Экспресс на 4 декабря с коэффициентом 14.8: Мбаппе и Кейн поспевают за Месси

Лионель уже вышел в четвертьфинал, а остальным командам и их лидерам только предстоит это сделать.

4 декабря продолжатся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, а одна пара четвертьфиналистов уже определилась — Аргентина — Нидерланды. Кроме того, в расписании достаточно игр в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Польша 4 декабря

Действующие чемпионы мира не собираются отступать. Французам попался непростой соперник — Польша, у которой есть звёздный форвард Роберт Левандовски. Зато у «трёхцветных» есть не менее классный Мбаппе, и он близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Многие нахваливают голкипера Польши — Щенсного. Действительно, он очень надёжный вратарь и неоднократно спасал свою сборную от провалов. Был ли у него соперник уровня Франции на этом чемпионате мира? Вряд ли! Поляки проиграли аргентинцам со счётом 0:2, но Войцех взял пенальти от Месси. Отличная проверка на прочность, но французы гораздо серьёзнее в атаке, да и турнир перешёл на новый этап.

Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира.

Левандовски не является ключом к победам поляков и не выручает сборную. На клубном уровне — как сейчас в «Барселоне», так и раньше в «Баварии» — у форварда есть классные партнёры. На ЧМ-2022 всё совершенно по-иному, и кажется, что Роберт бессилен. В таком случае Мбаппе и его одноклубники откроют счёт в матче, но на этом не остановятся. Отступать некуда, и рано или поздно Польше придётся раскрываться, рисковать, но ничего не получится. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Франции больше 2.5 мяча за 2.60.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал 4 декабря

Англичане на этом турнире ещё не встречались с действительно опасным соперником, который мог бы проверить реальное состояние команды Саутгейта. Иран и Уэльс были обыграны налегке и даже с некоторым шиком, англичане не боялись массированно идти в атаку, не портили впечатление от игры излишней прагматичностью. США удалось остановить «трёх львов» за счёт прессинга и надёжной игры в обороне, но там было впечатление, что фаворит не слишком сильно упирается ради победы.



Сенегалу выход в плей-офф дался гораздо труднее. «Львы Теранги» выдали два хороших матча и один неплохой, но проиграли Нидерландам. Зато, когда сенегальцы оказались прижатыми к стенке, они смогли приятно удивить мощной и эффективной игрой с опасными эквадорцами. Выход в плей-офф — само по себе достижение для сенегальцев. Если они споткнутся на первом же сопернике, никто не будет их ругать.

Ван Дейк: Нидерланды могут играть ещё лучше.

Нет сомнений, что англичане сейчас сильнее своего соперника. Если они смогут раскрыть свои сильные стороны, не будут выдумывать хитроумных планов и экономить силы, то победа от них никуда не денется. Скорее всего, она даже будет уверенной. Сенегал может грамотно сыграть от обороны, но даже в этом случае остановить Кейна и компанию у африканцев не получится. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу сборной Англии с форой (-1.5) за 2.60.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — СКА 4 декабря

Китайская команда совсем недолго была серьёзным претендентом на первую восьмёрку в конференции. Сейчас она скорее борется за то, чтобы не стать последней в таблице. «Куньлунь» в данный момент может похвастать лишь тем, что не позволяет себе длительных провалов, ведь с конца октября команда не проигрывала более двух встреч подряд. Тем не менее это никак не отменяет того факта, что у хозяев 12 поражений в 17 предыдущих играх.

Периодически «красным звёздам» удаётся отбирать очки у фаворитов, как было в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом», однако тогда у соперников наметился явный игровой спад — и всё равно в основное время выиграть не получалось. СКА себе осечки сейчас, очевидно, не позволит, ведь подопечные Романа Ротенберга снова в хорошей форме. Они не проигрывают в основное время на протяжении пяти матчей.



Стоит отметить, что за время победной серии СКА в матчах всегда забивалось не менее шести голов. Сейчас тоже можно ждать результативного хоккея с большим преимуществом гостей, ведь две последние встречи дома у «Куньлуня» петербуржцы выиграли с разницей минимум в три шайбы. Рассмотрим победу СКА с форой (-2.5) с коэффициентом 2.19.

Экспресс на матчи 4 декабря:

Ставка 1: индивидуальный тотал Франции в матче с Польшей больше 2.5 мяча за 2.60.

Ставка 2: победа Англии в матче с Сенегалом с форой (-1.5) за 2.60.

Ставка 3: победа СКА в матче с «Куньлунем» с форой (-2.5) за 2.19.

Общий коэффициент: 2.60 Х 2.60 Х 2.19 = 14.8.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Главный тренер сборной США: у нас же нет Депая!

Дзюба назвал польских футболистов скотами.

Аршавин оценил победу Нидерландов над США в матче ЧМ-2022.

Аленичев: Роналду уже не тот.