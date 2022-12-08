Как изменились расклады на победителей ЧМ-2022 перед 1/4 финала

Осталось всего восемь команд, которые продолжают претендовать на победу в чемпионате мира.

Чемпионат мира в Катаре набрал обороты. Турнир уже преодолел первую стадию плей-офф. В 1/4 финала вышли Англия, Аргентина, Бразилия, Марокко, Нидерланды, Португалия, Хорватия и Франция. Выбыло немало сильных команд, но у тех, что остались, шансы на победу в чемпионате мира изменились.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Мбаппе вызовет сочувствие к Саутгейту

Если шансы англичан на успех не изменились, то у французов они ощутимо возросли. В первую очередь это связано с тем, что неизвестно, как Англия поведёт себя на дальнейших стадиях ЧМ. Во встрече 1/8 финала «три льва» разгромили Сенегал (3:0). А смогут ли они обыграть в матче 1/4 финала сборную Франции? Вряд ли.

Франция, несмотря на кадровые потери, с лёгкостью добыла путёвку в плей-офф. В матче 1-го тура разгромила Австралию (4:1), а в игре 2-го тура обыграла Данию (2:1). В 1/8 финала «трёхцветные» выбили с турнира Польшу (3:1). Килиан Мбаппе хорошо проявил себя в этих матчах и возглавляет гонку бомбардиров на ЧМ-2022. Заслуживает похвалы и Дидье Дешам, который грамотно распоряжается заменами.

Если перед стартом чемпионата мира эксперты оценивали шансы Франции ниже (8.00), чем шансы Аргентины, то теперь поставили её сразу после Бразилии. Сделать ставку на победу французов на турнире можно с коэффициентом 5.00.

Марокко идёт по стопам России, а Роналду портит свою сборную

Переходим к главной сенсации турнира. Если перед началом ЧМ-2022 на победу Марокко давали коэффициент 500, то сейчас шансы команды оцениваются в 40.0. «Атласские львы» показали характер и обыграли в матче 1/8 финала Испанию (0:0, по пенальти 3:0). Особой похвалы заслуживает голкипер — Яссин Боно. Есть ощущение, что Марокко повторит судьбу России на ЧМ-2018. Четыре года назад россияне тоже обыграли испанцев, а вот в 1/4 финала уступили более крепкой Хорватии.

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У португальцев гораздо больше ресурсов и шансов выиграть ЧМ-2022, чем у Марокко. В их победу на турнире букмекеры верят уже гораздо больше, чем до группового этапа. Оно и немудрено, ведь в 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша уничтожили Швейцарию (6:1).

После игры Криштиану Роналду в одиночестве отправился в раздевалку, пока его партнёры по сборной праздновали выход в 1/4 финала вместе с фанатами. Ранее появлялась информация о возможном конфликте форварда с Фернанду Сантушем, а позднее о том, что он отказался тренироваться с запасными. С таким поведением лидера Португалия вряд ли уйдёт далеко. На победу Португалии можно поставить за 7.50. Перед стартом ЧМ-2022 предлагали 16.0.

Луи ван Гал может прервать сказку Месси

Интересной выглядит пара Аргентина – Нидерланды. До старта ЧМ-2022 эксперты оценивали шансы аргентинцев выше, чем шансы французов. Сейчас сборную Месси подвинули на одну позицию. Их шансы на победу упали из-за невнятных выступлений на групповом этапе и с трудом добытой победы во встрече с Австралией (2:1) в 1/8 финала.

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Отчасти дело в том, что сейчас сборная Аргентины очень сильно зависит от одного игрока. Разумеется, речь идёт о Месси. Нападающий забил три мяча и отдал одну голевую передачу за четыре матча в Катаре. Как верно отметил его бывший одноклубник Дани Алвес — вся игра подопечных Лионеля Скалони строится через него.

С момента назначения Луи ван Гала на должность главного тренера, голландцы не потерпели ни одного поражения. В матче 1/8 финала они уверенно обыграли США (3:1). Недавно тренер признался, что хочет отомстить аргентинцам за поражение в полуфинале ЧМ-2014. Тогда его подопечные уступили в серии послематчевых пенальти.

Победа нидерландцев оценена коэффициентом 20.0. Сделать ставку на то, что Месси впервые выиграет чемпионат мира, можно за 7.00.

Неймар не подведёт Пеле, а Ловрен задержался в Катаре

Бразильцы по-прежнему являются главными фаворитами ЧМ в Катаре. У них великолепно функционируют все линии (и защита, и полузащита, и особенно нападение), а также лучше поставлен командный футбол, чем у всех оставшихся в Катаре сборных. Неймар недавно оправился от травмы и принял участие в матче 1/8 финала с Южной Кореей, забив гол. В итоге он был признан лучшим игроком встречи.

Впрочем, сейчас бразильцы играют за Пеле. Болельщики и футболисты мощно поддерживают недавно попавшего в больницу из-за проблем со здоровьем национального героя. После встречи с Южной Кореей Неймар выносил плакат, на котором были написаны следующие слова: «Пеле, поправляйся скорее». Подводить легенду ну просто нельзя. На победу Бразилии дают 2.85.

Шансы сборной Хорватии на победу в ЧМ-2022, по понятным причинам, стали даже ниже, чем у Марокко. Обыграть пребывающую на подъёме Бразилию вряд ли удастся. В матче 1/8 финала они с большим трудом обыграли Японию (1:1, по пенальти 3:1). При этом «самураи» местами смотрелись лучше.

Поставить на победу в турнире хорватов можно с коэффициентом 42.0. Эксперты выбрали их главными аутсайдерами среди всех оставшихся претендентов.

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