Экспресс на 9 декабря с коэффициентом 13.3: Модрич и Месси попрощаются с ЧМ-2022

9 декабря на ЧМ-2022 стартует стадия 1/4 финала. Кроме того, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия – Бразилия 9 декабря

Сборная Хорватии на турнире явно не блещет. Попадание в четвертьфинал для них это отчасти дань слабости и провалам соперников. На групповом этапе провалилась Бельгия, и выход в плей-офф для «шашечных» стал не таким уж сложным делом. В 1/8 финала попалась Япония, далеко не сильнейший соперник, но и она сильно потрепала нервы хорватам, доведя матч до серии пенальти. Сейчас хорваты идут на серии из десяти матчей без поражений, но на фоне Бразилии они смотрятся невыигрышно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Пентакампеоны» сейчас, как и перед началом турнира, главные претенденты на победу. Группу бразильцы прошли налегке, полностью перекрыв кислород сербам со швейцарцами. С Камеруном подопечные Тите уже просто валяли дурака, то поражение – отчасти случайность, отчасти недостаток мотивации. Когда бразильцы выходят мотивированными, то получается, как в матче с Южной Кореей, когда соперник просто не знал, куда ему деваться.

Поставить на победу сборной Бразилии тут самый простой и надёжный вариант, но, увы, коэффициент на это слишком низкий, всего 1.33. Набирать большие минусовые форы на фаворита тоже рискованно, мы уже видели, насколько прагматичной может быть эта сборная Бразилии. В паре шагов от финала она может и приберечь силы, не громить соперника, да и при желании сделать это не так-то просто, хорваты очень грамотно играют в обороне.

Вряд ли этот матч получится таким же ярким, как 1/8 финала в исполнении бразильцев. Есть смысл приглядеться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина 9 декабря

Две предыдущие встречи между Нидерландами и Аргентиной состоялись в XXI веке и завершились без забитых голов. В матчах 2006 и 2014 годов за Аргентину играл Лионель Месси, который и поныне является главной надеждой сборной. Через него строится вся игра в нападении, но это нарушает баланс в обороне.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Аргентина на текущем турнире выдаёт отдельные качественные отрезки. Такие, например, как первый тайм с Саудовской Аравией или второй — с Мексикой. Но чтобы добиться успеха в матче с хорошо организованной и тактически обученной сборной Нидерландов, сохранять концентрацию нужно всю встречу. А у аргентинцев есть банальные проблемы даже с точностью передач. «Оранжевые» могут наказать их за любую из многочисленных ошибок, которые они допускают в каждом матче на ровном месте.

Одного гола нидерландцам будет достаточно. После этого можно сесть в ещё более глухую оборону. Бывший напарник Месси по «Барселоне» Френки де Йонг уже анонсировал, что сдерживать аргентинца они будут всей командой. Луи ван Гал, который умело подстраивает игру «оранжевых» под любого соперника, придумает, как это сделать и не дать Месси забить Андрису Нопперту.

Осторожная ставка – тотал меньше 1.5 мяча за 2.65. Это подстраховка на случай, если матч двух команд, которые предпочли бы сыграть вторым номером, неспешно докатится до дополнительного времени, как это было в двух предыдущих встречах команд.

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Айлендерс» 10 декабря

Игра, в которой болельщикам едва ли удастся увидеть много голов. «Нью-Джерси Дэвилз» не выходил в плей-офф с 2018 года и не поднимался выше седьмого места в конференции четыре последних сезона. Но на третий год контракта главного тренера Линди Раффа одна из самых молодых команд лиги готова переломить эту тенденцию.

«Дэвилз» проиграли всего пять матчей в сезоне. При этом два поражения пришлись на две стартовые игры регулярного чемпионата. У команды случилась серия из 13 побед – одна из самых длинных в истории НХЛ. Лишь в одной из последних 20 игр «Нью-Джерси» не набрал очков – 18 побед и два поражения, одно из которых в овертайме.

У «Айлендерс» настроение куда хуже. В последних четырёх матчах команда одержала всего одну победу – над «Чикаго» (3:0). В этой встрече вратарь Семён Варламов сделал свой первый шат-аут в сезоне и стал второй звездой дня в НХЛ. А вот в трёх проигранных матчах ворота защищал другой российский голкипер – Илья Сорокин. Но он пропустил только 9 из 14 шайб. Ещё пять влетели уже в пустые ворота в концовках этих встреч.

Кто бы из российских вратарей ни был в воротах «Айлендерс», ему придётся непросто. «Нью-Джерси» 18 матчей подряд (с учётом овертаймов) забрасывает не менее трёх шайб. Правда, есть важная оговорка – в злосчастном матче с «Торонто» (1:2) три из четырёх шайб были отменены после видеопросмотра.

Почти все поражения в сезоне у «Айлендерс» случились с разницей более чем в одну шайбу. Во многом это происходит потому, что команде плохо удаются отрезки со снятием вратаря на последних минутах. Так что можно зайти не просто на победу хозяев, а с форой (-1.5) за 2.45.

Экспресс на матчи 9 декабря

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче Хорватия — Бразилия за 2.05.

Ставка 2: ТМ 1.5 в матче Нидерланды — Аргентина за 2.65.

Ставка 3: победа «Нью-Джерси» в матче с «Айлендерс» с форой (-1.5) за 2.45.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.65 Х 2.45 = 13.3.

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