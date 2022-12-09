Месси готов терпеть. Матч Аргентина — Нидерланды затянется

9 декабря состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех голландцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют голландцы, сыграет коэффициент 1.57. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (09.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре перешёл в стадию плей-офф. На 9 декабря запланированы два матча 1/4 финала турнира. В одном из них на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил померяются силами Нидерланды и Аргентина. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Антонио Лаос.

С тех пор как Луи ван Гал возобновил карьеру и вернулся на должность главного тренера, сборная Нидерландов не потерпела ни одного поражения во всех турнирах. Единственное, в чём можно упрекнуть опытного специалиста, так это в том, что на групповом этапе ЧМ-2022 его подопечные выступили не лучшим образом.

Месси никогда не проигрывал сборной Нидерландов.

Сначала «оранжевые» с трудом обыграли Сенегал (2:0), затем сыграли вничью с Эквадором (1:1) и, наконец, выиграли у Катара (2:0). Во всех этих играх немало работы было у Андриса Нопперта. Голкипер совершил за этот период времени 10 сейвов. В матче 1/8 финала ЧМ-2022 ему также не пришлось скучать. Американцы нанесли шесть ударов в створ.

В первую очередь это связано со стратегией ван Гала. Специалист использует схему с пятью защитниками, но латерали при этом зачастую больше задействованы в атаке. Во встрече с США это принесло свои плоды. «Оранжевые» одержали победу со счётом 3:1. Во всех трёх голах своей национальной команды поучаствовал крайний защитник Дензел Думфрис.

При этом два мяча футболист соорудил на пару с коллегой по позиции — Дейли Блиндом. В предстоящем матче ван Гал вряд ли будет также активно использовать латералей в нападении. Как-никак, специалисту необходимо остановить Лионеля Месси, и для этого ему наверняка потребуются все пять защитников при игре в обороне.

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Как и голландцы, аргентинцы долгое время не знали поражений. Более того, они были в нескольких шагах от того, чтобы побить рекорд сборной Италии по длине беспроигрышной серии. Однако в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 подопечные Лионеля Скалони сенсационно уступили Саудовской Аравии (1:2).

После этого «альбиселесте» не без трудностей обыграла во встречах 2-го и 3-го туров Мексику (2:0) и Польшу (2:0) соответственно, а в 1/8 финала одержала победу в матче с Австралией (2:1). Во всех этих играх 90 минут отыграл Лионель Месси. Он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Знаменитый аргентинец пребывает в хорошем тонусе. Однако что плохо — вся игра Аргентины строится через него. Поэтому, когда у Месси не идёт игра или когда соперникам удаётся его закрыть, футбол «альбиселесте» становится посредственным. Особенно это касается нападения, которое оказывается не способно что-либо придумать.

Прекрасный тому пример — встреча 14-го тура квалификации ЧМ-2022, где Аргентина сыграла вничью с Бразилией (0:0). Тите выбрал на матч неосновной состав, а Месси также провёл на поле все 90 минут. Результата это не принесло, и с тех пор в игре подопечных Лионеля Скалони мало что изменилось.

Думается, грядущий матч также закончится ничейным результатом в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. Обе очные встречи в основное время завершились именно так, и в последней аргентинцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти.

Луи ван Гал в недавнем интервью отметил, что очень хочет отомстить «альбиселесте» за то поражение. У него есть весьма неплохие шансы, но преуспеть в основное время «оранжевым» вряд ли удастся. Как мы уже отметили ранее, пребывает в хорошей форме Месси. Плюс у Аргентины чуть более сбалансированный состав.

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В то же время, судя по беспроигрышным сериям, обе сборные прекрасно умеют играть на результат. Скорее всего, встреча будет проходить на равных скоростях. Ставки слишком высоки. Риск вылета наверняка вынудит обе команды играть осторожнее.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Скорее всего, и голландцы, и аргентинцы сыграют с особой осторожностью, дабы не допустить фатальных ошибок и вылета с турнира. Учитывая имеющиеся у обеих сборных проблемы, в частности, проявившиеся на групповом этапе и в матчах 1/8 финала, больше всего верится в ничейный результат грядущего матча после 90 минут. История личных встреч всецело на стороне данного исхода.

Ставка: ничья в основное время за коэффициент 3.20.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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Прогноз на матч Хорватия — Бразилия с коэффициентом 2.70.

Сёмин сделал прогноз на матч Нидерланды — Аргентина.

Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина с коэффициентом 2.65.