Роналду пора уходить. Никаких проблем для Португалии в 1/4 финала

10 декабря состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех марокканцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Марокко — Португалия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют марокканцы, сыграет коэффициент 1.71. Гол португальцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия (10.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре перешёл в стадию плей-офф. На 10 декабря запланированы два матча 1/4 финала. В одном из них на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе померяются силами Марокко и Португалия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Удастся ли подопечным Валида Реграги совершить ещё одну сенсацию?

Марокканцы добрались до данной стадии, продемонстрировав потрясающую надёжность в обороне. За четыре матча финального раунда ЧМ-2022 они пропустили лишь один гол, да и тот случайно срезал в свои ворота Наиф Агер. Сначала «атласские львы» сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграли Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и Испанию (0:0, по пенальти 3:0).

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Безусловно, не обошлось без везения, но также нельзя не отметить великолепную работу Валида Реграги. Наставник выбрал удачную схему, сделав упор на крепость задней линии. При этом в защите у него отрабатывают абсолютно все. К слову, атакующие полузащитники Софьян Буфаль и Хаким Зиеш на данный момент входят в пятёрку лучших игроков Марокко по успешным отборам.

Топ-2 в этом списке, само собой, занимают выступающие на клубном уровне за «Баварию» и «ПСЖ» крайние защитники — Нуссайр Мазрауи и Ашраф Хакими. Также латерали являются лучшими игроками своей национальной команды по количеству выигранных единоборств. По большей части именно за счёт их стараний Марокко сейчас занимает восьмое место по допущенным ударам (8,3 за матч).

Впрочем, сборная Швейцарии тоже довольно неплохо проявила себя в плане игры от обороны. Во встрече 2-го тура она с минимальным перевесом уступила мощной Бразилии (0:1). Тем не менее в матче 1/8 финала швейцарцы потерпели крупное поражение с Португалией (1:6). Не повторит ли Марокко их судьбу?

Эрик тен Хаг: после интервью было понятно, что Роналду должен уйти.

Изначально были большие сомнения в том, что португальцы смогут дойти до 1/4 финала ЧМ-2022. Их главная звезда Криштиану Роналду проводит, наверное, худший сезон в карьере. Неоднократные скандалы, плохие выступления и поведение игрока внушали уверенность, что атмосфера в раздевалке и стремление преуспеть у подопечных Фернанду Сантуша сойдут на нет.

Тем не менее специалист сумел сохранить боевой настрой своих подопечных и добыть победы в матчах с Ганой (3:2), Уругваем (2:0), и, конечно же, Швейцарией (6:1). В последней игре Роналду появился на поле лишь на 73-й минуте. Он заменил Гонсалу Рамуша, оформившего хет-трик.

Сразу после финального свистка Роналду в одиночестве отправился в раздевалку, пока его партнёры по сборной отмечали победу вместе с болельщиками. После этого авторитетное издание опубликовало новость о том, что Криштиану угрожал покинуть расположение сборной Португалии.

Федерация футбола Португалии и сам Роналду опровергли данную информацию. Однако вопрос, нужен ли сейчас Криштиану своей национальной команде, остаётся открытым. Как показывает практика, без него подопечные Фернанду Сантуша смотрятся гораздо лучше. Несмотря на шумиху вокруг, они уверенными шагами двигаются вперёд.

Состав сборной Португалии доверху наполнен молодыми талантливыми игроками. Без Роналду её скорость в атаке сильно возросла, и швейцарцы оказались к этому попросту не готовы. Скорее всего, марокканцы более внимательно отнесутся к данному вопросу, но вряд ли им также удастся засушить матч, как в случае с Испанией.

Наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.14. У «атласских львов» очень сильно хромает владение мячом. Хуже них по данному показателю на мундиале в Катаре только уже вылетевшая Коста-Рика. Несколько сенсаций подопечные Валида Реграги уже совершили. В этот раз, думается, даже везение их не спасёт.

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Помнится, Криштиану Роналду заявлял, что завершит карьеру в случае победы своей национальной команды на ЧМ-2022. До финала ей осталось сделать несколько шагов. Марокканцы вряд ли сумеют остановить португальцев. Неужели звёздному форварду пора уходить? На фоне скандалов и появления хорошей замены ему этот исход выглядит реальным.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

У сборной Марокко гораздо меньше ресурсов. Да и 120 минут игры в матче с Испанией наверняка отразятся на ней негативно. У футболистов накопилась усталость. Полагаем, играющая без Роналду на высочайшей скорости Португалия одержит в матче с «атласскими львами» победу в основное время. Хотя она наверняка получится не слишком результативной. Марокканцы — очень сплочённый и знающий толк в игре от обороны состав.

Ставка: победа Португалии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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