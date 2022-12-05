«Авангард» — «Салават Юлаев». Кравецу улыбнётся удача

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.76. На ничью дают коэффициент 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» – «Салават Юлаев» должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (06.12.2022)

Во вторник 6 декабря на стадионе «G-Drive Арена» в Омске состоится матч между местным «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Команды идут вровень в турнирной таблице, а потому их встреча должна получиться напряжённой. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

Два крепких представителя Восточной конференции набрали одинаковое количество очков — 45. Это на 10 меньше, чем у лидирующего «Автомобилиста» при том же количестве сыгранных матчей. «Авангард» сейчас занимает пятую строчку при разнице голов 105:97, а «Салават» идёт шестым, но разница у него чуть лучше — 94:77.

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«Авангард» сейчас на хорошем ходу, омичи полностью исправились за проваленный старт сезона и стабильно набирают очки. Они вели серию из девяти побед, но затем испортили её поражениями в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом». Даже с ними 13 побед в 15 последних матчах выглядят очень внушительно.

По ходу этого отрезка «Авангард» взял реванш и у «Салавата» за поражение в первом очном матче сезона. Правда, та игра далась омичам с большим трудом. Они владели преимуществом по ходу матча, но выиграть смогли лишь по буллитам. Именно с той игры началась чёрная полоса «Салавата», которая вылилась в шесть поражений подряд.

В последних матчах уфимцы немного пришли в себя, прервали неудачную серию в игре с одним из лидеров конференции, а потом обыграли «Трактор» — 6:4. «Салават» хорошо проводил выездные матчи, но сейчас у него и этот козырь уже работает гораздо хуже. В двух последних гостевых встречах зелёные проиграли — с «Барысом» и «Металлургом».

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«Салават» как-то резко упал к середнякам. Команда Виктора Козлова вдруг испытала проблемы с реализацией, а с учётом того, что она и раньше создавала не слишком много моментов, положение сразу ухудшилось. Игра в обороне, на которую делали ставку уфимцы, тоже стала хромать. Пропуская по четыре шайбы от «Барыса» и «Трактора», особой надёжностью уже не похвастаешься.

«Авангард» сейчас явно смотрится лучше гостей. Если кто и обыгрывает его, то с большим трудом и чаще всего минимально. Омичи и сами редко добывают уверенные победы, но обычно находят в себе силы дожимать соперника и переламывать неудачно складывающиеся игры.

Гости пока ещё не вернули оптимальную форму, в которой им был не страшен ни один из соперников по лиге. Сейчас «Салават» ощутимо сдал в качестве игры, а его козыри уже не так хороши. Молодой команде Виктора Козлова пока не хватает опыта и стабильности, иногда это ей очень сильно мешает. Поэтому берём победу омичей за 2.09.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 6 декабря 2022 года

«Авангард» сейчас в лучшей форме, у омичей крепкая команда без слабых сторон. Конечно, у них тоже случаются неудачи, но обычно после каждой такой Михаил Кравец делает правильные выводы. Гости могут как приятно удивить, так и сыграть ниже своего уровня. Последний вариант сейчас встречается чаще, уфимцы много проигрывают, а побеждают реже. Этот матч не станет исключением.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» с коэффициентом 2.90.

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