Бразилия — Южная Корея. Неймару нашли замену

Нападающий «ПСЖ» восстановился от травмы, но там уже блистает другая звезда — Ришарлисон.

5 декабря состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех корейцев оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Южная Корея получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол корейцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея (05.12.2022)

Мундиаль в Катаре переходит в стадию плей-офф. На 5 декабря запланированы два матча 1/8 финала турнира. В одном из них на стадионе «974» в Дохе померяются силами Бразилия и Южная Корея. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Клеман Тюрпен.

Сборная Бразилии, по мнению многих, является главным фаворитом мундиаля в Катаре. В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа она всухую обыграла Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0). За эти две встречи жёлто-зелёные не позволили соперникам нанести ни одного удара в створ при 11 ударах (на двоих) в принципе.

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Стоит отметить, что это не разовая акция, а идеально отлаженный механизм. Свидетельствует об этом квалификация ЧМ-2022, где за 17 туров группового этапа подопечные Тите пропустили только пять мячей, а сами забили 40. В 16 из них (восемь голов и восемь ассистов) принял участие Неймар.

Нападающий «ПСЖ» не смог сыграть во встрече со Швейцарией из-за травмы. Зато недавно он принял участие в тренировке своей национальной команды и даже отметился забитым мячом в коротком двустороннем матче. Получит ли Неймар игровое время во встрече с Южной Кореей — пока точно неизвестно, но в заявку Тите его включил.

Это очень хороший знак для бразильских болельщиков. Вероятнее всего, жёлто-зелёные порадуют их результативностью в грядущем матче. Дело ещё в том, что, когда Неймар находится на поле, вингеры и центрфорвард получают больше пространства. Именно за счёт этого во встрече с Сербией отметился дублем Ришарлисон. Второй его гол получился невероятно красивым.

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Впрочем, во встрече со Швейцарией, несмотря на отсутствие Неймара, нападающий «Тоттенхэма» также имел весьма неплохую возможность забить. На 56-й минуте Винисиус Жуниор вырезал на него эффектную передачу внешней стороной стопы. Увы, пас получился слишком сильным, и Ришарлисон не успел дотянуться до мяча.

Сборная Южной Кореи при всём желании вряд ли сумеет выйти в 1/4 финала мундиаля. Она совершила сенсацию уже тем, что выбила из турнира Уругвай, одержав победу в матче заключительного тура с Португалией (2:1). Победный гол «азиатские тигры» забили в компенсированное ко второму тайму время. Отличился Хван Хи Чан с передачи Сона.

Корейцам стоит отдать должное за самоотдачу и проявленный характер. Однако не стоит забывать, что португальцы к тому моменту уже добыли путёвку в плей-офф и сыграли экспериментальным составом. Мотивации преуспеть у них было гораздо меньше, чем у сборной Южной Кореи.

Потому наиболее показателен матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором «азиатские тигры» сыграли вничью с Уругваем (0:0). За весь матч они не нанесли ни одного удара в створ при семи ударах в принципе. А во встрече 2-го тура корейцы и вовсе уступили не самой сильной Гане со счётом 2:3.

В плане техники и стратегии «азиатские тигры» сильно уступают бразильцам. Кстати, Швейцарии подопечные Аденора Тите не сумели забить много ввиду того, что Мурат Якин быстро раскусил их тактику, строящуюся на забросах на Ришарлисона. Зато данная схема может отлично сработать в грядущем матче.

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Думается, можно поставить на то, что Ришарлисон забьёт и Бразилия выиграет. Ставка на данный исход принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Также можно проверить сухую победу жёлто-зелёных за 1.86. У корейцев не очень мощная линия нападения, а вот у бразильцев в защите всё великолепно.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

Ришарлисон принёс своей национальной команде победу в матче с Сербией. Также он мог отметиться забитым мячом в ворота Швейцарии, притом что Мурат Якин раскусил стратегию Тите, строящуюся на забросах на центрфорварда. В этот раз форвард «Тоттенхэма» наверняка сумеет отличиться. Если от Ганы Южная Корея пропустила три мяча, то от Бразилии наверняка получит не меньше. А вот сами «азиатские тигры» вполне могут уйти с поля ни с чем. У жёлто-зелёных потрясающая крепость в обороне.

Ставка: победа Бразилии и Ришарлисон забьёт за коэффициент 3.00.

Экспресс с коэффициентом 11.46.

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