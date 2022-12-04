«Динамо» Минск — «Северсталь». Разин в замешательстве

5 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Северсталь». Начало игры – в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02, а успех череповчан оценивается аналитиками в 3.07.

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Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Северсталь» 5 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Северсталь» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.62, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.15. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» (05.12.2022)

Тяжёлым вечером понедельника, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится интересный матч. На льду «Минск-Арены» «Динамо» принимает «Северсталь». К слову, несколько сезонов назад руководство «зубров» просило лигу не ставить домашние матчи на понедельник.

Дело в том, что в этот день на «Минск-Арене» сильно проседала посещаемость матчей, что сказывалось не только на доходах от билетов, но и на уровне поддержки. Аншлаги на домашней арене важны для «Динамо», ведь это заряжает команду на борьбу. Однако в текущем сезоне более 10 тысяч зрителей посетили «Минск-Арену» лишь семь раз.

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Тем не менее на своём льду минчане выступают достаточно успешно. «Динамо» набирало очки в 14 из 18 домашних матчей – 10 побед и восемь поражений. В гостях минчанам приходится куда тяжелее – всего семь побед в 20 матчах.

Всего «зубры» набрали 42 очка за 38 матчей. Это позволяет белорусской команде цепляться за седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Просто выхода в плей-офф мало. Руководство клуба поставило команде задачу пройти там хотя бы один раунд. Чтобы были шансы на это, желательно финишировать ещё выше.

Помешать этому могут травмы лидеров. Два из четырёх заокеанских легионеров «Динамо» из числа нападающих находятся в списке травмированных. Канадец Брэндон Козун лечится уже почти два месяца. Его соотечественник Седрик Пакетт травмировался в конце ноября.

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Пакетт – обладатель Кубка Стэнли в 2020 году в составе «Тампа-Бэй». В «Динамо» он третий бомбардир по числу заброшенных шайб и пятый по набранным очкам – 16 (за 35 матчей). Потеря такого игрока может стать ощутимой для команды, которая сильно зависит от легионеров.

Тем не менее «Динамо» набирает очки в семи встречах подряд, но только в трёх матчах выиграло. В остальных четырёх встречах оно потерпело поражения. Есть чем похвалиться — команде удалось дважды подряд обыграть московское «Динамо».

После каждого игрового дня болельщики «зубров» поглядывали на результаты «Северстали», ведь долгое время именно этот клуб был главным конкурентом минчан за место в плей-офф. Однако результаты у команды из Череповца пошли вниз – семь поражений в восьми последних матчах.

Тренер «Северстали» — Андрей Разин — берёт вину за неудачи на себя, но весьма своеобразным способом. В начале сезона мало кто мог предположить, что его команда так серьёзно просядет.

Победа в матче с находящейся в кризисе «Северсталью» позволит «Динамо» оторваться от границы плей-офф на девять очков. Сделать это желательно в основное время. Силы для этого у команды есть – минчане отдыхали на один день дольше. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 5 декабря 2022 года

«Динамо» вернулось из Москвы и Сочи в хорошем настроении. В трёх матчах удалось заработать пять очков, и команда приблизилась к шестой строчке в турнирной таблице Запада. Дома минчане играют ещё лучше. «Северсталь» проиграла в семи из восьми последних матчей. Тренер берёт вину на себя, но серия неудач продолжается. В матче прямых конкурентов за место в плей-офф победа останется за хозяевами.

Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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