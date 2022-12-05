«Автомобилист» — «Металлург». Заварухин опять лучший

Сколько бы «лисы» ни старались, а лидер Востока уходит в далёкий отрыв.

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.47. На победу екатеринбуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Металлург» Магнитогорск (06.12.2022)

На 6 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга». Игра пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Автомобилист» радует своей игрой. Он выиграл в 10 из 11 последних встреч. Единственное поражение клуб потерпел на выезде в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ). Оно подпортило статистику, но очко екатеринбуржцы заработали. Накануне клуб обыграл в гостях «Металлург» (2:1).

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Гости после пропущенной шайбы на первой минуте смогли вернуться в игру. Сперва Андрей Обидин сравнял счёт на 17-й минуте встречи, а затем Даниил Тарасов на 37-й вывел гостей вперёд и поставил точку в матче. Хорошая победа! Плюс благодаря ей «Автомобилист» пошёл в отрыв от «Металлурга». Сейчас екатеринбуржцы возглавляют Восточную конференцию, набрав 55 очков за 37 игр.

«Металлург» спустился на вторую строчку, набрав 52 очка в 37 встречах. Для магнитогорцев это было первое поражение за последние шесть игр, но соперник действительно набрал ход. До этого команда обыграла на своём льду ЦСКА (2:1). Сейчас подопечные Ильи Воробьёва будут мотивированы вернуть долг обидчикам.

Как раз будет шанс приблизиться к своему принципиальному сопернику. История очных встреч насчитывает 65 игр, из которых 42 победы на счету «Металлурга» при 23 у «Автомобилиста». Перевес весомый, и к этому ещё за последние пять матчей регулярного сезона в Екатеринбурге у гостей было четыре победы.

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Соперники в этом сезоне уже встречались трижды. Екатеринбуржцы выиграли в двух матчах, а магнитогорцы, соответственно, в одном. В гостях «Металлург» неплох, он одержал 11 побед в 18 играх. «Автомобилист» дома выиграл в 16 из 19 встреч. Так что Илье Воробьёву придётся несладко.

Потому ждём упорной борьбы, плюс вряд ли соперники будут серьёзно раскрываться в обороне. В первом матче голов было мало, но и этого хватило. Скорее всего, второй матч не станет исключением. Тем более что у соперников пропущенных шайб одинаковое количество — по 85. В нападении тоже полный порядок — у «лис» 112 шайб, у «Авто» — 119.

И всё же на данный момент хозяева идут с отменной серией игр, плюс состав в порядке и готов. У Ильи Воробьёва тоже всё неплохо, но пока на выезде он играет хуже на фоне статистики хозяев. Потому стоит проверить вариант на то, что «Автомобилист» не проиграет + ТМ 6.5 шайбы за 2.26. Всё-таки пусть в нападении порядок, но здесь игра будет идти до первой ошибки. Уступать никто не захочет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 6 декабря 2022 года

Второй матч двух принципиальных соперников из верхней части таблицы Востока. У хозяев есть все шансы оторваться, хотя и по статистике соперники схожи, но дома у «Автомобилиста» показатели отменные, а Илья Воробьёв в гостях играет чуть хуже. Плюс мотивации у обеих команд хватит. Однако вряд ли соперники будут играть открыто, скорее, до первой ошибки. Поэтому проверим вариант на хозяев через тотал меньше.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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