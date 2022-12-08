Экспресс на 8 декабря с коэффициентом 9.2: «Спартак» и «Динамо» будут осторожны

8 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря

«Автомобилист» выиграл у главного конкурента за первое место на Востоке «Металлурга» два матча подряд. В первой встрече в Магнитогорске подопечные Заварухина взяли верх со счётом 2:1, а в ответной игре в Екатеринбурге преимущество хозяев было весомее — 4:1. В 38 матчах «Автомобилист» набрал 58 очков. Это позволяет ему удерживать первую строчку на Востоке.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Трактор» находится в явном кризисе — гости выиграли только одну из последних шести встреч. Им удалось одолеть на выезде новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:2. Отличную игру провёл Максим Шабанов, который отметился дублем в ворота хозяев. После 40 матчей «трактористы» занимают 10-е место на Востоке. У них в активе 35 очков.



«Автомобилист» находится в отличной форме и дважды обыграл главного конкурента за первое место Восточной конференции магнитогорский «Металлург». На фоне «Трактора», который уступил в пяти из последних шести встреч, подопечные Заварухина выглядят явными фаворитами. Отметим, что «Автомобилист» выиграл шесть из последних восьми личных встреч в Екатеринбурге. Перспективно смотрится ставка на победу «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.30.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 8 декабря

«Авангард» выиграл три из последних пяти матчей, что позволило набрать 45 очков после 38 встреч. Таким образом, омский клуб удержал шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В последней встрече «ястребы» неожиданно уступили дома «Салавату Юлаеву» со счётом 1:3. Не выручил голкипер, отразивший лишь 20 из 23 бросков.



Лучшие экспрессы на сегодня.

«Ак Барс» уступил в Астане «Барысу» со счётом 2:3 в серии послематчевых буллитов. По ходу встречи хоккеисты из Казани уступали оппоненту в две шайбы, но сумели вернуться в игру, сравняв счёт. После 38 матчей у гостей в активе 41 очко. Это позволяет занимать седьмую позицию в чемпионате. Замена на тренерском мостике серьёзно не повлияла на игру команды. После эмоционального всплеска в первых играх проблемы «барсов» снова повлияли на исход встречи.



В очных встречах соперники ведут достаточно осторожную игру. Команды выжидают ошибку, чтобы в стремительной контратаке наказать оппонента за провал в обороне. По такой игре сложно ждать результативной встречи. В восьми последних играх в основное время было заброшено не более четырёх шайб. Рекомендуем рассмотреть ставку тотал меньше 4.5 шайбы за 2.20.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря

Встреча, в которой болельщикам едва ли удастся увидеть много голов. Игра «Спартака» после смены тренера заиграла новыми красками, и команда стала стабильно добиваться положительного результата, но своему стилю в целом не изменила. Красно-белые выдавали уже две мощные победные серии сперва в три матча, а затем в шесть – оба раза они прерывались на серьёзных соперниках — ЦСКА (2:4) и «Локомотиве» (2:3). Стоит отметить, что с ярославцами московский клуб в полной мере виноват в потере очков сам, ведь не смог удержать преимущество в две шайбы.

На своём льду команда Игоря Гришина продолжает демонстрировать оборонительный хоккей, делая ставку на надёжность и реализацию – на протяжении четырёх матчей подряд они забивают не более двух голов. При этом две победы одержать удалось. «Динамо», в свою очередь, тоже вынуждено довольствоваться малым. Сейчас у гостей огромные проблемы с нападением, ведь выбыли сразу оба лучших бомбардира. В 13 последних играх у них девять поражений в пассиве, и лишь в пяти случаях удавалось преодолеть рубеж в две заброшенные шайбы.

Тем не менее бело-голубые стараются набирать очки регулярно, и пока это получается – четыре встречи подряд в основное время не проигрывают. Со «Спартаком» подопечные Алексея Кудашова также играли неплохо и в этом сезоне уступили лишь по буллитам. Таким образом, основной ставкой в этом матче возьмём тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.82.

Экспресс на матчи 8 декабря

Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Трактором» с форой (-1.5) за 2.30.

Ставка 2: ТМ 4.5 в матче «Авангард» — «Ак Барс» за 2.20.



Ставка 3: ТМ 4.5 в матче «Спартак» — «Динамо» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.20 Х 1.82 = 9.20.

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