«Авангард» — «Ак Барс». Билялетдинов по зубам Кравецу

Поражение в последнем матче не выбило из колеи тренера омичей. Он сделает нужные изменения и сможет обыграть Билялетдинова.

8 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев. Поставить на победу омичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11, а шансы «Ак Барса» оценили в 3.26. Заключить пари на ничью предлагается за 4.04.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 8 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.08. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Ак Барс» (8.12.2022)

8 декабря в Омске на стадионе «G-Drive Арена» состоится матч «Авангард» — «Ак Барс». В текущем розыгрыше КХЛ команды уже провели две очные встречи. Обе завершились победами «ястребов» (4:3 и 2:1 ОТ). Смогут ли «снежные барсы» после перестановки в тренерском штабе удивить соперника? Разбираемся вместе.

По итогам 37 игр «Авангард» набрал лишь на четыре очка больше, чем «Ак Барс». В турнирной таблице Восточной конференции он идёт на шестом месте и располагается впритык к сопернику.

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«Авангард» прошлый регулярный розыгрыш КХЛ завершил на пятом месте в Восточной конференции. В межсезонье «ястребов» покинул Боб Хартли, а затем последовало увольнение Рябыкина. Сейчас клуб спасает Михаил Кравец.

После раскачки результаты стабилизировались. Омичи полностью реабилитировались за провальное начало турнира. Они регулярно набирают очки — выиграли в 13 из 17 последних игр. Благодаря этому закрепились в зоне плей-офф.

Перестановки на тренерском мостике благоприятно повлияли на команду. «Авангард» ощутимо прибавил в атаке. Всего же Рид Буше и его одноклубники за 38 игр забили 106 голов. Американский форвард поучаствовал в каждом третьем результативном действии «ястребов». Он забросил 22 шайбы и отдал 14 ассистов.

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«Ак Барс» нестабилен в результатах. Под конец ноября команда пошла на поправку, но после победы в матче с «Локомотивом» (3:2) Олег Знарок подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера руководство назначило Юрия Бабенко и добавило в состав Зинэтулу Билялетдинова в качестве помощника.

Тренерскому тандему специалистов удалось удачно дебютировать. В первой же игре под их началом «Ак Барс» в овертайме смог сломить сопротивление московского «Динамо» — выиграл со счётом 3:2. Однако после этого потерпел поражение в игре с «Барысом» (2:3 Б).

Под началом Кравеца «Авангард» заметно прибавил. «Ястребы» выиграли в 13 из 17 игр КХЛ. Они убедительны в домашних матчах. Вряд ли тандем Бабенко и Билялетдинова сможет помешать им добиться очередной победы. Учитывая показатели омичей в атаке и проблемы казанцев в защите, на наш взгляд, стоит сделать ставку на победу хозяев за 2.11.

В последней игре «Авангард» потерпел поражение. Команда встречалась с «Салаватом Юлаевым» и уступила со счётом 1:3. После матча Кравец дал комментарий. Он уточнил, что никто не разрывал «ястребов», а проиграли из-за ошибок некоторых хоккеистов. Конкретно он отметил, что недоволен игрой Брюквина.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 8 декабря 2022 года

«Авангард» находится в отличной форме. «Ак Барс» лишь начинает своё восстановление с новым тренерским тандемом. Вряд ли Бабенко и Билялетдинов сумели решить все игровые проблемы за столь короткий срок. Последний месяц оборона «снежных барсов» трещала по швам. Отсюда ставка на победу «Авангарда» за 2.11.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 10.05.

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