СКА — «Северсталь». Разин и Ротенберг нарушат традиции

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех череповчан оценивается в 4.98. На ничью дают коэффициент 4.98.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 1 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч СКА – «Северсталь» должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.98.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь» (01.12.2022)
Декабрь в КХЛ начнётся матчем СКА и «Северстали». Игра пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 19:30. Петербуржцы продолжают лидировать в Западной конференции. У них был очень сложный отрезок, который слегка пошатнул гегемонию.
Несмотря на это, «армейцы с Невы» по-прежнему лучшие. Они набрали 61 очко в 37 матчах. Тем самым команда опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) на 10 очков.
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СКА просто шикарно начал сезон и не растерял форму даже спустя 37 матчей. В текущем сезоне команда проиграла всего в восьми встречах. Был неприятный момент, когда петербуржцы уступили в трёх матчах кряду на выезде, но этот этап остался в прошлом. Клуб воспрянул духом и готовится продлить серию побед как минимум ещё на одну игру.
Матч с «Северсталью» — отличная возможность добыть третью победу подряд. Ничего сверхсложного в этом нет, ведь команда из Череповца выиграла только в одном матче из шести последних. Подопечные Андрея Разина занимают девятое место в Западной конференции.
Если мы говорим, что СКА был не в лучшей форме и позволил себе начать проигрывать, то что можно сказать про «Северсталь», которая в последних матчах обыграла только «Витязь». И какие у неё шансы во встрече с петербуржцами, если даже в личных встречах СКА выиграл в 41 из 52 матчей.
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Перед тем как принять «Северсталь», СКА уверенно обыграл «Торпедо» (6:2) и «Сочи» (5:2). В последнем матче петербуржцы сделали впечатляющие 57 бросков по воротам соперника. После игры Роман Ротенберг отметил мощную работу своих подопечных в атаке. После слабых игр с «Нефтехимиком» и «Локомотивом» прогресс налицо.
Отдельно следует выделить Марата Хайруллина и Никиту Гусева. Первый уже побил свой сезонный рекорд результативности. Раньше Марат максимально набирал 32 (17+15) очка в 46 матчах за «Нефтехимик», а тут у него уже 33 (15+18). Рекордной стала именно передача в игре с «Сочи».
Гусев сыграл только в 12 матчах, но у него в активе уже 19 очков. Как раз две последние игры получились самыми плодотворными. Четыре очка во встрече с «Торпедо» и три очка с «Сочи». С такой результативностью СКА должен обыгрывать «Северсталь». Команда из Череповца одна из тех, кто пропустил уже более 100 шайб.
СКА очень результативно проводит домашние матчи, тут у команды 74 заброшенные шайбы в 20 играх. Пропустили петербуржцы всего 34 гола на своём льду, но в последнее время они слишком многое позволяют соперникам. Забить им сейчас несколько проще, чем в начале сезона. «Северсталь» на выезде забрасывает в среднем около 2,44 шайбы за матч и определённо должна создать проблемы фавориту.
Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 1 декабря 2022 года
Игра обещает быть очень результативной. Обычно эти команды не радовали нас обилием шайб в личных встречах, но у них есть возможность исправиться. СКА временами серьёзно проваливается в обороне и старается это исправить за счёт атаки. В такой игре и «Северсталь» получит свои моменты, которые нужно будет просто грамотно использовать.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.
Экспресс с коэффициентом 9.15.
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