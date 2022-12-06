Экспресс на 6 декабря с коэффициентом 11.87: Луису Энрике придётся помучиться

6 декабря пройдут последние матчи 1/8 финала ЧМ-2022, а в КХЛ будут сыграны очередные встречи регулярного чемпионата. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.87 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания 6 декабря

Хаким Зиеш потерялся в «Челси», но чувствует себя королём в сборной Марокко. На его счету 1+1 по системе «гол+пас», а обостряющие пасы были очень важны для положительного результата. И результат у Марокко потрясающий – чего только стоят 2:0 с грозной Бельгией.

Впрочем, говоря про матч с Бельгией, скорее нужно обсуждать проблемы у бельгийской команды. Более показательным был матч Марокко с Хорватией, который африканская команда начала очень осторожно и смогла связать по рукам и ногам Луку Модрича и компанию.

10 лучших прогнозов на сегодня.

С испанцами будет сложнее всего. Компактная оборонительная игра сборной Марокко не станет сюрпризом для игроков из топ-чемпионатов, которые составляют основу сборной Испании. Они часто в своих клубах играют с такими командами и добиваются успеха. Но рассчитывать на разгром сложно.

После того как сборную Марокко возглавил Валид Реграги, команда провела всего пять матчей, в которых пропустила лишь однажды. Однако с соперниками уровня Испании марокканцы не встречались с марта 2019 года, когда со счётом 0:1 проиграли в товарищеском матче Аргентине. Ожидать подобного сценария можно и сейчас.

Заманчивая ставка с хорошим коэффициентом – тотал меньше 1.5 мяча за 3.00. Это подстраховка на случай, если Марокко дотерпит со своей компактной обороной до дополнительного времени или одна из резких африканских контратак принесёт удачу.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 6 декабря

«Ак Барс» нынешний сезон проводит так противоречиво, что совсем не удивительно, что в клубе происходят неоднозначные перемены. С начала октября в Казани назревала тренерская отставка из-за откровенных неудач и по игре, и уж тем более по результатам, но случилась она в момент, когда команда была на ходу. Впервые с самого старта сезона «Ак Барс» сумел выиграть четыре матча из пяти последних, одерживая победы не только над аутсайдерами, но и над прямыми конкурентами.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Тем не менее Олег Знарок покинул клуб, и теперь с этой россыпью звёзд придётся работать другому специалисту. Первый блин комом не стал – в прошлой встрече казанцы хоть и в овертайме, но обыграли московское «Динамо» и вновь продемонстрировали очень неплохую реализацию – четыре матча подряд команда забивает не менее трёх голов. Не так давно успел попасть под раздачу и «Барыс» (2:1), пусть и с меньшим счётом. Казахстанцы никак не могут прийти в себя и начать добиваться стабильных побед, коих у них всего две в шести последних играх.

Важно отметить, что, не считая удобного по стилю «Салавата Юлаева», «Барыс» проиграл всем фаворитам – «Ак Барсу», «Спартаку» и «Автомобилисту». На домашней арене у них всего две победы в восьми матчах, и лишь раз удалось преодолеть рубеж в две заброшенные шайбы. Едва ли получится выжать много и на сей раз. Основной ставкой мы возьмём тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — СКА 6 декабря

Матч с очень громкой вывеской, но отнюдь не со столь же большой интригой. Московский клуб уже довольно давно играет нестабильно, добиваясь положительного результата лишь эпизодами. Серия поражений у «Динамо» сменяется на серию побед, но проблема в том, что первые случаются гораздо чаще. На отрезке из 12 последних матчей команда Алексея Кудашова смогла выиграть всего четырежды, но всякий раз это были соперники, в лучшем случае борющиеся за первую восьмёрку – «Витязь» и «Северсталь», а также дважды «Куньлунь» со дна таблицы.

Все матчи с равными по уровню противниками москвичи за последний месяц проиграли. При этом за время серии поражений только дважды им удавалось проявить себя в нападении, забив более двух голов. Сейчас хозяевам действительно очень тяжело реализовывать моменты, ведь выбыл из-за травмы лучший бомбардир, а в матче с лучшим клубом лиги это критично. СКА вернулся на вершину игровой стабильности.

Подопечные Романа Ротенберга выиграли четыре встречи подряд и пять из шести предыдущих – в том числе и у конкурентов ЦСКА и «Торпедо». Всякий раз санкт-петербуржцы забивали минимум четыре гола и радовали зрелищным хоккеем. Уже более двух сезонов СКА не возвращался из Москвы без победы, и в нынешнем сезоне уже были две победы тоже. В данной встрече не стоит ждать особенной интриги, поэтому просто возьмём победу гостей с коэффициентом 1.93.

Экспресс на матчи 6 декабря

Ставка 1: ТМ 1.5 в матче Марокко — Испания за 3.00.

Ставка 2: ТМ 4.5 в матче «Барыс» — «Ак Барс» за 1.90.

Ставка 3: победа СКА в матче с московским «Динамо» за 1.93.

Общий коэффициент: 3.00 Х 1.90 Х 1.93 = 11.87.

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