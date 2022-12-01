«Барыс» — «Автомобилист». Заварухин пойдёт в отрыв

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист». Начало — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. победа казахстанцев оценивается в 3.16. На ничью дают коэффициент 4.15.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 2 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Барыс» – «Автомобилист» должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» (02.12.2022)
В пятницу 2 декабря уже второй раз за неделю сыграют между собой «Барыс» и «Автомобилист». Матч пройдёт в столице Казахстана, Астане, на стадионе «Барыс Арена». Здесь лидер постарается удержать свои позиции, а местная команда будет делать очередной шаг к выходу из кризиса, который уже слишком затянулся.
За четыре дня до отчётного матча команды уже играли друг с другом, только на льду «Автомобилиста». Результат той игры несколько удивил. Екатеринбуржцы считались явными фаворитами. Тем не менее они вдоволь намучились с соперником и могли запросто потерпеть поражение во втором матче подряд.
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Уже на шестой минуте матча хозяева «горели» (0:2), а первый период закончили при счёте 1:3. Сокращение отставания шло очень тяжело. «Автомобилист» владел преимуществом, но забрасывал строго по одной шайбе за период, хорошо, хоть не пропускал в ответ. Дожать «Барыс» у лидера получилось только в овертайме, когда Ник Эберт реализовал большинство.
С большим трудом «Автомобилист» вернулся на победный путь. Команда Николая Заварухина выбилась в лидеры благодаря мощной серии из побед в семи матчах подряд, которая прервалась только в игре с «Салаватом Юлаевым», который дожал «Авто» в овертайме. Сейчас у клуба в активе 51 очко в 35 встречах и общая разница 115:84.
«Барыс» таким результатам может только позавидовать. Команда Скабелки занимает восьмую строчку в Восточной конференции. 33 очка в 37 матчах при разнице 79:104 – далеко не самый выдающийся результат. Чтобы сохранить за собой место в плей-офф, клубу придётся постараться.
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Один из главных минусов «Барыса» — это отсутствие стабильности. Хозяева уже полтора месяца не могут выиграть даже в двух матчах подряд. В прошлой встрече казахстанцы смогли прервать неудачную серию, обыграв «Трактор». Небольшой прогресс у подопечных Скабелки есть, но его мало.
«Барыс» дома играет явно лучше, чем на выезде. Казалось бы, тут у него будет больше шансов с «Авто», которому он недавно создал много проблем в гостях. На самом деле, переоценивать ту игру, в которую «Автомобилист» вошёл недостаточно сконцентрированным, не стоит. Таких шансов, как в предыдущем матче, они «Барысу» уже не подарят.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 2 декабря 2022 года
В последние годы матчи между этими командами редко радовали результативностью. Прошлая встреча стала исключением и позволяет нам надеяться на лучшее. Если «Автомобилист» даст волю своей атаке, то мы увидим интересный матч, а не ту скуку, которая была в большинстве последних игр «Барыса». Третья подряд победа в очной встрече с казахстанцами никуда не денется, а также можно добавить к ней ещё и тотал больше 4.5 шайбы.
Ставка: победа «Автомобилиста» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.77.
Экспресс с коэффициентом 12.32.
Знарок: надеемся, декабрьская пауза нам поможет.
Прогноз на матч «Металлург» — ЦСКА с коэффициентом 3.48.
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Прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.22.
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