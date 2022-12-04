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«Динамо» Минск — «Северсталь», прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно прямая трансляция

«Динамо» Минск — «Северсталь». Разин в замешательстве
Данил Моисеев
«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
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Тренер череповчан уже не находит слов для оправданий.

5 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Северсталь». Начало игры – в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02, а успех череповчан оценивается аналитиками в 3.07.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Северсталь» 5 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Северсталь» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.62, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.15. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» (05.12.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец

Тяжёлым вечером понедельника, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится интересный матч. На льду «Минск-Арены» «Динамо» принимает «Северсталь». К слову, несколько сезонов назад руководство «зубров» просило лигу не ставить домашние матчи на понедельник.

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Дело в том, что в этот день на «Минск-Арене» сильно проседала посещаемость матчей, что сказывалось не только на доходах от билетов, но и на уровне поддержки. Аншлаги на домашней арене важны для «Динамо», ведь это заряжает команду на борьбу. Однако в текущем сезоне более 10 тысяч зрителей посетили «Минск-Арену» лишь семь раз.

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Тем не менее на своём льду минчане выступают достаточно успешно. «Динамо» набирало очки в 14 из 18 домашних матчей – 10 побед и восемь поражений. В гостях минчанам приходится куда тяжелее – всего семь побед в 20 матчах.

Всего «зубры» набрали 42 очка за 38 матчей. Это позволяет белорусской команде цепляться за седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Просто выхода в плей-офф мало. Руководство клуба поставило команде задачу пройти там хотя бы один раунд. Чтобы были шансы на это, желательно финишировать ещё выше.

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Помешать этому могут травмы лидеров. Два из четырёх заокеанских легионеров «Динамо» из числа нападающих находятся в списке травмированных. Канадец Брэндон Козун лечится уже почти два месяца. Его соотечественник Седрик Пакетт травмировался в конце ноября.

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Пакетт – обладатель Кубка Стэнли в 2020 году в составе «Тампа-Бэй». В «Динамо» он третий бомбардир по числу заброшенных шайб и пятый по набранным очкам – 16 (за 35 матчей). Потеря такого игрока может стать ощутимой для команды, которая сильно зависит от легионеров.

Тем не менее «Динамо» набирает очки в семи встречах подряд, но только в трёх матчах выиграло. В остальных четырёх встречах оно потерпело поражения. Есть чем похвалиться — команде удалось дважды подряд обыграть московское «Динамо».

После каждого игрового дня болельщики «зубров» поглядывали на результаты «Северстали», ведь долгое время именно этот клуб был главным конкурентом минчан за место в плей-офф. Однако результаты у команды из Череповца пошли вниз – семь поражений в восьми последних матчах.

Тренер «Северстали» — Андрей Разин — берёт вину за неудачи на себя, но весьма своеобразным способом. В начале сезона мало кто мог предположить, что его команда так серьёзно просядет.

Победа в матче с находящейся в кризисе «Северсталью» позволит «Динамо» оторваться от границы плей-офф на девять очков. Сделать это желательно в основное время. Силы для этого у команды есть – минчане отдыхали на один день дольше. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 5 декабря 2022 года

«Динамо» вернулось из Москвы и Сочи в хорошем настроении. В трёх матчах удалось заработать пять очков, и команда приблизилась к шестой строчке в турнирной таблице Запада. Дома минчане играют ещё лучше. «Северсталь» проиграла в семи из восьми последних матчей. Тренер берёт вину на себя, но серия неудач продолжается. В матче прямых конкурентов за место в плей-офф победа останется за хозяевами.

Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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