Экспресс на 10 декабря с коэффициентом 12.95: Роналду в запасе, Кейн на коне

10 декабря на ЧМ-2022 состоятся последние матчи 1/4 финала. Кроме того, пройдут очередные игры регулярного чемпионата НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.95 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко – Португалия 10 декабря

Португалия во главе с Фернанду Сантушем смогла приятно удивить своих болельщиков в первом матче плей-офф. Главный тренер сборной впервые решился оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду, и внезапно проявился весь командный потенциал. Португальцы не оставили никаких шансов Швейцарии (6:1), играя свободно и очень раскованно. Разумеется, сейчас ни о какой свободе речь даже не идёт, ведь Марокко уже спокойно может забирать себе звание самой надёжной и сбалансированной команды в Катаре.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Атласские львы» не пропустили на этом турнире ни одного мяча от соперников, а Испанию смогли сковать своей многослойной обороной так, что у фаворита за 120 минут едва набралось моментов даже на один гол. По большому счёту ничего нового в тактическом плане мы в данной встрече не увидим – Марокко займётся любимым делом и будет терпеливо выжидать, выгрызая мяч близ собственной штрафной. Португалия постарается за счёт индивидуального класса находить пути к воротам.

И в этом плане у них преимущество, ведь в плане реализации Португалия гораздо лучше испанцев. Хотя бы один свой шанс команда Сантуша реализует, однако Марокко в долгу со своими разящими контратаками не останется. У Португалии с обороной всё ещё проблемы, и в четырёх матчах на ЧМ она не пропустила лишь от Уругвая. Ставим на обмен голами с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Франция 10 декабря

Сборная Англии ещё не проигрывала в Катаре. У неё три победы и одна ничья с США, где обе команды будто бы не слишком напрягались. Франции повезло меньше — при трёх победах у неё одно поражение — от Туниса. Опять же, в матче, где фаворит сыграл вполноги, уже досрочно оформив выход в плей-офф.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Букмекеры отдают предпочтение французам за счёт их яркой атакующей игры и отличной формы некоторых игроков. Мбаппе, Жиру и остальные звёзды французов могут задать жару любому сопернику. К сожалению, в обороне не всё так хорошо, ведь французы пропускали в каждом матче строго по одному голу.

Особой разницы в классе игроков между этими сборными нет, форма у них тоже примерно одинаково хорошая. Единственное, англичане более сплочённые и сыгранные. Они прагматичны и настроены на результат любой ценой, плюс дисциплина и надёжная игра в обороне тоже далеко не последние факторы, которые говорят в их пользу. На наш взгляд, из таких маленьких моментов и формируется небольшой перевес англичан в этой игре. Многие «трёх львов» недооценивают, но у них ничуть не меньше шансов на победу, чем у действующих чемпионов. Предлагаем рассмотреть победу сборной Англии за коэффициент 2.95.

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» 10 декабря

Географические соседи из штата Флорида за последние годы успели надоесть друг другу, но от этого их встречи не становятся менее горячими. «Тампа» испортила «Флориде» прошлый сезон. «Пантеры» выиграли регулярный чемпионат, но проиграли «молниям» серию плей-офф со счётом 0-4. К слову, «Тампа» выбивала «Флориду» из розыгрыша Кубка Стэнли два сезона подряд.

Нынешняя «Флорида» далека от успехов прошлого сезона. Команда выиграла лишь 4 из 11 последних встреч. Но три из этих четырёх побед случились в последних четырёх играх, так что признаки возвращения былой удали присутствуют.

Третьей звездой победного матча с «Детройтом» (5:1) стал Сергей Бобровский. Российский вратарь отбил 19 из 20 бросков по воротам. Но эта победа стала для него всего пятой в 14 играх.

У «Тампы» форма куда лучше – девять побед в последних 12 матчах. Как обычно, важную роль в успехах команды играют российские хоккеисты. Свой вклад в победу над «Нэшвиллом» внесли отдавшие по голевой передаче Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. У Сергачёва теперь 24 (4+20) очка, а у Кучерова – 38 (11+27). Но отставание Кучерова от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров только увеличилось – до 12 очков.

«Тампа» в гораздо лучшей форме. В четырёх из пяти победных матчей с её участием забрасывалось минимум шесть шайб в основное время. Но и коэффициент на победу «Тампы» в основное время без всяких дополнительных условий тоже неплохой – 2.09. «Тампа» побеждает «Флориду» вот уже шесть матчей подряд.

Экспресс на матчи 10 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче Марокко — Португалия за 2.10.

Ставка 2: победа Англии в матче с Францией за 2.95.

Ставка 3: победа «Тампы» в матче с «Флоридой» за 2.09.

Общий коэффициент: 2.10 Х 2.95 Х 2.09 = 12.95.

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