Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 7.84: Месси протиснется в плей-офф

30 ноября продолжится 3-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.84 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Австралия — Дания 30 ноября

Австралия выходила в плей-офф чемпионата мира один раз в своей истории – в 2006 году, когда её тренировал Гус Хиддинк. Для повторения того исторического достижения, весьма вероятно, Австралию устроит и ничья, и именно на сохранение этого результата будет сделана ставка. Класс игроков сборной Австралии невысок – только два игрока из ростера этой команды выступают в высших дивизионах европейских топ-чемпионатов.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Дании реализует своё преимущество в классе. На её стороне преимущество в тактике – Дания хорошо играет на контратаках, и ей комфортно противостоять командам, играющим в «примитивный» футбол в британском стиле. Однако Австралия забивала в последних 10 матчах с европейскими командами, так что победа датчан не выйдет сухой.



Менее рисковая ставка – тотал больше 2.5 мяча за 1.92. В ситуации, когда обеим командам нужна только победа, глупо ждать вестей из параллельной встречи, игра будет открытой. Как показывает практика, на таких турнирах решающие матчи редко выходят скучными.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября

От сборной Мексики на этом чемпионате ждали более атакующей игры. Однако тренер Херардо Мартино, такое ощущение, сделал скидку на уровень соперников и выставил более защитный вариант, чем тот, который мы видели в матчах квалификации. Успеха это не принесло – нулевая ничья с Польшей и поражение от Аргентины. Героем первого матча стал вратарь Гильермо Очоа, который напомнил о себе, отбив пенальти от Роберта Левандовского. А вот в матче с аргентинцами главным героем стал игрок соперников – Лионель Месси практически в одиночку спас матч, закономерным итогом которого также могла бы стать нулевая ничья.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Но теперь защищаться нет смысла. Чтобы выйти в плей-офф и не зависеть от исхода параллельного матча, Мексике нужно выигрывать с крупным счётом. Вот только в последний раз более двух мячей Саудовская Аравия пропускала 37 матчей назад – в ноябре 2019 года.



Тренер саудовцев Эрве Ренар проделал со сборной очень хорошую работу. Саудовская Аравия хорошо подстраивается под любого соперника, но делает это очень рискованно. Учитывая турнирное положение, аравийцы пойдут на риск и сейчас.

Осторожная ставка – Саудовская Аравия не проиграет за 2.25. Не забываем, сколько проблем создали защита Мексики и вратарь Гильермо Очоа как полякам, так и аргентинцам.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Польша – Аргентина 30 ноября

Сборная Аргентины – одна из тех команд на турнире, которая сильно зависит от вдохновения своего лидера. Без озарения, которое нашло на Лионеля Месси в концовке матча с Мексикой, выход в плей-офф мог случиться разве что чудом. Но теперь Аргентине достаточно выиграть в этом мини-финале с Польшей.

Интриги матчу придаёт дуэль бывшего и нынешнего форвардов «Барселоны». Роберт Левандовски в 2022 году забил три мяча за сборную и 18 голов за «Барселону» в сезоне-2022/2023. Но это не помогло клубу в Лиге чемпионов. Месси в текущем сезоне ожил в Париже: забил 12 голов за «ПСЖ» и раздал 14 голевых передач. А в сборной у Лео и вовсе случился очень продуктивный год – 13 голов в девяти матчах. Лишь в двух встречах за национальную команду в 2022 году Месси не удалось забить.

Роль индивидуального исполнительского мастерства выходит на первый план, когда у обеих команд наблюдаются заметные проблемы в игре. Класс игроков у Аргентины значительно выше – и она заберёт этот матч, пусть и не без труда.

Менее рисковая ставка – тотал меньше 2.5 мяча за 1.82. Нервная игра на результат и высокий уровень игры вратарей не предполагают большого количества голов.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 30 ноября

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче Австралия — Дания за 1.92.

Ставка 2: Саудовская Аравия не проиграет Мексике за 2.25.



Ставка 3: ТМ 2.5 в матче Польша — Аргентина за 1.82.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.25 Х 1.82 = 7.84.

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