«Баффало» — «Питтсбург». Кросби и Малкин найдут хитрый план

«Пингвинз» видели, как «Сэйбрз» уничтожили своего предыдущего соперника. Они учтут ошибки и будут осторожны в обороне.

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.12. Победа «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценивается в 2.62.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» 10 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.51. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.60. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.15.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» (10.12.2022)

10 декабря в расписании НХЛ запланировано много матчей. Особый интерес у болельщиков вызывает интрига в игре между «Баффало» и «Питтсбургом». Встреча начнётся в 3:00 мск на стадионе «Кибэнк-центр».

«Сэйбрз» в минувшем матче откровенно удивили. Им удалось обыграть «Коламбус» с редким для хоккея счётом 9:4. Судьба встречи решилась в первом периоде, когда разошедшиеся «клинки» разорвали в клочья оборону соперника и забросили шесть шайб.

Костин оформил хет-трик Горди Хоу.

Особенно старался лучший бомбардир команды — Тейдж Томпсон. В стартовой 20-минутке форвард забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. На этом нападающий не остановился и добавил пятый гол в свою копилку.

Шайбы помогли Томпсону обойти Капризова из «Миннесоты» и устроиться на четвёртой позиции бомбардирской гонки. Ураганный форвард набрал уже 40 очков и отстаёт от лидера Макдэвида на 12. Весьма вероятно, что опеке Томпсона тренерский штаб «Питтсбурга» уделит особое внимание.

Победа стала второй подряд для хоккеистов «Баффало». Стоит отметить, как разыгралась линия нападения хозяев. В двух последних встречах они забросили 15 шайб. Тем не менее защита «клинков» не отличается надёжностью — в пяти прошлых матчах они пропустили 23 шайбы.

Овечкину осталось меньше 100 голов до рекорда Гретцки.

Хоккеисты «Питтсбурга» набирают форму и уже отошли от неприятного события с Крисом Летангом. Напомним, мощный защитник почувствовал себя плохо и попал в больницу. Там у хоккеиста «пенс» диагностировали инсульт. Это уже второй раз, когда 35-летнего форварда подводит сердце.

Тем не менее «Пингвинз» сплотились и выдали серию из побед в трёх играх. Тем самым одноклубники поддерживают игрока, который выбыл на неопределённый срок. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (4:1), «Сент-Луис» (6:2) и «Вегас» (4:3). Надёжно действовала оборона гостей во главе с бригадой голкиперов.

«Баффало» и «Питтсбург» провели 56 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у «пингвинов» — 39 побед, а «клинки» записали в актив 17 выигранных встреч. Разница шайб в пользу команды Малкина и Кросби 199:135. «Пингвины» нашли оптимальное сочетание в звеньях. Улучшилась игровая форма ветеранов: Кросби записал в актив 35 очков, а Малкин – 25.

Они умеют осторожно действовать в обороне и способны остановить разыгравшееся нападение «Баффало». Отметим, что в пяти из последних семи матчей регулярного первенства с участием «пенс» забрасывалось меньше шести шайб. Рекомендуем изучить ставку на победу «Питтсбурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 5.45.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» 10 декабря 2022 года

«Баффало» в последней встрече продемонстрировал высокую результативность, забросив в ворота «Коламбуса» девять шайб. «Питтсбург» гораздо лучше защищается и умеет действовать на контратаках. Забросив одну-две шайбы, Малкин и его партнёры перейдут на экономный режим и засушат игру.

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за 5.45.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 6 голов.

Прогноз на матч «Вегас» — «Филадельфия» с коэффициентом 3.04.

Макдэвид первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Аризона» — «Бостон» с коэффициентом 4.15.