Аргентина – Австралия. Месси заставят нервничать

3 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Австралия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех австралийцев оценивается аналитиками в 17.0. На ничью предлагают поставить за 6.80.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Аргентина – Австралия 3 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Австралия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьёт сборная Аргентины, сыграет коэффициент 1.05. Гол сборной Австралии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.70.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Аргентина – Австралия (03.12.2022)

Групповой этап завершён, и на чемпионате мира в Катаре начинаются матчи без права на ошибку. В первых парах не обошлось без сюрпризов, встречу Аргентины и Австралии на первой стадии плей-офф тоже можно считать таковой. Южноамериканцы вырвали первое место в своём квартете в очной игре с Польшей (2:0), а австралийцы смогли обыграть Данию (1:0). Теперь пришло время выходить на новый уровень. Стартовый свисток в матче будет дан в 22:00 мск.

Сборная Аргентины заставила всерьёз понервничать всех в начале чемпионата мира, преподнеся самую громкую сенсацию в матче с Саудовской Аравией (1:2). Для третьего фаворита турнира по общим котировкам до ЧМ результат был слишком разочаровывающим. Впрочем, в итоге аргентинцы смогли войти в ритм и достигли всех поставленных целей. Они выиграли в двух оставшихся матчах и вышли с первого места в не самой сложной группе.

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Теперь в игре бело-голубых сомнений меньше, но они по-прежнему есть. Уверенные победы во встречах с Мексикой и Польшей с одинаковым счётом 2:0 – это весьма мощно, но к стилю есть определённые вопросы. Поляки практически никакого сопротивления не оказали, ударив всего трижды в сторону ворот и ни разу не попав в створ. С Мексикой вместо полноценного доминирования получилась эдакая победа на классе с гением Лионеля Месси.

Лионель Скалони сам признал, что для борьбы в плей-офф его команде необходимо прибавлять, что логично, ведь теперь соперники будут биться до конца. Особенно те, которым по большому счёту нечего терять по уровню возможностей. Тем не менее ресурсов у Аргентины достаточно для того, чтобы дожимать любого противника. Она является одной из самых эффективных команд ЧМ – пятая по среднему количеству ударов и вторая по попаданиям в створ.

При этом важно отдельно отметить слаженность оборонительный действий, в чём после 1-го тура наметился явный прогресс. Аргентинцы дважды сыграли «на ноль», но в целом в 14 предыдущих официальных встречах они пропускали лишь в трёх матчах. Скалони внёс коррективы в состав, заменив потерявшегося Лаутаро Мартинеса на Хулиана Альвареса, великолепно работающего без мяча. И командная игра в атаке, и подстраховка сразу улучшились.

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Разумеется, это всё, очевидно, не сулит ничего хорошего сборной Австралии, но так приходится говорить практически перед каждым матчем этой команды. Да, она во многом уже прыгнула выше головы – всего во второй раз в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства. При этом одержала две победы в квартете — столько же, сколько за 17 предыдущих матчей на главном турнире. И всего две победы было у «соккеруз» в девяти играх до выезда в Катар.

В то же время кто сказал, что свои физические ресурсы подопечные Грэма Арнольда исчерпали? Они прекрасно понимают, что уступают большинству сборных и по составу, и по таланту, и по качеству игры, однако всегда готовы выдать что-то особенное за счёт самоотдачи и мощи. У них максимально простой стиль игры – мало владения, слабый процент точности передач и ударов. Но при этом они находятся в топе по реализации и верховой борьбе без нарушений.

Действительно, лучше австралийцев после группового этапа на втором этаже играла лишь Южная Корея. В то же время Австралия на редкость мало фолит и старается избегать спорных моментов у собственной штрафной. Она забивала в каждом матче на чемпионате мира по одному мячу, нанеся всего шесть ударов в створ. То есть австралийцы забивают с каждого второго удара и наказывают практически за любую роковую оплошность в обороне соперника.

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И всё же ключевым преимуществом представителя Азии вновь является настрой. Австралия уже добилась большего, чем от неё ждали, и пусть аппетит приходит во время еды, но сейчас на неё не будет давить важность результата. Сборная будет терпеливо выжидать, отдавать все силы на борьбу и пользоваться теми немногочисленными шансами, что предоставит Аргентина. Этих шансов не может не быть, потому что с контратаками у «соккеруз» всё в полном порядке.

Данную встречу в плане результата рассматривать не слишком интересно. Аргентина намного сильнее и в двух последних матчах продемонстрировала, что индивидуальные ошибки не помешают ей зайти далеко. В Австралию, с точки зрения возможной победы, никто не верит, но важнее, что ей самой нужна вовсе не она. Команде Арнольда необходимо сыграть так, чтобы после матча ей не в чем было себя упрекнуть, и пока этот принцип помогал.

Бело-голубые будут давить, проводить много времени на чужой половине поле, и оборона австралийцев едва ли выдержит такой натиск. Тем не менее опрометчиво полагать, что фаворит будет слишком надёжен после потери мяча. Один, два или даже три момента за всю игру у «соккеруз» будут, а они транжирить не умеют. Рассмотрим ставку с голом сборной Австралии с коэффициентом 2.52.

Прогноз и ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Австралия 3 декабря 2022 года

Аргентина намерена доказать всем, что сложности на групповом этапе были лишь лёгким недоразумением. Сейчас начинаются матчи на вылет, и придётся продемонстрировать всю свою силу. Австралии в целом нечего предложить сопернику во многих компонентах, но в плей-офф сборная вышла абсолютно заслуженно и с треском вылетать не собирается. Она точно навяжет борьбу и наверняка хотя бы раз воспользуется эффективностью в завершении. Пусть этого и не хватит для победы.

Ставка: Австралия забьёт за 2.52.

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