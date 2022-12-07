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«Автомобилист» — «Трактор», прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Автомобилист» — «Трактор». Заварухина невозможно остановить
Николай Павлов
«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ
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Екатеринбургский клуб мчит как локомотив и тормозить не собирается. Он два раза подряд снёс «Магнитку», а «белые медведи» слабее.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.73. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Автомобилист» — «Трактор» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.90. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» (08.12.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск

8 декабря лидер Восточной конференции «Автомобилист» на домашней арене скрестит клюшки с принципиальным соперником — «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на льду стадиона «Уралец».

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Лидерство «Автомобилиста» в Восточной конференции не вызывает удивления. Состав у клуба сбалансированный, вратарская бригада действует без явных провалов. Игра команды системная и не слишком зависит от настроения или формы отдельных исполнителей.

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Хоккеисты «Автомобилиста» довольно умело переходят от атакующей модели игры к защитной. В последних встречах, когда у команды подсела физическая готовность, тренерский штаб Николая Заварухина перенёс акцент на оборонительные действия.

Стоит отметить, что за последние пять встреч хоккеисты «Автомобилиста» пропустили всего семь шайб. Защитники своевременно встречают соперника в средней зоне, сокращая возможность бросать по воротам Юхана Маттссона. Подопечные Заварухина действуют дисциплинированно, допуская минимум нарушений.

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Силу «Автомобилиста» почувствовал на себе магнитогорский «Металлург», причём дважды. Хоккеисты из Екатеринбурга одержали важную победу во встрече с главным преследователем в очной схватке. Счёт 2:1 полностью отражает ситуацию на площадке. Затем, уже выступая дома, «Авто» обыграл «лисов» вновь, но уже со счётом 4:1.

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Хозяева уверенно оборонялись от сильного нападения «Магнитки». Им удалось встречать соперника у синей линии и гасить опасные атаки. За счёт умения быстро возвращать себе владение шайбой первые два звена «Автомобилиста» обеспечили победу.

Хоккеистам «Трактора» остаётся только мечтать о подобном развитии событий. Подопечным Гатиятулина в минувшем матче удалось прервать серию из пяти поражений. Для этого «медведям» пришлось обыграть на выезде мощную «Сибирь» со счётом 4:2. Результат не совсем вытекал из логики игры, но везение было на стороне гостей.

Клуб из Челябинска находится на 10-й строчке в турнирной таблице, но пока шансы побороться за Кубок Гагарина не потеряны. От зоны плей-офф «Трактор» отделяют всего два очка, поэтому для него чемпионат не закончен. Тренерский штаб под руководством Гатиятулина не сдаётся и постоянно ищет новые сочетания хоккеистов.

«Автомобилист» и «Трактор» провели 60 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «Авто» — 32 победы, а челябинцы записали в актив 28 выигранных встреч. Разница шайб также в пользу клуба из Екатеринбурга — 150:138.

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«Автомобилист» находится в оптимальных кондициях и перед недельной паузой выложится на 100% в домашней встрече с принципиальным соперником. Подопечным Заварухина нельзя терять темп набора очков, поскольку «Металлург» дышит в спину. «Трактор» в нынешнем состоянии вряд ли способен оказать лидеру Востока сопротивление. Перспективно выглядит ставка на победу «Автомобилиста» с форой (-1.5) за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Лидер Восточной конференции выглядит на голову сильнее своего соперника. «Трактор» слабо защищается, вратарская бригада не выручает, а командная игра не выдерживает никакой критики. Эмоциональная победа «медведей» во встрече с «Сибирью» останется лишь эпизодом. Так выстоять с «Автомобилистом» — не получится.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.10.

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Заглавное фото: hc-avto.ru

Источник: «Чемпионат»

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