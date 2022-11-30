«Оттава» — «Рейнджерс». Панарин проснётся

1 декабря состоится матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а победа «Сенаторз» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» (01.12.2022)

На 1 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между «Оттавой Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который пройдёт на льду «Канадиан Тайр-центра» в Оттаве, а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Оттава» располагается сейчас на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 17 очков за 21 встречу. Накануне клуб обыграл на выезде «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ). Победный гол на счету Клода Жиру, который также сделал результативную передачу. Брэди Ткачук тоже забросил шайбу и сделал ассист в матче. Теперь у него 25 очков за 21 игру.

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Однако у команды это лишь третья победа в шести последних встречах, и говорить о хорошем положении дел не приходится. Из россиян стоит выделить Артёма Зуба, который за 12 матчей набрал четыре очка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне тоже не похож сам на себя. Клуб идёт в середине таблицы Восточной конференции, набрав 24 очка за 23 игры. Команда потерпела поражения в трёх последних встречах. Накануне клуб уступил на выезде «Нью-Джерси» (3:5). Артемий Панарин и Мика Зибанеджад забросили по шайбе, но их стараний оказалось недостаточно.

Этой шайбой россиянин прервал безголевую серию из 12 матчей. Игорь Шестёркин, являясь основным голкипером, сыграл в 17 встречах, пропустив 44 гола. Явно много, но винить только его неправильно. Сменщик — Ярослав Галак — пропустил 19 шайб в шести матчах.

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История очных встреч соперников насчитывает 56 игр, где хозяева одержали 29 побед, а «Рейнджерс» — 27. Преимущества как такового нет, плюс за последние шесть игр в Оттаве статистика разделилась поровну. Однако положение дел сейчас лучше у гостей. Лидеры в порядке. К слову, команда на протяжении семи игр забрасывает минимум по две шайбы.

Можно проверить сейчас ставку на то, что индивидуальный тотал «Рейнджерс» будет больше 3 шайб за 1.84. Во-первых, у хозяев сейчас 71 пропущенный гол, а в 5 из 10 очных матчей «Рейнджерс» забросили больше двух шайб.

Сейчас же есть шанс не только улучшить статистику, но и набрать очки. Соперник не самый сильный, однако в то же время рисковать не стоит, в очных встречах фаворита выделить трудно, да и букмекеры тоже не сильно уверены в победе одной из команд.

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Соперники не лучшим образом проводят сезон, плюс в очных встречах сильнейшего выделить трудно, однако гости показывают неплохую результативность на довольно длинном отрезке. Пусть в этой паре явными фаворитами они не выглядят, но попробуем взять ставку на индивидуальный тотал гостей.

Ставка: индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 шайб за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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Прогноз на матч «Детройт» – «Баффало» с коэффициентом 2.86.

Свечников: я русский на сто процентов.

Прогноз на матч «Чикаго» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.43.

Андрей Свечников: очень хочется сыграть за сборную России.