«Рейнджерс» — «Сент-Луис». Шестёркин подведёт

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Сент-Луис». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.27. Успех «Блюз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Сент-Луис» 6 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рейнджерс» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз» (06.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 6 декабря состоятся шесть встреч. В одной из них на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

За последние шесть матчей в регулярке «Рейнджерс» выиграли лишь один раз — с «Оттавой» (3:1). В овертайме они потерпели поражение в игре с «Сенаторз» (2:3 ОТ). В основное время ньюйоркцы уступили сначала замыкающему сводную таблицу НХЛ «Анахайму» (2:3), а затем «Эдмонтону» (3:4), «Нью-Джерси» (3:5) и, наконец, «Чикаго» (2:5).

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Последний матч наиболее интересен. Для «Блэкхоукс» победа стала первой за последние девять игр в НХЛ. Стоит отметить, что не принял участия в игре Игорь Шестёркин. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан решил дать россиянину время на то, чтобы собраться с мыслями. Замещал его Ярослав Галак. Очевидно, неудачно.

Небольшой перерыв, возможно, действительно был необходим Шестёркину. Сейчас он переживает не лучший этап в карьере. После недавнего поражения в матче с «Нью-Джерси» вратарь даже заявил, что его игра была ужасной, но в более грубой форме. Игорь подчеркнул, что испытывает чувство стыда, ведь он мог и должен был остановить все пропущенные шайбы.

Относительно прошлого сезона, по итогам которого Шестёркин выиграл «Везина Трофи», действительно прослеживается регресс. Однако, как верно заметил Жерар Галлан, проблема «Рейнджерс» кроется не только в неудачных выступлениях вратарей. Наставник признал, что его команда терпит неудачи, в частности из-за тренерских ошибок и плохой игры полевых хоккеистов.

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У «Сент-Луиса» дела обстоят иначе. После неудачного старта сезона он одержал победы в семи матчах подряд, в том числе с крепким «Вегасом» (3:2) и сильным «Колорадо» (тоже 3:2). Затем снова последовали спад и ухудшение результатов. Хотя тут важен уровень соперников и другие немаловажные факторы.

Сначала «музыканты» уступили на выезде «Баффало» (2:6) и «Тампе» (2:5), а также обыграли в овертайме «Флориду» (5:4 ОТ). Затем они вернулись на домашнюю арену, где уступили располагающимся на третьем и четвёртом местах в своих конференциях «Далласу» (1:4) и «Каролине» (4:6).

Следом «Блюз» отправились в Питтсбург, где разгромно уступили «Пингвинз» (2:6). Подопечные Крэйга Берюбе проиграли сопернику по всем параметрам. Однако всё могло сложиться совсем иначе, если бы голкипер команды из «Сент-Луиса» — Джордан Биннингтон — сыграл надёжнее и не пропустил четыре шайбы к 22-й минуте матча.

После четвёртой пропущенной шайбы Берюбе отправил Биннингтона на скамейку запасных. В момент ухода со льда голкипер что-то высказал забившему до этого в его ворота гол Джейсону Цукеру, который в тот момент сидел на скамейке запасных. Судьи расценили это как подстрекательство и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.

Берюбе остался недоволен поведением Биннингтона. В предстоящем матче голкипер вряд ли появится на льду. Зато наверняка получат игровое время Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв. В последних шести матчах в регулярке российская банда «Сент-Луиса» выступила лучше многих одноклубников.

Особенно здорово проявили себя Тарасенко и Бучневич. За этот отрезок времени они записали на свой счёт по три ассиста, а также забросили на двоих шесть шайб. Две их них пришлись на долю «Питтсбурга» в последнем матче в НХЛ. Думается, в предстоящей встрече они сумеют огорчить и Игоря Шестёркина.

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Поставить на победу «Сент-Луиса» в матче можно с коэффициентом 2.07. На данный момент «Рейнджерс» пребывают в глубоком кризисе. Недавние поражения от явных аутсайдеров — «Анахайма», «Оттавы» и «Чикаго» — располагающихся в нижней части турнирной таблице НХЛ, это подтверждают. Предпосылок к улучшению ситуации, на наш взгляд, пока нет.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Сент-Луис» 6 декабря 2022 года

В последних двух матчах в НХЛ «Рейнджерс» уступили аутсайдерам. При том, что встречи проходили на домашнем льду. Команда демонстрирует ужасный хоккей. Даже если Шестёркин начнёт выручать как прежде, в успехе «синерубашечников» есть серьёзные поводы усомниться. Не так давно «Сент-Луис» выдал классную победную серию, а в последних матчах в регулярке потерпел поражения от сильных соперников. Плюс российская банда «Блюз» в хорошем тонусе. Ждём от них победы в матче.



Ставка: победа «Сент-Луиса» в матче за коэффициент 2.07.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Амур» с коэффициентом 3.26.

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