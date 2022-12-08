Хорватия — Бразилия. Неймар порадует Пеле

9 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира Хорватия — Бразилия. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение бразильцам: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех хорватов оценивается в 9.10. На ничью дают коэффициент 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата мира Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Хорватия — Бразилия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.06. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.15. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Хорватия — Бразилия (09.12.2022)

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 18:00 мск. Сможет ли Лука Модрич огорчить Неймара? Разбираемся вместе.

«Шашечные» в рамках квалификации чемпионата мира и Лиги наций – 2022/2023 продемонстрировали практически эталонную игру в обороне. В отборочном турнире ЧМ-2022 подопечные Златко Далича за 10 игр пропустили лишь четыре мяча, а прямую путёвку в финальный раунд оформили благодаря минимальной победе во встрече со сборной России (1:0) в заключительном туре группового этапа.

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В Лиге наций – 2022/2023 за шесть туров они пропустили шесть голов, три из которых пришлись на матч 1-го тура с Австрией (0:3). На ЧМ за четыре встречи хорваты пропустили лишь два мяча.

У Хорватии прослеживается некоторая любовь к дополнительным таймам в плей-офф чемпионатов мира. Сломить сопротивление Японии подопечные Златко Далича сумели лишь в серии послематчевых пенальти. Доминик Ливакович парировал три удара из четырёх. Мощно. Очередной изнурительный матч может оказаться им не по зубам.

Состав хорватской сборной — возрастной и опытный. В середине поля работают Матео Ковачич, Марсело Брозович и Лука Модрич. Центр обороны бетонируют молодой универсал «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол и опытнейший защитник «Зенита» Деян Ловрен. Эффективность игры в завершающей стадии зависит от Ивана Перишича и Андрея Крамарича.

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Иван помог сравнять счёт в матче с Японией (1:1) и отдал две результативные передачи во встрече с Канадой (4:1). Андрей отметился дублем в ворота канадцев. Хорваты ещё не включали полную мощность в атакующем блоке. В четырёх встречах игроки выполняли в среднем 11,5 удара по воротам, из которых пять приходились в створ.

Под началом Тите Бразилия приободрилась и является главным фаворитом ЧМ. В матчах с Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0) жёлто-зелёные полностью обезоружили соперников. Они идеально отрабатывали в обороне и не позволили им нанести ни одного удара в створ ворот. Такие показатели на ЧМ-2022 в Катаре — не разовая акция, а результат работы идеально слаженного механизма.

Во всех матчах на пути к четвертьфиналу бразильцы доминировали за счёт превосходства в контроле мяча и умелой игры на разнице атакующих потенциалов. Травма Неймара отразилась на результативности команды, но Винисиус Жуниор и Ришарлисон здорово справлялись с вызовами. Они набрали по три очка по системе «гол+пас».

Тите адаптировал сборную к разным игровым стилям. Бразильцы готовы к тому, что соперники с ними будут действовать компактно и плотно в обороне, поэтому могут играть в прагматичный футбол с размеренным темпом. С командами, готовыми действовать на встречных курсах, они готовы продемонстрировать всю мощь своего атакующего потенциала.

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Бразилия превосходит соперника кадрово. За счёт выступлений в более конкурентной среде на континентальном уровне опыт всё же на стороне хорватов. «Шашечные» по ходу турнира грамотно оборонялась, здорово прессинговали и умело контратаковали. Во встрече с Бразилией Златко Далич наверняка вновь сделает ставку на компактную оборону. При таких раскладах рекомендуем ставку на ничью или победу Бразилии через тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Ставки постепенно повышаются. Бразилия жаждет вернуть былое величие на международной арене, а Лука Модрич с партнёрами по сборной — выступить не хуже, чем четырьмя годами ранее. Обе команды продемонстрировали содержательную игру в защите, и вряд ли в четвертьфинале они будут изменять выбранной игровой тактике. Отсюда ставка на ничью или победу Бразилии через тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

Ставка: Бразилия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

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