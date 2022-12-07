«Динамо» Минск — СКА. Система Ротенберга работает

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало игры — в 19:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.91. Успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Минск — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — СКА Санкт-Петербург (08.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 8 декабря состоятся целых девять встреч. В одной из них на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси местное «Динамо» примет СКА из Санкт-Петербурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

За последние семь матчей в регулярке клуб из Минска добыл только три победы — две в игре с московским «Динамо» (4:3 и 6:2), а также с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» (2:1). В серии послематчевых буллитов клуб уступил «Адмиралу» (3:4 Б) и «Спартаку» (1:2 Б). В овертайме уступил «Витязю» (1:2 ОТ). И, наконец, в основное время проиграл в матче с «Северсталью» (3:4).

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При этом победы трудно занести «зубрам» в актив. Московское «Динамо» они обыграли, в частности, из-за ошибочных судейских решений. Особенно запомнился эпизод, который произошёл на четвёртой минуте второго периода последней очной встречи. Нападающего минчан Ника Меркли ударил клюшкой по лицу одноклубник, а удалён за это был форвард бело-голубых — Иван Игумнов.

В результате минчане воспользовались большинством. Отметился заброшенной шайбой, которая, к слову, стала победной, Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли. И это с учётом того, что бело-голубые сейчас пребывают на спаде. За последние 13 матчей в КХЛ они одержали победы только в четырёх встречах.

У СКА дела обстоят намного лучше, чем у минского «Динамо». За последние семь игр в регулярке он потерпел поражение только в одном матче, но в овертайме — с «Локомотивом» (1:2 ОТ). В основное время петербуржцы обыграли ЦСКА (6:2), «Торпедо» (тоже 6:2), причём на выезде, а также «Сочи» (5:2).

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В овертайме подопечные Романа Ротенберга одержали победы в играх с «Северсталью» (4:3 ОТ) и московским «Динамо» (2:1 ОТ). В серии послематчевых буллитов они обыграли «Куньлунь» (4:3 Б). Последний матч интересен тем, что армейцы сумели отыграться с 0:3. Две голевые передачи записал на свой счёт Василий Глотов.

Нападающий начинал текущий сезон в «Сочи». Однако затем его приобрёл СКА. Идентичная история недавно произошла с Никитой Зоркиным и Никитой Попугаевым. Клуб из Санкт-Петербурга продолжает переманивать в свой стан перспективную молодёжь и старается воспитывать из неё звёзд.

В недавнем интервью Роман Ротенберг отметил важность того, что система СКА работает. Данная тема весьма противоречива, ведь некоторые юные хоккеисты, в том числе Матвей Мичков, так и не сумели закрепиться в основе (из-за травм или попросту не выдержав конкуренции). Да и про обмен огромного количества воспитанников на Александра Никишина никто не забыл.

Тем не менее СКА по-прежнему возглавляет сводную таблицу КХЛ. Думается, он одержит победу в основное время с минчанами. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. Семь из восьми последних личных встреч во всех официальных турнирах закончились именно этим исходом.

Усугубляет положение «Динамо» немалое количество травм. Совсем недавно в лазарет угодили Константин Шостак и Вадим Мороз. У СКА тоже есть потери — не так давно выбыл из строя Захар Бардаков. Однако, с учётом имеющихся у петербуржцев ресурсов, потеря не должна сильно отразиться на итоге грядущей встречи.

«Динамо» Минск — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

«Динамо» демонстрирует очень нестабильную игру. Домашний стадион вряд ли поможет минчанам избежать неудачи. Результаты их последних выступлений в регулярке предвосхищают уверенную победу лидирующего СКА. У клуба из Санкт-Петербурга попросту больше сил. И, как показывает практика, даже проигрывая 0:3, он способен взять себя в руки и добыть два очка.

Ставка: победа СКА в основное время за коэффициент 1.91.

Экспресс с коэффициентом 19.58.

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