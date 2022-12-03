«Барыс» — «Салават Юлаев». Уфимцы спасутся

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех астанчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барыс» — «Салават Юлаев» будет нерезультативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» Астана — «Салават Юлаев» Уфа (04.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 4 декабря состоятся девять встреч. В одной из них на льду стадиона «Барыс-Арены» в Астане померяются силами местный «Барыс» и «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

После весьма неплохого отрезка в начале сезона «Барыс» начал стремительно сбавлять обороты и демонстрировать ужасный хоккей. За последние 18 матчей в регулярке он добыл только четыре победы — во встречах с «Сибирью» (3:1), «Салаватом» (2:0 и 4:1) и «Трактором» (4:1).

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В серии послематчевых буллитов «барсы» уступили «Металлургу» (2:3 Б), а в овертайме проиграли «Автомобилисту» (3:4 ОТ). Во всех остальных матчах они потерпели поражения в основное время, в том числе совсем недавно в играх с «Амуром» (1:3), «Ак Барсом» (1:2), «Спартаком» (1:4) и «Автомобилистом» (0:2).

Матчи с хабаровчанами, казанцами, москвичами и екатеринбуржцами интересны тем, что команда из Астаны играла на домашнем стадионе. Несмотря на поддержку болельщиков, подопечные Андрея Скабелки выступили очень плохо. За эти четыре встречи они забросили только три шайбы.

Одну из них записал на свой счёт Никита Михайлис, лишившийся в начале сезона капитанской нашивки из-за плохих результатов. Относительно недавно он восстановился после травмы и в хорошем смысле удивил. В трёх из четырёх последних матчей КХЛ форвард забрасывал шайбы. Пожалуй, сейчас все надежды «барсов» связаны с ним.

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У «Салавата» тоже не всё гладко. После великолепно проведённого октября и подъёма на первую строчку Восточной конференции он расслабился. Только в трёх из 12 матчей КХЛ подопечные Виктора Козлова одержали победы — с «Нефтехимиком» (3:2), «Куньлунем» (4:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

Также уфимцы потерпели поражения в трёх встречах после серии послематчевых буллитов — с «Амуром» (1:2 Б), «Ак Барсом» (тоже 1:2 Б) и «Авангардом» (3:4 Б). В овертайме они уступили «Сочи» (3:4 ОТ). В основное время, помимо поражений от «Барыса», уступили «Сибири» (1:2) и дважды «Металлургу» (1:2 и 1:3).

Спад зелёных кроется в нескольких причинах. Во-первых, осложнили им жизнь травмы. Во-вторых, у «Салавата» появились серьёзные проблемы с реализацией большинства. На данный момент он занимает по данному показателю лишь 15-е место в лиге. В-третьих, начало хромать завершение.

Наглядный тому пример — неудачи во встречах с «Барысом» (0:2), «Сочи» (3:4 ОТ) и «Металлургом» (1:2). Уфимцы нанесли гораздо больше бросков в створ, но забросили в сумме лишь четыре шайбы. По итогу это привело к изменениям. Совсем недавно клуб из Уфы расстался со Станиславом Бочаровым. Нападающий перебрался в «Амур».

Как бы там ни было, в последней игре КХЛ «Салават» обыграл «Трактор» (6:4). В послематчевом интервью Виктор Козлов заявил, что после таких побед психология улучшается. С одной стороны, не сказать, что «Трактор» сыграл хорошо. С другой — уфимская молодёжь порадовала результативностью и, по сути, спасла матч.

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Нечто подобное было и перед успешной октябрьской серией клуба из Уфы. Полагаем, он одержит победу в грядущем матче. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. В шести из восьми последних очных встреч астанчане потерпели поражения. Учитывая их нынешнее положение, в ещё одно верится без какого-либо труда.

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Оба клуба пребывают сейчас не в лучшем тонусе. Тем не менее у «Барыса» хуже результаты на дистанции. Плюс он уступил в шести из семи последних домашних матчей в КХЛ. «Салават Юлаев» ослаблен травмами и испытывает проблемы с реализацией. Однако он отнюдь не безоружен. Юные хоккеисты клуба из Уфы, строго говоря, в полном порядке и вновь готовы выручить Виктора Козлова.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за коэффициент 1.65.

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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