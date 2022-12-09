«Шеффилд» — «Хаддерсфилд». Путёвка в АПЛ всё ближе

Пока гости идут ко дну, хозяева уже планируют, как будут играть в следующем сезоне в Премьер-лиге.

10 декабря состоится матч 22-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд» — «Хаддерсфилд». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Шеффилда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 6.50. На ничью дают коэффициент 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд» — «Хаддерсфилд» 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Шеффилд» – «Хаддерсфилд» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд» — «Хаддерсфилд» (10.12.2022)

Встречаются два неудачника плей-офф прошлого сезона, которые уступили своё право играть в элите «Ноттингему». Обе команды ещё не так давно были в АПЛ. Сейчас одна из них рвётся обратно, а другая семимильными шагами идёт на вылет из Чемпионшипа. Разница в результатах ощутимая, но интрига сохраняется.

Позади почти половина турнирной дистанции Чемпионшипа, и «Шеффилд» прошёл её благополучно. Команда выиграла в 11 из 21 матча, набрала 38 очков и занимает вторую строчку, отстав от лидера всего на три очка. У клуба одна из лучших защит в лиге, он пропустил всего 19 голов, меньше только у «Ковентри», который и сыграл на два матча меньше.

Квинси Промес может получить гражданство России.

В плане результативности тоже никаких проблем. В начале сезона «Шеффилд» столкнулся с проблемой — отсутствал результативный форвард, но потом она решилась. Набрал отличную форму Оливер Макбарни, который последние годы был больше похож на посмешище, чем на бомбардира. Много забивал также Илиман Ндиайе. В итоге у команды на счету 35 забитых мячей, а больше только у лидера.

«Хаддерсфилд» — полная противоположность соперника. Он на данный момент занимает последнюю, 22-ю строчку, набрав только 19 очков в 20 матчах. У клуба не самая худшая защита — всего 26 пропущенных — это уровень середняков лиги, но забивают «терьеры» крайне мало. Всего они отметились 19 голами, в среднем чуть меньше мяча за игру.

«Терьеры» ушли на перерыв в хорошей форме, набрав четыре очка в двух последних матчах. Им дважды очень сильно повезло, потому что соперники были лучше, но не смогли реализовать преимущество. Большой вопрос, в какой форме «Хаддерсфилд» вернётся в игру, но вряд ли нам стоит ждать от гостей серьёзного прогресса.

Дуймович: УЕФА потеряет от ухода России в Азию.

Вопрос с формой напрямую относится и к «Шеффилду». В конце октября он преодолел кризис и начал набирать обороты, но особой стабильностью не отличался. У него было время, чтобы исправить кадровую ситуацию. Перед перерывом на матчи сборных клуб имел забитый под завязку лазарет. Насколько положительно это скажется на игре — увидим.

«Шеффилд» считается явным фаворитом и должен обыгрывать своего соперника без особых проблем, но это только на бумаге. На поле «Хаддерсфилд» может выставить хороший «автобус» у своих ворот и создать немало проблем одному из лидеров.

Помимо побед, «Шеффилд» — один из главных специалистов Чемпионшипа по угловым. Клуб обычно подаёт много, а если попадает на подходящего соперника, то может поднять эту планку. В последних 10 матчах у «Шеффилда» были случаи, когда он индивидуально подавал по 10 угловых за игру. Сделаем ставку на это.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура Чемпионшипа «Шеффилд» — «Хаддерсфилд» 10 декабря 2022 года

Игра с «Хаддерсфилдом» должна быть именно из таких, когда угловых будет много. Хозяева будут много атаковать, подключать фланги и давить на ворота «терьеров». «Хаддерсфилд» не настолько плох, он тоже будет подавать угловые, пусть и в меньших объёмах, чем «Шеффилд». Можно попробовать поставить на общий тотал больше 12.5 углового с хорошим коэффициентом.

Ставка: тотал больше 12.5 углового за 3.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Криштиану Роналду после ЧМ-2022 заключит контракт с «Аль-Нассром».

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Губерниев: не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь.