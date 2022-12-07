«Автомобилист» — «Трактор». Заварухина невозможно остановить

Екатеринбургский клуб мчит как локомотив и тормозить не собирается. Он два раза подряд снёс «Магнитку», а «белые медведи» слабее.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.73. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Автомобилист» — «Трактор» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.90. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» (08.12.2022)

8 декабря лидер Восточной конференции «Автомобилист» на домашней арене скрестит клюшки с принципиальным соперником — «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на льду стадиона «Уралец».

Лидерство «Автомобилиста» в Восточной конференции не вызывает удивления. Состав у клуба сбалансированный, вратарская бригада действует без явных провалов. Игра команды системная и не слишком зависит от настроения или формы отдельных исполнителей.

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Хоккеисты «Автомобилиста» довольно умело переходят от атакующей модели игры к защитной. В последних встречах, когда у команды подсела физическая готовность, тренерский штаб Николая Заварухина перенёс акцент на оборонительные действия.

Стоит отметить, что за последние пять встреч хоккеисты «Автомобилиста» пропустили всего семь шайб. Защитники своевременно встречают соперника в средней зоне, сокращая возможность бросать по воротам Юхана Маттссона. Подопечные Заварухина действуют дисциплинированно, допуская минимум нарушений.

Силу «Автомобилиста» почувствовал на себе магнитогорский «Металлург», причём дважды. Хоккеисты из Екатеринбурга одержали важную победу во встрече с главным преследователем в очной схватке. Счёт 2:1 полностью отражает ситуацию на площадке. Затем, уже выступая дома, «Авто» обыграл «лисов» вновь, но уже со счётом 4:1.

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Хозяева уверенно оборонялись от сильного нападения «Магнитки». Им удалось встречать соперника у синей линии и гасить опасные атаки. За счёт умения быстро возвращать себе владение шайбой первые два звена «Автомобилиста» обеспечили победу.

Хоккеистам «Трактора» остаётся только мечтать о подобном развитии событий. Подопечным Гатиятулина в минувшем матче удалось прервать серию из пяти поражений. Для этого «медведям» пришлось обыграть на выезде мощную «Сибирь» со счётом 4:2. Результат не совсем вытекал из логики игры, но везение было на стороне гостей.

Клуб из Челябинска находится на 10-й строчке в турнирной таблице, но пока шансы побороться за Кубок Гагарина не потеряны. От зоны плей-офф «Трактор» отделяют всего два очка, поэтому для него чемпионат не закончен. Тренерский штаб под руководством Гатиятулина не сдаётся и постоянно ищет новые сочетания хоккеистов.

«Автомобилист» и «Трактор» провели 60 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «Авто» — 32 победы, а челябинцы записали в актив 28 выигранных встреч. Разница шайб также в пользу клуба из Екатеринбурга — 150:138.

«Автомобилист» находится в оптимальных кондициях и перед недельной паузой выложится на 100% в домашней встрече с принципиальным соперником. Подопечным Заварухина нельзя терять темп набора очков, поскольку «Металлург» дышит в спину. «Трактор» в нынешнем состоянии вряд ли способен оказать лидеру Востока сопротивление. Перспективно выглядит ставка на победу «Автомобилиста» с форой (-1.5) за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Лидер Восточной конференции выглядит на голову сильнее своего соперника. «Трактор» слабо защищается, вратарская бригада не выручает, а командная игра не выдерживает никакой критики. Эмоциональная победа «медведей» во встрече с «Сибирью» останется лишь эпизодом. Так выстоять с «Автомобилистом» — не получится.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.88.

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