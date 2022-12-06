Роналду скандалит, но Фернандеш выручит. Португалия на пути в 1/4 финала

Пока Криш занимается самопиаром и думает о переходе в «Аль-Насср», его соотечественник помогает решать задачи на ЧМ-2022.

6 декабря состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех швейцарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.23. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария (06.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре перешёл в стадию плей-офф. На 6 декабря запланированы два матча 1/8 финала турнира. В самом позднем из них на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил померяются силами Португалия и Швейцария. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Сесар Артуро Рамос (Мексика).

В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2) и Уругвай (2:0). Главным героем обеих встреч можно смело назвать Бруну Фернандеша. В первом случае полузащитник «Манчестер Юнайтед» записал на свой счёт две результативные передачи, а во втором — дубль.

В сборной Бразилии ответили на критику танцев при голах.

Стоит отметить, на один из забитых Фернандешем мячей покушался Криштиану Роналду. Запомнившийся огромным количеством скандалов в этом сезоне нападающий уверял, что он коснулся мяча. Однако комиссия ФИФА это опровергла. После этого форвард запомнился ещё одной не делающей ему чести выходкой.

Уходя с поля в связи с заменой в матче 3-го тура со сборной Южной Кореи, который закончился поражением Португалии (1:2), форвард вступил в небольшой конфликт с одним из соперников. Кореец попросил Роналду поскорее покинуть поле, на что тот сказал тому заткнуться. Фернанду Сантуш признался, что ему не понравилась грубость своего подопечного.

По некоторой информации, между тренером и Роналду постепенно назревает конфликт. Отмечается, что форвард недоволен тем, что Сантуш менял его во вторых таймах каждого матча на групповом этапе. При этом тренера можно понять. Криштиану демонстрирует далеко не лучший свой футбол. Он даже попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022 одного из порталов. Кроме того, ему могут мешать слухи о переходе в «Аль-Насср»

Винисиус Жуниор: Бразилия может стать чемпионом мира ради Пеле.

Впрочем, сейчас ведущим игроком сборной Португалии уже является не Роналду, а Бруну Фернандеш. Примечательно, что в матче с Южной Кореей он участия не принимал. За результативные же действия во встречах с Ганой и Уругваем хавбек был признан лучшим игроком группового этапа по версии одного интернет-портала.

Сборной Швейцарии досталась более сложная группа, состоящая из Бразилии, Камеруна и Сербии. Однако подопечные Мурата Якина продемонстрировали прекрасную командную игру и потерпели поражение лишь в одной игре из трёх — с бразильцами (0:1). В двух встречах они добыли вполне закономерные победы. Обыграли Камерун (1:0) и Сербию (3:2).

Особенно интересна встреча с сербами, так как в ней решалась дальнейшая судьба швейцарцев. Матч получился полной противоположностью игры с Бразилией, где Якин, по-видимому, дал своим подопечным установку пропустить как можно меньше. В этот раз швейцарцы не сидели в обороне, а активно шли вперёд и регулярно создавали потенциально голевые моменты.

По итогу они нанесли 14 ударов, семь из которых пришлись в створ. С тремя из них проводящий великолепный сезон голкипер Сербии Ваня Милинкович-Савич справиться не сумел. Однако и сами швейцарцы пропустили два мяча. Баланса между надёжностью оборонительной и атакующей линий у них нет, что предвещает большое количество голов в предстоящем матче, причём с обеих сторон.

Списывать со счетов национальную команду Швейцарии определённо не стоит. В составе у неё очень много качественных нападающих и полузащитников, способных сделать разницу. В великолепном тонусе пребывают ведущие игроки — Шердан Шакири и Гранит Джака, а также Брил Эмболо, но не только.

Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.

В то же время есть уверенность, что результативной передачей отметится Бруну Фернандеш. Сейчас именно он является лидером и главным распасовщиком своей национальной команды. Поставить на то, что хавбек отдаст больше 0.5 передачи можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50.

Во встрече с Уругваем Фернандеш, на самом деле, делал передачу на Роналду, когда забил сам. В послематчевом интервью он отметил, что праздновал, думая, что гол принадлежит Криштиану. Нападающий имел очень много моментов, но до сих пор так и не забил ни одного гола с игры на ЧМ в Катаре. Пора исправляться.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Судя по всему, нас ждёт насыщенный на события матч, в котором встретятся примерно равные по силе соперники. Хотя в победу португальцев верится немного больше, так как в великолепной форме пребывает Бруну Фернандеш. Хавбек создавал очень много моментов для партнёров по национальной команде на групповой стадии турнира, а также записал на свой счёт четыре результативных действия за два матча. Особенно хорош игрок в роли ассистента. Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит его голевой пас.

Ставка: Бруну Фернандеш отдаст больше 0.5 голевой передачи за 4.50.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Далич: матч с Японией напомнил мне Кубок мира в России.

Главный тренер сборной Японии: наши игроки показали новую эру японского футбола.

Сантуш ушёл от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Роналду в старте.

Дзагоев: вся команда расстроилась из-за ухода Слуцкого.