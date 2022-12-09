«Суонси» — «Норвич». Теэму Пукки недостаточно хорош

10 декабря состоится матч 22-го тура английского Чемпионшипа «Суонси Сити» – «Норвич Сити». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Суонси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Норвича» оценивается в 2.89. Поставить на ничью предлагают за 3.46.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Норвич» 10 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч 22-го тура Чемпионшипа «Суонси» – «Норвич» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Норвич» (10.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре ещё не завершён, но клубный сезон начинает активное продолжение. Набирает обороты и английский Чемпионшип, где в ближайший уикенд состоится 22-й тур. Один из наиболее интересных матчей пройдёт в Суонси, куда пожалуют гости из Нориджа. Обе команды располагаются в первой восьмёрке таблицы – «Норвич» отстаёт от двух лидеров на шесть очков, а «Суонси» – на семь.

«Суонси» возвращается в борьбу за повышение в классе с большой надеждой на перезагрузку. До чемпионата мира у «лебедей» был очень неприятный турнирный отрезок, который лишил команду места в топ-6. Сейчас они идут с серией из пяти матчей Чемпионшипа без побед. По большому счёту клуб спасает лишь то, что на этом отрезке было всего одно поражение, а конкуренты синхронно теряли очки. Поэтому всего одна победа вернёт хозяев на вершину.

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Стоит отметить, что «Суонси» великолепно играет на домашнем стадионе с сентября. За данный период команда при своих болельщиках не допустила ни одного поражения и демонстрировала стабильную результативность. По среднему набору очков и забитым голам разница не слишком велика, но провалов дома команда себе почти не позволяет. Валлийцы не проигрывают в пяти матчах подряд и лишь раз потеряли очки.

Что важно, подопечные Расселла Мартина в родных стенах всегда ставят на активный атакующий футбол и забивают много. В пяти предыдущих встречах они ни разу не уходили с поля без хотя бы двух забитых мячей. Впрочем, сейчас результативность хозяев под вопросом, ведь лучший бомбардир — Оливье Нтчам, забивший пять голов в лиге, только вернулся из расположения сборной Камеруна, пусть на чемпионате мира полузащитник и сыграл всего 22 минуты.

Едва ли физические кондиции одного из лидеров помешают «Суонси» вести свою игру впереди. Однако проблем в центре поля избежать едва ли получится. «Лебеди» надёжностью на своей половине поля и без того никогда не блистали – у них отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей. В 11 последних играх чемпионата они смогли не пропустить лишь в двух встречах.

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«Норвич», несомненно, тоже будет давить, но ему сейчас намного сложнее из-за кадровой ситуации. Возобновление сезона в Чемпионшипе совпало с моментом, когда в лазарете немало игроков обороны. В частности, есть повреждение у одного из двух основных центральных защитников — Эндрю Омобамиделе. При этом защита у «канареек» одна из лучших в лиге, а в пяти последних матчах она пропускала больше гола всего один раз.

Таким образом, «Норвичу» в любом случае придётся поддержать атакующий порыв соперника, и у него есть для этого все ресурсы. Под вопросом, конечно, находится лучший бомбардир — Джош Сарджент, возглавляющий с девятью голами гонку бомбардиров Чемпионшипа. Американец на чемпионате мира был игроком основы и успел получить лёгкое повреждение. Тем не менее есть Теэму Пукки – второй снайпер и лучший ассистент команды.

Одно из преимуществ подопечных Дина Смита в том, что у них хватает индивидуального класса для решения важных эпизодов игры. «Канарейки» обладают третьим лучшим нападением чемпионата после двух лидеров «Бёрнли» и «Шеффилда», забивая в среднем больше одного мяча. Благодаря столь яркому стилю в играх «Норвича» редко бывает скучно и в шести из девяти последних встреч гостей в Чемпионшипе регулярно пробивался стандартный тотал голов.

В то же время английский клуб довольно ощутимо проседает в игре на выезде. В целом на результатах это критично не сказывается, так как на своём поле у него лишь на одно поражение меньше. Однако с качеством нападения похуже – из 29 голов «Норвич» всего 11 смог забить в гостях. Зато пропускает на выездах клуб на протяжении пяти встреч. И всё указывает на то, что серия сейчас продолжится.

Естественно, клубные игры после длительных перерывов сложнее оценивать, потому что команды очевидно будут не в лучшем физическом состоянии и с потерями. Однако эти соперники способны подарить зрелищный футбол. У «Суонси» по-прежнему есть проблемы с организацией обороны, он пропускает регулярно, и ждать внезапного преображения не приходится.

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При этом «Норвич» вынужден обойтись без некоторых игроков задней линии, что тоже не сулит ничего хорошего. Кроме того, «лебедей» эксперты не просто так считают фаворитами, ведь дома они выступают слаженно, а в очных матчах с «канарейками» в четырёх предыдущих случаях одержали три победы. В данный момент на победу хозяев ставить рискованно, поэтому рассмотрим вариант ставки «Суонси» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 2.39.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Норвич Сити» 10 декабря 2022

Один из важнейших матчей Чемпионшипа после перерыва. Команды далеки друг от друга по позиции, но между ними всего одно очко разницы, и победа любой из них изменит расклад сил. «Суонси» и «Норвич» пока не могут в полной мере положиться на своих лучших бомбардиров, однако это не помешает им вновь показать результативную игру. Хозяева успешно играют дома и много забивают, а «канарейки» несут потери в обороне. Потому на сей раз поверим в хозяев.

Ставка: «Суонси» не проиграет и обе забьют за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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