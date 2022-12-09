Неймар ещё раз станцует. Каким будет матч Бразилии в 1/4 финала

9 декабря состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех хорватов оценён экспертами в 9.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.90. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия (09.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре идёт полным ходом. На 9 декабря запланированы два матча 1/4 финала турнира. В одном из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян померяются силами Хорватия и Бразилия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

В матче 1/8 финала сборная Бразилии разгромила Южную Корею со счётом 4:1. Все голы жёлто-зелёные забили в первом тайме. Во втором тайме они играли в своё удовольствие. На 80-й минуте Тите даже выпустил третьего голкипера — Вевертона. Таким образом, он использовал каждого из 26 заявленных подопечных на ЧМ-2022. Ранее достичь подобного не удавалось никому.

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Также в шаге от рекорда находится Неймар. Ему осталось забить один мяч для того, чтобы повторить достижение легендарного Пеле по голам за свою национальную команду. В матче с Южной Кореей недавно оправившийся от травмы нападающий отметился результативной передачей и забитым мячом. По итогам встречи он был признан лучшим игроком.

В послематчевом интервью Тите сказал, что Неймар является лидером «селесао» и усиливает игру партнёров по сборной. По его мнению, когда в составе есть такие футболисты, нужно правильно располагаться на поле и играть без мяча, пользуясь поддержкой оборонительной линии. Опытнейший специалист подчеркнул, что это живой механизм, который он старается как можно лучше сбалансировать.

И на данный момент Бразилия является, пожалуй, самой сбалансированной и сильной национальной командой в мире. Она демонстрирует неподражаемый комбинационный футбол и стабильно добывает результативные победы. Даже без Неймара «селесао» по делу обыграли в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Швейцарию (1:0). И это при том, что неоднократно выручал голкипер соперника — Ян Зоммер.

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Сборная Хорватии в матче 1/8 финала с трудом обыграла Японию (1:1, по пенальти 3:1). При этом, «синие самураи» местами смотрелись предпочтительнее. «Шашечные» превзошли их по владению мячом и нанесли больше ударов, но в то же время создали в разы меньше потенциально голевых моментов.

По итогам встречи лучшим игроком был признан Доминик Ливакович. Голкипер отразил три удара в основное время и совершил три сейва в серии послематчевых пенальти. Хотя до ударов с «точки» дело могло и не дойти, если бы не Деян Ловрен. Защитник «Зенита» записал на свой счёт потрясающую передачу, которую превратил в гол Иван Перишич.

Очевидно, атакующая линия «шашечных» в матчах с равными по силе соперниками функционирует не лучшим образом. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь лидерам сборной Хорватии — Луке Модричу, Ивану Перишичу и Андрею Крамаричу уже за 30 лет. Тащить в одиночку они не могут, а молодое поколение не столь талантливо.

В матче с Бразилией хорваты, скорее всего, сыграют от обороны. Златко Даличу попросту не остаётся ничего иного, как надеяться на Ливаковича, Ловрена и контратаки. Вот только нет сомнений, что команда Тите окажется к этому готова. Она наверняка без проблем найдёт ключ к успеху.

На данный момент у «селесао» феерит Ришарлисон. Нападающий принял участие в трёх встречах на ЧМ-2022 и в двух из них забивал голы. Неймар же принял участие только в двух матчах и отметился одним мячом, причём с пенальти. Однако в квалификации чемпионата мира форвард «ПСЖ» забивал чаще Ришарлисона. На его счету восемь голов и восемь ассистов в 10 матчах.

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Теперь же Неймар восстановился от травмы и находится в шаге от того, чтобы повторить невероятный рекорд Пеле. Форвард наверняка заряжен и очень мотивирован. Вряд ли Деян Ловрен и Доминик Ливакович смогут ему помешать. Поставить на гол Неймара и победу Бразилии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Сборная Хорватии не так сильна, как четыре года назад. Её ведущие игроки уже в возрасте. Вряд ли им удастся соответствовать тому невероятному темпу, который задаёт соперникам нынешняя сборная Бразилии. У Тите великолепно отлажены все игровые механизмы. Плюс вернулся в строй и имеет личную мотивацию Неймар, являющийся ключевым звеном в стратегии наставника. Думается, нападающий забьёт очередной гол, и жёлто-зелёные одержат победу.

Ставка: победа Бразилии и Неймар забьёт за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

Где покажут матч Хорватия — Бразилия.

Прогноз на матч Хорватия — Бразилия с коэффициентом 2.70.

Винисиус: пусть Модрича нейтрализует Каземиро, оставлю ему эту задачу.

Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина с коэффициентом 2.65.

У Пеле наблюдается положительная динамика.