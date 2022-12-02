«Миннесота» — «Анахайм». Капризов очень опасен

3 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.55, а успех «Дакс» идёт за 5.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» 3 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Анахайм» (03.12.2022)

3 декабря скучать не придётся. Стоит уделить внимание игре между «Миннесотой» и «Анахаймом», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 22:00 мск.

«Миннесота» порадовала болельщиков накануне в домашнем матче с «Эдмонтоном» (5:3). Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Для него это 14-я шайба в сезоне, и он побил рекорд скорости достижения 100 голевых передач. Для этого ему потребовалось 158 матчей. Матс Цуккарелло тоже не остался в стороне, на его счету гол и передача.

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При этом клуб провёл шестой матч кряду на своём льду. Он одержал в нём четвёртую победу (в двух встречах проиграл). Таким образом, «Миннесота» расположилась на восьмой строчке Западной конференции, набрав 24 очка за 22 встречи. Положение шаткое, а в спину дышит «Нэшвилл», у которого столько же очков. Впереди седьмой домашний матч — не с самым сильным соперником.

«Анахайм» идёт на серии из четырёх поражений. Накануне клуб крупно проиграл «Далласу» (0:5). До этого потерпел поражение во встрече с «Нэшвиллом» (1:2 ОТ). В последних восьми играх «Анахайм» одержал лишь одну победу. Статистика удручает. Плюс впереди третий выездной матч, а соперник в боевой форме. Так что будет непросто.

Команда располагается на 16-м месте в Западной конференции, набрав 14 очков за 24 встречи. Это худший результат в НХЛ на данный момент. Впрочем, удивляться здесь нечему. Лучший бомбардир команды — Трой Терри имеет 24 очка за 24 встречи при показателе полезности «-5». Тревор Зеграс набрал 20 очков при показателе полезности «-7».

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В очных матчах, которых насчитывается 52, у «Миннесоты» 28 побед при 24 — у «Анахайма». При этом у гостей сейчас явно спад в игре, а хозяева, наоборот, показывают уверенный хоккей, и лидеры в полном порядке. Так что даже с учётом не самой лучшей статистики личных встреч у «Миннесоты» будет явное преимущество.

Как минимум поддержка трибун, плюс недавно команда обыграла «Эдмонтон», а «Анахайм» явно будет на две, а то и три головы ниже по уровню. Также нет таких звёзд, как Кирилл Капризов. К тому же в 7 из 10 последних матчей тотал был больше 4.5 шайбы.

Разность забитых и пропущенных у «Дакс» — 59:101, тогда как у «Уайлд» — 67:65. По крайней мере, в защите хозяева играют куда лучше. В нападении же соперники практически схожи. Поэтому в такой встрече мы бы рассмотрели вариант на победу «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.70. Тем более что «Дакс» на выезде одержали победу лишь в 2 из 14 встреч. У хозяев же шесть побед в 13 домашних матчах.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Анахайм» 3 декабря 2022 года

«Миннесота» отлично проводит домашнюю серию игр. «Анахайм» выиграл лишь в одной из восьми последних встреч. Пусть в очных матчах фаворита выделить и трудно, но хозяева подготовлены лучше, чем гости. С результативностью проблем нет. Поддержка трибун также в помощь, и лидеры в полном порядке. Поэтому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

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