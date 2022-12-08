«Вашингтон» — «Сиэтл». Овечкин отомстит обидчикам

Не так давно Ови потерпел досадное поражение от «Кракена», ведя в счёте 2:0. Есть хорошая возможность поквитаться.

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Кракенов» идёт за 3.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл» 10 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 10.5, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл» (10.12.2022)

10 декабря в Национальной хоккейной лиге состоится много интересных матчей. Отдельное внимание заслуживает встреча «Вашингтона» и «Сиэтла», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Для тех, кто следит за русскими игроками в НХЛ, этот матч обязательно стоит посмотреть.

«Вашингтон» наконец-то возвращается домой после затяжной серии гостевых игр. Накануне клуб ездил в Филадельфию к «Флайерз» (4:1). Александр Овечкин оформил дубль в пустые ворота соперника, оформив 794-ю и 795-ю шайбу в карьере. До Горди Хоу остаётся шесть шайб. Александр в свои 37 лет доказывает всем, что готов играть ещё долго. У него уже 15 шайб в сезоне.

Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу и Теэму Селянне.

При этом он мог забросить ещё больше, но перекладина в одном из моментов решила иначе. Евгений Кузнецов оформил ассистентский дубль. На его счету 20 очков за 27 игр. Теперь на счету «Вашингтона» 28 очков за 28 игр и 12-я строчка в Восточной конференции. Пока же команда остаётся на том же месте, но теперь едет домой в боевом состоянии.

«Сиэтл» накануне проиграл в матче с «Монреалем» (2:4), до этого уступил «Флориде» (1:5). Тем самым клуб опустился на третью строчку Западной конференции, набрав 33 очка за 25 встреч. Однако по сравнению с прошлым сезоном команда очень сильно прибавила. Пусть сейчас и есть небольшой спад.

Лучшим бомбардиром является Андре Бураковски с 26 очками за 25 встреч и Мэтти Бенирс с 21 набранным очком за 25 игр. Показатели весьма неплохие. Так что с таким соперником придётся считаться. Плюс с «Вашингтоном» команда уже встречалась недавно у себя дома, теперь же предстоит выезд. Тогда «Кракен» одержали победу в овертайме (3:2 ОТ).

Макдэвид первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ.

Очных игр насчитывается всего три, где у гостей две победы при одной у хозяев. При этом «Вашингтон» дома выиграл в семи из 12 матчей, а «Сиэтл» в гостях одержал победы в восьми из 10 встреч. Поэтому говорить о преимуществе хозяев сейчас трудно. Тем более что в новом сезоне «Вашингтон» пока ещё не стабилен, а «Сиэтл», наоборот, прибавил.

Конечно, сейчас гости хороши, но и мотивации у подопечных Питера Лавиолетта не занимать. Команда находится в боевом состоянии. Тем более что после выездной серии дома играть куда приятнее. Поддержка трибун обеспечена. Основные в хорошей форме. Можно проверить вариант на то, что «Вашингтон» не проиграет, и к этому взять ставку на тотал больше 4.5 шайбы за 1.93. Ови явно хочет закрыть вопрос с рекордом Горди Хоу раньше новогодних праздников.

У «Вашингтона» достаточно сил для победы. Соперники слишком редко встречались, чтобы говорить о преимуществе одного из них. Однако проверим ставку на хозяев, у гостей сейчас спад, плюс первый выездной матч, возможность у Овечкина набрать очки есть.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон» 10 декабря 2022 года

Соперники мало провели очных игр, поэтому фаворита выделить трудно, зато с результативностью проблем нет. В последней игре «Сиэтл» оказался сильнее «Вашингтона» — будет повод отомстить. Тем более что хозяева сейчас на подъёме и дома играют куда лучше, а гости проиграли в двух встречах до этого, и, кажется, есть небольшой спад. Поэтому остановимся на менее рискованном варианте ставки на то, что хозяева не проиграют, через тотал больше.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

Прогноз на матч «Вегас» — «Филадельфия» с коэффициентом 3.04.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 6 голов.

Овечкину осталось меньше 100 голов до рекорда Гретцки.

Костин оформил хет-трик Горди Хоу.