«КПР» — «Бёрнли». Лондонские болельщики заскучают

11 декабря состоится матч 22-го тура английского Чемпионшипа «КПР» – «Бёрнли». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Ланкашира можно с коэффициентом 2.31. Успех лондонцев оценивается аналитиками в 3.08. На ничью предлагают поставить за 3.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли» 11 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч Чемпионшипа «КПР» – «Бёрнли» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли» (11.12.2022)

Второй игровой день 22-го тура Чемпионшипа порадует всего двумя матчами. Наиболее интересный пройдёт в Лондоне на стадионе «Лофтус», где местный «Куинз Парк Рейнджерс» примет лидера чемпионата – «Бёрнли». Сейчас хозяева замыкают первую шестёрку таблицы, но ближайший преследователь всего в одном очке отставания. «Бёрнли» уверенно располагается на первом месте, оторвавшись от второго «Шеффилда» уже на три очка.

«КПР» один из тех немногих клубов Чемпионшипа, кто хоть и не провалил первую половину сезона, но был вынужден меняться перед второй. Буквально перед возобновлением чемпионата руководство «Куинз Парк Рейнджерс» решилось на расставание с главным тренером Майклом Билом. С одной стороны, решение не самое очевидное, ведь команда идёт в числе лидеров и претендует на повышение в классе. С другой – последние результаты не впечатляли.

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На перерыв «обручи» уходили в ужасном состоянии – они не могут выиграть на протяжении пяти туров подряд. В каждом из этих матчей «КПР» старался играть надёжно в обороне, но совершенно ничего не мог предложить соперникам впереди, забив всего один гол худшей команде лиге «Хаддерсфилду». Пропуская при этом регулярно в среднем по два мяча. Эти показатели откатили хозяев со второй строчки в таблице сразу на шестую.

Стоит отметить, что неудачи «КПР» отнюдь нельзя назвать случайностями, ведь в пяти предыдущих играх он лишь раз сталкивался с конкурентом. Этот единственный матч, с «Норвичем», удалось свести к ничейному результату. Однако поражения в четырёх матчах команда допустила исключительно с представителями нижней части таблицы – «Бирмингемом» (0:2), «Вест Бромвичем» (0:1), «Хаддерсфилдом» (1:2) и «Ковентри» (0:2). Во всех играх КПР изначально считался фаворитом.

По большому счёту, наиболее ощутимым преимуществом «обручей» по-прежнему можно назвать лишь выступления на домашнем стадионе, но разница после отрицательной серии матчей уже не столь значительна. Тем не менее у «КПР» дома всё ещё вторая лучшая оборона лиги – в среднем не пропускают больше одного мяча, превысили эту норму только в двух из 10 матчей сезона. У них одна из самых сыгранных линий обороны в Чемпионшипе в первом круге.

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«Бёрнли» точно не ждёт лёгкая прогулка в Лондоне, однако и игнорировать разницу в форме соперников нельзя. Бордовые до перерыва являлись безальтернативно лучшим клубом чемпионата – никто не набрал больше очков, не приблизился по количеству побед и не забил больше голов. Команда Венсана Компани шла очень мощным ходом, ведь за 18 последних туров у неё всего одно поражение, а в шести предыдущих встречах пять побед.

И вот здесь может быть скрытая проблема для «Бёрнли», так как, в отличие от соперника, гостям пауза в сезоне совершенно не была нужна. Да, они также получили возможность передохнуть, что в период зимнего чемпионата мира с бешеным графиком впереди точно не будет лишним. В то же время есть риск потерять игровой ритм. И первом же матче с одним из конкурентов в борьбе за повышение тоже не будет ничего хорошего. Особенно на фоне показателей игр на выезде.

Несомненно, опрометчиво будет говорить, что «Бёрнли» дома и на выезде – это две разные команды. Тем не менее если на своём поле он действует безупречно, не потерпев поражений ни в одном из матчей и одержав вдвое больше побед, то в гостях очков потеряно немало. Интересно, что бордовые проиграли всего в двух встречах этого сезона.

«Бёрнли» в данный момент может положиться лишь на свою атаку, которая способна создать много проблем нынешней обороне «КПР». В среднем они забивают почти два мяча за матч. Впереди у гостей нет кадровых проблем, всё ещё в отличной форме находится форвард — Джей Родригес, забивший девять голов в 17 матчах. В двух последних играх на чужом поле с реализацией сложностей у команды не возникало – удалось забить шесть голов.

Сейчас команды в разном состоянии, и хозяева, естественно, не фавориты, однако они вновь постараются сыграть от обороны. Можно отметить, что бордовые потеряли игровой ритм из-за длительной паузы, но также важно не забывать, что у соперника ушёл главный тренер и для перестройки может понадобиться некоторое время.

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Едва ли это тот случай, когда на кураже команда начнёт обыгрывать всех. Однако от «Бёрнли» сейчас требовать много не стоит, ведь лидер хоть и продолжит давить в нападении, но для уверенной победы физической мощи может не хватить. Поэтому сейчас будем отталкиваться не от результата, а смотреть на результативность. Тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.87 в этом матче выглядит выгодной ставкой.

Прогноз и ставка на матч 22-го тура Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли» 11 декабря 2022 года

Игра двух представителей первой шестёрки чемпионата, способная порадовать интригой, но не обещающая много голов. «КПР» с новым тренером постарается прервать серию поражений, однако на состояние команды ещё нужно посмотреть. Забивают хозяева сейчас мало, но с «Бёрнли» дома в последние годы выступают неплохо, показывая надёжную игру в обороне. Лидер, конечно, обладая лучшей атакой лиги, попытается сыграть в привычном ключе и забить пару мячей, но на большее после длительной паузы не рассчитывает.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 6.97.

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