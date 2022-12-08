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«Баффало» — «Питтсбург», прогноз на матч НХЛ 10 декабря 2022 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Баффало» — «Питтсбург». Кросби и Малкин найдут хитрый план
Николай Павлов
«Баффало» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ
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«Пингвинз» видели, как «Сэйбрз» уничтожили своего предыдущего соперника. Они учтут ошибки и будут осторожны в обороне.

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.12. Победа «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценивается в 2.62.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» 10 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.51. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.60. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.15.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» (10.12.2022)

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

10 декабря в расписании НХЛ запланировано много матчей. Особый интерес у болельщиков вызывает интрига в игре между «Баффало» и «Питтсбургом». Встреча начнётся в 3:00 мск на стадионе «Кибэнк-центр».

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«Сэйбрз» в минувшем матче откровенно удивили. Им удалось обыграть «Коламбус» с редким для хоккея счётом 9:4. Судьба встречи решилась в первом периоде, когда разошедшиеся «клинки» разорвали в клочья оборону соперника и забросили шесть шайб.

Костин оформил хет-трик Горди Хоу.

Особенно старался лучший бомбардир команды — Тейдж Томпсон. В стартовой 20-минутке форвард забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. На этом нападающий не остановился и добавил пятый гол в свою копилку.

Шайбы помогли Томпсону обойти Капризова из «Миннесоты» и устроиться на четвёртой позиции бомбардирской гонки. Ураганный форвард набрал уже 40 очков и отстаёт от лидера Макдэвида на 12. Весьма вероятно, что опеке Томпсона тренерский штаб «Питтсбурга» уделит особое внимание.

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Победа стала второй подряд для хоккеистов «Баффало». Стоит отметить, как разыгралась линия нападения хозяев. В двух последних встречах они забросили 15 шайб. Тем не менее защита «клинков» не отличается надёжностью — в пяти прошлых матчах они пропустили 23 шайбы.

Овечкину осталось меньше 100 голов до рекорда Гретцки.

Хоккеисты «Питтсбурга» набирают форму и уже отошли от неприятного события с Крисом Летангом. Напомним, мощный защитник почувствовал себя плохо и попал в больницу. Там у хоккеиста «пенс» диагностировали инсульт. Это уже второй раз, когда 35-летнего форварда подводит сердце.

Тем не менее «Пингвинз» сплотились и выдали серию из побед в трёх играх. Тем самым одноклубники поддерживают игрока, который выбыл на неопределённый срок. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (4:1), «Сент-Луис» (6:2) и «Вегас» (4:3). Надёжно действовала оборона гостей во главе с бригадой голкиперов.

«Баффало» и «Питтсбург» провели 56 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у «пингвинов» — 39 побед, а «клинки» записали в актив 17 выигранных встреч. Разница шайб в пользу команды Малкина и Кросби 199:135. «Пингвины» нашли оптимальное сочетание в звеньях. Улучшилась игровая форма ветеранов: Кросби записал в актив 35 очков, а Малкин – 25.

Они умеют осторожно действовать в обороне и способны остановить разыгравшееся нападение «Баффало». Отметим, что в пяти из последних семи матчей регулярного первенства с участием «пенс» забрасывалось меньше шести шайб. Рекомендуем изучить ставку на победу «Питтсбурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 5.45.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» 10 декабря 2022 года

«Баффало» в последней встрече продемонстрировал высокую результативность, забросив в ворота «Коламбуса» девять шайб. «Питтсбург» гораздо лучше защищается и умеет действовать на контратаках. Забросив одну-две шайбы, Малкин и его партнёры перейдут на экономный режим и засушат игру.

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за 5.45.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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Прогноз на матч «Вегас» — «Филадельфия» с коэффициентом 3.04.

Макдэвид первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Аризона» — «Бостон» с коэффициентом 4.15.

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