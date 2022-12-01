«Салават Юлаев» — «Трактор». Уфимцы дотерпят на этот раз

Оба клуба в глубоком кризисе, но хозяева поправят статистику. Уже неважно, какой будет победа, даже если придётся сушить счёт.

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.66. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 2 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Салават Юлаев» — «Трактор» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.01, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» (02.12.2022)

Перед паузой на проведение Матча звёзд КХЛ игры регулярного чемпионата идут в режиме нон-стоп. 2 декабря в Уфе скрестят клюшки принципиальные соперники из Восточной конференции «Салават Юлаев» и «Трактор». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Состав из Уфы отлично начал сезон, несмотря на скептицизм в отношении нового главного тренера Виктора Козлова. «Салават Юлаев» довольно уверенно шёл по чемпионату, одно время находясь на подступах к вершине Восточной конференции.

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В ноябре команду поразил неизвестный вирус, и хозяева уступили в семи из восьми последних встреч. Точную причину кризиса может назвать только тренерский штаб, но в движении хоккеисты команды резко сдали. Клуб из Уфы строит свою игру от обороны, поэтому для него крайне важно реализовывать редкие голевые моменты. Как раз с этим у хозяев дела в последних встречах обстоят хуже некуда.

За последние пять матчей регулярного чемпионата хоккеисты «Салавата» всего шесть раз зажигали красный свет за воротами соперника. Оборона худо-бедно со своей задачей справлялась, а атака молчала.

Без коренных перемен хозяевам не обойтись. Виктор Козлов не опускает руки, а постоянно пробует новые сочетания. Пока результата нет, и «Салават Юлаев» опустился на шестую строчку таблицы Восточной конференции с 43 очками в активе.

Знарок: надеемся, декабрьская пауза нам поможет.

Схожими болячками страдает и «Трактор». Челябинский клуб одержал победу в двух из последних восьми встреч, демонстрируя слабую игру в позиционном нападении. У «медведей» была серия из пяти домашних матчей подряд, но они сумели забросить всего 10 шайб.

Главная надежда в атаке «Трактора» — Никита Тертышный — не может открыть счёт заброшенным шайбам в сезоне. Уже 35 матчей вхолостую откатал форвард. Не выдержало терпение у Гатиятулина, и он отправил нападающего в резерв. Матч с «Барысом», проигранный со счётом 1:4, Тертышный пропустил.

«Салават Юлаев» и «Трактор» провели 58 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у уфимцев — 34 победы, а «белые медведи» записали в актив 24 выигранные встречи. Разница шайб в пользу подопечных Виктора Козлова 153:111.

Домашняя арена и поддержка болельщиков помогает «Салавату» обыгрывать «Трактор» в Уфе. Подопечные Козлова взяли верх в трёх из пяти последних очных игр. Наставник понимает, что матч с клубом из Челябинска — реальный шанс завершить неудачную серию. Рекомендуем изучить ставку на победу «Салавата» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35, потому что игра будет осторожной.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 2 декабря 2022 года

Виктор Козлов бросит все силы на лёд для победы. «Трактор» проиграл на выезде в четырёх из пяти последних встреч. Весьма вероятно, что гости не сумеют оказать необходимого давления на оборону уфимцев, поскольку за этот отрезок матчей трижды уходили с площадки без заброшенной шайбы. В прошлой игре уфимцы не дотерпели и пропустили две шайбы от «лис». На этот раз они смогут завладеть преимуществом и продержатся до финальной сирены. Поэтому много голов не ждём.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

Прогноз на матч «Металлург» — ЦСКА с коэффициентом 3.48.

Овечкин догнал легендарного Бретта Халла по победным шайбам в НХЛ.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.22.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор» с коэффициентом 3.90.