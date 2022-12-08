Нидерланды — Аргентина. Месси свяжут по рукам и ногам

9 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Нидерланды — Аргентина. Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение аргентинцам. Поставить на победу Аргентины в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех Нидерландов оценивается аналитиками в 3.74. Ничья доступна за 3.28.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.62, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.50. На гол Нидерландов дают коэффициент 1.55. Если забьёт Аргентина, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды — Аргентина (09.12.2022)

На чемпионате мира по футболу наступила пора самых интересных матчей. Стадия 1/4 финала подарила футбольному миру несколько ярких вывесок. Одна из них украшает главную арену ЧМ. На стадионе «Лусаил Айконик» сыграют сборные Нидерландов и Аргентины.

Это будет уже шестой матч «оранье» с «альбиселесте» в рамках чемпионатов мира. Две последние встречи хорошо помнит принимавший в них участие Лионель Месси. Оба матча закончились нулями на табло, но если в 2006 году это была почти ничего не решающая игра группового этапа, то восемь лет спустя пришлось бить пенальти, чтобы определить кто из команд сыграет в финале.

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Из участников той бразильской встречи в 2014 году на чемпионат мира в Катар, помимо Месси, поехали ещё два нидерландских игрока – Стефан де Врей и Дейли Блинд. Но самое главное – сборную снова возглавляет тренер того «бронзового» состава Луи ван Гал, на чей опыт работы с топ-клубами и сборной сделал ставку футбольный союз.

Ван Гал проявляет себя как великолепный стратег. Его тактические ходы ориентированы под стиль конкретного соперника, при этом тренер часто жертвует красотой игры. Нидерланды добиваются успеха, тратя на это ровно столько энергии, сколько нужно. Видно, что команда может прибавить в любой момент.

Много сил на то, чтобы выйти из относительно несложной группы с Катаром, Эквадором и Сенегалом, нидерландцам не потребовалось. Лишь эквадорцы пощекотали им нервы, имея преимущество во встрече, которая закончилась вничью 1:1. Не было проблем и в матче 1/8 финала с США (3:1).

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Просматривая положительные результаты игр Нидерландов после возвращения ван Гала, можно заметить, что в 2022 году у него ещё не было по-настоящему сильных соперников. Хотя до старта чемпионата мира так не казалось. Дания, Германия, Уэльс и Бельгия провалились на ЧМ, а Польша хоть и вышла из группы, но показала невзрачный футбол.

Однако Аргентина ведь тоже не очень впечатляет. Команда допускает много ошибок, предсказуема в атаке и не имеет плана Б, если что-то пойдёт не так. Результат аргентинцев зависит от озарения Лионеля Месси, через которого строится вся игра в нападении. Чтобы не проиграть аргентинцам, нужно потратить много сил и выключить его из игры.

Отчасти это получилось у Саудовской Аравии, которая сенсационно обыграла Аргентину в 1-м туре (2:1). После этого каждый матч аргентинцев был фактически игрой на вылет – Мексика (2:0), Польша (2:0) и Австралия (2:1). В каждой из этих встреч Месси включался в нужный момент. И лишь взявший пенальти польский вратарь Войцех Щенсны не позволил Лионелю стать единственным игроком, который забивал в каждом матче на чемпионате.

Защитник Вирджил ван Дейк может рассказать партнёрам по обороне, как ему однажды удалось сдержать Месси в составе «Ливерпуля». Хотя основная нагрузка ляжет на опорных полузащитников. Френки де Йонгу, например, вероятно, поможет совместный опыт игры с Месси в «Барселоне».

Примечательно, что Аргентина никогда не обыгрывала Нидерланды в основное время — ни на чемпионатах мира, ни в товарищеских матчах. Команды трижды сыграли вничью, и четыре раза побеждала сборная Нидерландов. Это дела давно минувших дней, но «оранжевые» имеют виды на продолжение этой традиции. Команда тактически обучена и хоть пока и скучна, но ещё не давала поводов усомниться в своём не до конца раскрытом потенциале. Возможно, пришло время включиться на полную мощность.

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Однако Нидерланды сделают ставку на надёжную оборону и будут терпеливо выжидать роковых ошибок аргентинских полузащитников. Одного гола будет достаточно. После этого можно будет закрыть вопрос с победителем встречи вязкой игрой на своей половине. Если гола не будет, значит, нам придётся поскучать ещё полчаса. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча в основное время можно с коэффициентом 2.56.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Луи ван Гал поставил сборной Нидерландов умную игру, которая приносит результат. Потенциал команды ещё не раскрыт, и она будет совсем иной в игре с более сильными соперниками, чем США. Сила Аргентины заключена в Лионеле Месси, которого нидерландские защитники и опорники будут эффективно опекать. Опасливая осторожность будет отличать игру обеих команд. Матч до первого гола, которого мы, возможно, так и не увидим, стоит ожидать и сейчас.

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.56.

Экспресс с коэффициентом 19.22.

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