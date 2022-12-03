«Куньлунь» — СКА. Ротенберг разберёт китайцев на запчасти

4 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — СКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют гостей. Поставить на победу СКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38, а шансы «Куньлунь Ред Стар» оценили в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — СКА 4 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — СКА порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.
Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» — СКА (04.12.2022)
4 декабря в городе Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» состоится матч «Куньлунь» — СКА. В текущем розыгрыше КХЛ команды уже провели две очные встречи. Обе завершились победами армейцев: со счётом 6:3 — на выезде и со счётом 3:2 — дома. Смогут ли «драконы» в грядущей игре удивить статусного соперника? Разбираемся вместе.
«Драконы» выиграли в трёх из восьми матчей на старте сезона-2022/2023, при этом лишь во встрече с «Сибирью» (0:4) они провалились в обороне. Складывалось впечатление, что в текущем сезоне «Куньлунь» точно сможет выйти в плей-офф, но с продвижением команды по турнирной дистанции эти надежды постепенно угасали. В первую очередь на фоне слабой игры в обороне, в частности в матчах с атакующими командами.
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К грядущей игре «Куньлунь» подходит после двух крупных поражений во встречах с «Металлургом» (1:6) и московским «Динамо» (1:5). Команда пропустила в текущем сезоне 122 шайбы, из которых 40 пришлись на игру в меньшинстве. Только «Сочи» пропускает чаще.
В последних 11 играх СКА не отличался стабильностью результатов — выиграл лишь в пяти матчах. Несмотря на это, подопечные Ротенберга возглавляют таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Петербургский клуб очень сильно провёл стартовый отрезок и сейчас пожинает плоды.
Красно-синие мощно играют в атаке. Дмитрий Яшкин принял участие в каждом четвёртом результативном действии команды — забросил 20 шайб и отдал 12 ассистов. Не менее впечатляющую игру демонстрирует Марат Хайруллин. На его счету 15 голов и 19 результативных передач. Примечательно, что оба игрока присоединились к команде лишь в межсезонье, перебравшись из «Нефтехимика» и «Аризона Койотс».
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Петербуржцы хороши в обороне. Команда Ротенберга пропускает в среднем лишь две шайбы за игру — вратари отражают 92,73% бросков соперников. СКА мастерски справляется с угрозами собственным воротам, даже когда остаётся на льду в меньшинстве.
Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы. «Куньлунь» проиграл в семи из десяти последних встреч. Подопечные Грега Айрленда подходят к грядущей встрече после двух крупных поражений, которые нанесли серьёзный удар по самооценке.
СКА в последнее время не отличался стабильностью результатов, но в матче с аутсайдером КХЛ не должен испытывать серьёзных проблем. На фоне колоссальной разницы в классе и опыте, на наш взгляд, стоит сделать ставку на победу СКА с форой (-2) за 1.90.
Прогноз и ставки на матч Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» — СКА 4 декабря 2022 года
«Куньлунь» не отличается надёжной игрой в обороне и является отличной мишенью для мощной петербургской атаки. СКА очень хорош в нападении и убийственно эффективен при игре в большинстве. Подопечные Ротенберга вряд ли испытают серьёзные трудности с пробитием бреши в обороне хозяев, которая в последних матчах КХЛ и так трещала по швам. Отсюда ставка на победу СКА с форой (-2).
Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.
Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.
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