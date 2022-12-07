«Сибирь» — «Салават Юлаев». Уфимцы вызовут удивление

Не каждый клуб сможет расколоть такой крепкий орешек, как Новосибирск. Однако подопечные Козлова сделают это.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новосибирцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех уфимцев оценивается в 2.88. На ничью дают коэффициент 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 8 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сибирь» – «Салават Юлаев» не должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» (08.12.2022)

В четверг, 8 декабря, состоятся девять матчей Континентальной хоккейной лиги. Одной из самых интересных игр дня можно считать встречу двух крепких представителей Восточной конференции. «Сибирь» принимает дома «Салават Юлаев». Игра состоится на стадионе «Сибирь» в Новосибирске, первое вбрасывание — в 15:30 мск.

Хозяева сейчас занимают третью строчку в Восточной конференции, но забрались так высоко только потому, что сыграли больше матчей, чем все их соперники. «Сибирь» провела 41 игру и набрала 51 очко. У новосибирцев 24 победы и 17 поражений.

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«Салават Юлаев» дышит в спину новосибирцам. Подопечные Виктора Козлова пришли в себя после очередного неудачного отрезка. В ноябре у них была серия из поражений в шести матчах. Ситуация немного исправилась — гости выиграли в трёх из пяти последних матчей. Они оказались сильнее «Автомобилиста», «Трактора» и «Авангарда».

Такой расклад позволил уфимцам взобраться на четвёртую строчку. Они одержали победу в 20 из 38 матчей. Виктор Козлов делает ставку на оборону своей команды, в этом плане она одна из лучших. Уфимцы пропустили всего 78 шайб, меньше только у «Адмирала», но тот и забросил гораздо меньше.

В предыдущем матче уфимцы обыграли «Авангард», который считался фаворитом благодаря как раз своей обороне. Клуб вышел вперёд в первом периоде и дальше умело оборонялся. Даже Сергей Толчинский отмечал надёжность обороны «Салавата». Михаил Кравец, наоборот, сетовал на невезение и слабую реализацию своей команды. В принципе, оба утверждения верны.

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Пока «Салават» выигрывал, «Сибирь» неожиданно на своём льду уступила «Трактору». Это поражение стало вторым за последние девять матчей. Можно было говорить, что новосибирцы в хорошей форме, но после такой невыразительной игры лучше быть осторожнее с выводами.

Чуть больше двух недель назад эти команды уже встречались, и тогда «Сибирь» с большим трудом обыграла «Салават» на его льду со счётом 2:1. Тут нужно учитывать, что дома уфимцы играют хуже, чем на выезде, и на тот момент были в плохой форме, сейчас игра уже будет другой.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сибири», но тут с ними можно поспорить. Новосибирцы начинают буксовать, выигрывают с трудом, допускают много ошибок и часто пропускают. «Салават» хоть и нестабилен, ждать длительных победных серий от уфимской молодёжи не стоит, но он ничуть не хуже соперника.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 8 декабря 2022 года

Рискнём предположить, что именно гости окажутся сильнее. Их стиль игры неудобен для многих команд, и «Сибирь» не станет исключением. Игра получится вязкой, вряд ли она будет результативной, но Виктор Козлов правильно настраивает своих подопечных — играть каждый матч как будто это уже плей-офф. В последних встречах такой подход всё чаще приносит свои плоды.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.88.

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