла 37 матчей, из которых выиграла в 18. Огромный прогресс у красно-белых заметен в плане результативности. Он особенно проявляется в последних матчах. Они забросили две шайбы «Локомотиву», потом три «Авангарду», четыре «Барысу» и пять «Трактору».

Даже с таким прогрессом атака «Спартака» остаётся одной из наименее результативных, всего 79 шайб в 37 матчах. На фоне минчан, которые забросили 96 шайб в 36 матчах, москвичи выглядят слабее. Опять же, это только за счёт провального старта сезона.

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Минчане только на прошлой неделе прервали серию из поражений в пяти матчах, которая очень больно ударила по их положению в таблице. ЦСКА и СКА просто разорвали команду Крэйга Вудкрофта. Первые забросили им восемь шайб, а вторые – семь. В текущем сезоне «Динамо» ни от кого не пропускало больше.

В последней игре очень мощно проявил себя Артём Демков. В первом же матче за минчан он сделал 2+1. Ирония судьбы в том, что всего за неделю да этого он расторг контракт со «Спартаком», а «Динамо» его подписало буквально за день до игры. В стане красно-белых хоккеист за 22 матча текущего сезона не набрал ни одного очка, и тут вдруг такой прорыв.

Будем откровенны, но удачно выступить в матчах с московским «Динамо» (6:2 и 4:3) минчанам отчасти помогло очень странное судейство. Вудкрофт может сколько угодно бить себя в грудь и рассказывать, что его команда отлично реализует большинство, но как клуб его получает? Ловить такие подарки судьбы постоянно просто невозможно, где-то очень скоро минчан настигнет карма. Поэтому ставим на П1 + ТМ (5.5) за 3.26.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Мн 30 ноября 2022 года

«Спартак» не зря считается фаворитом, ведь с такой набранной формой хозяевам явно не стоит бояться минчан. Победа красно-белых тут отличный вариант, но можно рискнуть и добавить к ней ещё и тотал меньше, чтобы замахнуться на высокий коэффициент. «Спартак» постепенно теряет статус скучной и нерезультативной команды, но шесть и более шайб в матчах с его участием до сих пор редкость. «Динамо» и «Спартак» уже дважды встречались в текущем сезоне и не пробивали тотал больше 5.5 шайбы

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.26.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Сорокин — третья звезда прошлой недели НХЛ.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.

Свечников: в России попадаешь в родную атмосферу, а в США этого нет.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Витязь» с коэффициентом 4.25.