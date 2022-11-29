«Трактор» — «Барыс». Скабелка заставит скучать

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Барыс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.76. Победа казахстанцев по итогам 60 минут оценивается в 3.82.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Барыс» 30 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Трактор» — «Барыс» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.20. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Барыс» (30.11.2022)

30 ноября в Челябинске скрестят клюшки хоккеисты «Трактора» и «Барыса». Интригующая встреча пройдёт на льду «Арена-Трактор». Матч принципиальных соперников из Восточной конференции начнётся в 17:00 мск.

Клуб из Челябинска проводит крайне неудачный сезон. Разбираться в причинах его провальной игры предстоит тренерскому штабу. Со стороны можно отметить проблемы лучшего снайпера минувшего сезона — Никиты Тертышного.

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По итогам 35 матчей, которые форвард провёл на льду в текущем сезоне, у него в активе нет ни одной заброшенной шайбы. Это явно не тот результат, на который рассчитывал Анвар Гатиятулин. Нападающий играл ключевую роль в тактических схемах команды, а заменить его оказалось сложно.

Весьма вероятно, с этим связан удручающий болельщиков отрезок в игре подопечных Гатиятулина. Они проиграли в шести из последних восьми матчей регулярного сезона. Отметим, что в трёх встречах подряд хоккеисты «Трактора» не сумели открыть счёт заброшенным шайбам.

Учтём при составлении прогноза не слишком результативную игру хозяев при реализации численного преимущества. Спецбригада большинства «Трактора» реализовала 18,3% попыток разыграть лишнего. Пока улучшений в этом аспекте командного взаимодействия не просматривается.

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«Трактор» по итогам 36 встреч балансирует на грани зоны плей-офф. В активе подопечных Анвара Гатиятулина 33 очка. «Медведей» преследует их соперник — «Барыс». У гостей набралось по итогам 36 матчей 31 очко. Таким образом, возникает дополнительная мотивация для каждой из команд.

Болельщики «Барыса» также проявляют признаки недовольства результатами клуба. Удачный старт команды из Астаны сменился игровым кризисом. «Снежные барсы» совсем не впечатляют в последних матчах — две победы в 10 встречах.

«Трактор» и «Барыс» провели 48 личных встреч. Наблюдается примерное равенство в принципиальном соперничестве: у «снежных барсов» — 26 побед, а «белые медведи» записали в актив 22 выигранные встречи. Разница шайб в пользу подопечных Андрея Скабелки 140:136.

Будущие соперники крайне непредсказуемы в результатах. Например, «Барыс» на эмоциях едва не обыграл в минувшем матче лидера Восточной конференции — «Автомобилист».

Команды объединяет низкая результативность в последних встречах — в пяти из восьми матчей «снежных барсов» заброшено меньше пяти шайб. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 4.5 шайбы за 1.94.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Барыс» 30 ноября 2022 года

«Трактор» не сумел пока организовать хотя бы подобие адекватного позиционного нападения. Команда с огромным трудом создаёт и реализует голевые моменты. За восемь последних встреч подопечные Гатиятулина забросили всего 11 шайб (основное время).

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Свечников: я русский на сто процентов.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь» с коэффициентом 4.80.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Витязь» с коэффициентом 4.25.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.