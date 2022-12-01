«Филадельфия» — «Тампа-Бэй». Кучеров мчит без тормозов

Россиянин набрал ход и знатно пошумел в последнем матче, но не только результативностью, но ещё и стычкой.

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.70. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 2 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (02.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 2 декабря состоится сразу 11 матчей. В одном из них на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии померяются силами «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Команда из Филадельфии весьма неплохо начала сезон, но затем её дела стали стремительно ухудшаться. В последних 11 играх в регулярке «лётчики» добыли только одну победу — в матче с «Айлендерс» (3:1). В овертайме они уступили «Коламбусу» (4:5 ОТ) и «Вашингтону» (2:3 ОТ). В серии послематчевых буллитов проиграли «Монреалю» (4:5 Б).

Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 25 передач.

Во всех остальных встречах «Флайерз» потерпели разгромные поражения в основное время. За этот отрезок они забросили только 23 шайбы. Сами пропустили в два раза больше — 46. Защитникам «Филадельфии» есть за что предъявить, равно как и голкиперам — Феликсу Сандстрёму и Картеру Харту. Они пропустили слишком много необязательных шайб.

Главный вопрос — поможет ли подопечным Джона Тортореллы выйти из кризиса победа в матче с «Айлендерс»? Пока что опытный наставник не отладил игровые механизмы и не поставил привычный для себя доминирующий хоккей. Прогресс имеется, но из-за неудачно проведённой «Филадельфией» трансферной кампании в межсезонье ему, очевидно, приходится очень нелегко.

У «Тампы» дела обстоят намного лучше. За последние восемь матчей в регулярке она уступила лишь два раза — в обоих случаях возглавляющему сводную таблицу НХЛ «Бостону» (3:5 и 1:3). В овертайме «молнии» обыграли «Даллас» (5:4 ОТ), «Нэшвилл» (3:2 ОТ) и «Баффало» (6:5 ОТ). Во всех остальных встречах выиграли в основное время, порадовав своих болельщиков результативностью.

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За этот промежуток времени «Лайтнинг» забросили целых 33 шайбы (включая ОТ). В 14 (четыре гола и 10 результативных передач) из них принял непосредственное участие Никита Кучеров. При этом российский нападающий оформил два ассистентских хет-трика подряд — в матчах с «Сент Луисом» (5:2) и «Баффало» (6:5 ОТ).

Одна из этих голевых передач стала для Кучерова юбилейной. Никита добрался до 650 (256+394) очков за карьеру, став 14-м россиянином, которому покорилась эта отметка. На данный момент форвард занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. За 22 игры он набрал целых 35 очков по системе «гол+пас». Больше только у Коннора Макдэвида (39), Джейсона Робертсона и Леона Драйзайтля (по 36).

Кучеровым восхищаются в Америке. Подтверждает это и то, что его недавно вместе с партнёрами по «Тампе» — Андреем Василевским и Стивеном Стэмкосом — включили в топ-100 лучших хоккеистов современности. Стэмкос, к слову, также пребывает сейчас в потрясающей форме. За последние восемь матчей в НХЛ он ни разу не уходил со льда без результативных действий.

Именно Стэмкос принёс победу «Тампе» в матче с «Баффало». Нападающий записал на свой счёт ассист и дубль. Хотя встреча запомнилась не только этим. В конце третьего периода произошла стычка. Потасовка возникла из-за того, что Никита Кучеров врезался в голкипера «клинков» после того, как его толкнули.

Капитан «Баффало» — Кайл Окпосо — в послематчевом интервью отметил, что Кучеров потрясающий игрок, но грязный. По его мнению, Никита иногда срывается с цепи и позволяет себе некоторые вольности. Думается, россиянин красиво ответит на эти обвинения и порадует результативностью в предстоящем матче. П2 + ТБ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32.

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 декабря 2022 года

«Филадельфия» показала ужасные результаты в последних 11 матчах НХЛ и пропустила за этот период очень много шайб. Победа во встрече с «Айлендерс» не поможет «лётчикам» выйти из чёрной полосы. Джону Торторелле предстоит проделать немало работы. «Тампа-Бэй», в свою очередь, одержала результативные победы в шести из восьми последних встреч НХЛ. Думается, Стэмкос и Кучеров добудут для «Лайтнинг» ещё два очка.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.32.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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