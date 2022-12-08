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Прогноз на чемпионат мира по футболу, расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2022, кто с кем сыграет

Как изменились расклады на победителей ЧМ-2022 перед 1/4 финала
Михаил Коробов
Прогноз на чемпионат мира по футболу
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Осталось всего восемь команд, которые продолжают претендовать на победу в чемпионате мира.

Чемпионат мира в Катаре набрал обороты. Турнир уже преодолел первую стадию плей-офф. В 1/4 финала вышли Англия, Аргентина, Бразилия, Марокко, Нидерланды, Португалия, Хорватия и Франция. Выбыло немало сильных команд, но у тех, что остались, шансы на победу в чемпионате мира изменились.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Мбаппе вызовет сочувствие к Саутгейту

Если шансы англичан на успех не изменились, то у французов они ощутимо возросли. В первую очередь это связано с тем, что неизвестно, как Англия поведёт себя на дальнейших стадиях ЧМ. Во встрече 1/8 финала «три льва» разгромили Сенегал (3:0). А смогут ли они обыграть в матче 1/4 финала сборную Франции? Вряд ли.

Франция, несмотря на кадровые потери, с лёгкостью добыла путёвку в плей-офф. В матче 1-го тура разгромила Австралию (4:1), а в игре 2-го тура обыграла Данию (2:1). В 1/8 финала «трёхцветные» выбили с турнира Польшу (3:1). Килиан Мбаппе хорошо проявил себя в этих матчах и возглавляет гонку бомбардиров на ЧМ-2022. Заслуживает похвалы и Дидье Дешам, который грамотно распоряжается заменами.

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Если перед стартом чемпионата мира эксперты оценивали шансы Франции ниже (8.00), чем шансы Аргентины, то теперь поставили её сразу после Бразилии. Сделать ставку на победу французов на турнире можно с коэффициентом 5.00.

Марокко идёт по стопам России, а Роналду портит свою сборную

Переходим к главной сенсации турнира. Если перед началом ЧМ-2022 на победу Марокко давали коэффициент 500, то сейчас шансы команды оцениваются в 40.0. «Атласские львы» показали характер и обыграли в матче 1/8 финала Испанию (0:0, по пенальти 3:0). Особой похвалы заслуживает голкипер — Яссин Боно. Есть ощущение, что Марокко повторит судьбу России на ЧМ-2018. Четыре года назад россияне тоже обыграли испанцев, а вот в 1/4 финала уступили более крепкой Хорватии.

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У португальцев гораздо больше ресурсов и шансов выиграть ЧМ-2022, чем у Марокко. В их победу на турнире букмекеры верят уже гораздо больше, чем до группового этапа. Оно и немудрено, ведь в 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша уничтожили Швейцарию (6:1).

После игры Криштиану Роналду в одиночестве отправился в раздевалку, пока его партнёры по сборной праздновали выход в 1/4 финала вместе с фанатами. Ранее появлялась информация о возможном конфликте форварда с Фернанду Сантушем, а позднее о том, что он отказался тренироваться с запасными. С таким поведением лидера Португалия вряд ли уйдёт далеко. На победу Португалии можно поставить за 7.50. Перед стартом ЧМ-2022 предлагали 16.0.

Луи ван Гал может прервать сказку Месси

Интересной выглядит пара Аргентина – Нидерланды. До старта ЧМ-2022 эксперты оценивали шансы аргентинцев выше, чем шансы французов. Сейчас сборную Месси подвинули на одну позицию. Их шансы на победу упали из-за невнятных выступлений на групповом этапе и с трудом добытой победы во встрече с Австралией (2:1) в 1/8 финала.

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Отчасти дело в том, что сейчас сборная Аргентины очень сильно зависит от одного игрока. Разумеется, речь идёт о Месси. Нападающий забил три мяча и отдал одну голевую передачу за четыре матча в Катаре. Как верно отметил его бывший одноклубник Дани Алвес — вся игра подопечных Лионеля Скалони строится через него.

С момента назначения Луи ван Гала на должность главного тренера, голландцы не потерпели ни одного поражения. В матче 1/8 финала они уверенно обыграли США (3:1). Недавно тренер признался, что хочет отомстить аргентинцам за поражение в полуфинале ЧМ-2014. Тогда его подопечные уступили в серии послематчевых пенальти.

Победа нидерландцев оценена коэффициентом 20.0. Сделать ставку на то, что Месси впервые выиграет чемпионат мира, можно за 7.00.

Неймар не подведёт Пеле, а Ловрен задержался в Катаре

Бразильцы по-прежнему являются главными фаворитами ЧМ в Катаре. У них великолепно функционируют все линии (и защита, и полузащита, и особенно нападение), а также лучше поставлен командный футбол, чем у всех оставшихся в Катаре сборных. Неймар недавно оправился от травмы и принял участие в матче 1/8 финала с Южной Кореей, забив гол. В итоге он был признан лучшим игроком встречи.

Впрочем, сейчас бразильцы играют за Пеле. Болельщики и футболисты мощно поддерживают недавно попавшего в больницу из-за проблем со здоровьем национального героя. После встречи с Южной Кореей Неймар выносил плакат, на котором были написаны следующие слова: «Пеле, поправляйся скорее». Подводить легенду ну просто нельзя. На победу Бразилии дают 2.85.

Шансы сборной Хорватии на победу в ЧМ-2022, по понятным причинам, стали даже ниже, чем у Марокко. Обыграть пребывающую на подъёме Бразилию вряд ли удастся. В матче 1/8 финала они с большим трудом обыграли Японию (1:1, по пенальти 3:1). При этом «самураи» местами смотрелись лучше.

Поставить на победу в турнире хорватов можно с коэффициентом 42.0. Эксперты выбрали их главными аутсайдерами среди всех оставшихся претендентов.

Экспресс с коэффициентом 19.58.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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