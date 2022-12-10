Ротенберг серьёзно настроен. Как закончится финал Матча звёзд КХЛ

Тренер СКА желает везде быть первым, и даже такой турнир не является исключением.

11 декабря состоится Матч звёзд КХЛ дивизион Боброва — дивизион Харламова. Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу дивизиона Харламова в основное время можно с коэффициентом 1.87. Успех дивизиона Боброва по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на Матч звёзд КХЛ дивизион Боброва — дивизион Харламова 11 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч дивизион Боброва — дивизион Харламова будет результативным: тотал больше 14.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 14.5 шайбы — за 2.06. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на Матч звёзд КХЛ дивизион Боброва — дивизион Харламова (11.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял небольшой перерыв для того, чтобы провести Матч звёзд. Для игроков он является отличной возможностью эмоционально разрядиться перед важным этапом сезона. Для болельщиков же это лишний повод увидеть игру своих кумиров, а также посмотреть яркое мастер-шоу.

Стоит отметить, что нынешний формат события, а также отношение хоккеистов к нему нравится не всем. Однако запланированные нововведения в виде формирования команд по национальному признаку (в мероприятии должны были сыграть команды «Россия», «Северная Америка», «Скандинавия» и «Евразия») так и не состоялись. Остаётся довольствоваться имеющимся.

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С другой стороны, некоторые хоккеисты, несмотря на развлекательный характер, который несёт Матч звёзд, играют с полной самоотдачей. Например, в недавнем интервью вратарь «Витязя» Максим Дорожко (дивизион Боброва) признался, что серьёзно отнёсся ко встрече с дивизионом Тарасова и постарался пропустить как можно меньше голов.

Дорожко получил в свои ворота лишь две шайбы за выделенные 10 минут игры. Таким образом, он помог дивизиону Боброва одержать победу со счётом (9:7). Заброшенными шайбами в его команде отметились Максим Федотов и Алексей Кручинин (оба — «Торпедо»), Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин (оба — СКА), а также Андрей Алтыбармакян («Сочи»).

Странно, что результативными действиями не отметился ещё один форвард СКА — Марат Хайруллин, входящий на данный момент в топ-6 лучших бомбардиров КХЛ. Хотя, возможно, приглашённый управлять дивизионом Боброва Роман Ротенберг (СКА) приберёг силы своего техничного подопечного на предстоящий матч — с дивизионом Харламова.

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Помнится, ещё на предсезонке хоккеисты СКА заявляли, что Ротенберг хочет выигрывать в каждом матче. Поэтому даже в товарищеских встречах армейцы играли с акцентом на результат и стабильно добывали победы. На данный момент они возглавляют турнирную таблицу КХЛ с солидным отрывом от «Автомобилиста» и «Локомотива».

У дивизиона Харламова немного иной подход. Один из выступающих за него хоккеистов — Антон Бурдасов («Трактор») — недавно подчеркнул, что его состав активно участвовал во многих конкурсах на мастер-шоу Матча звёзд. Нападающий поделился мнением, что это связано со сплочённостью команды.

Пожалуй, именно за счёт этого дивизион Харламова обыграл дивизион Чернышева (8:5). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились как раз Антон Бурдасов, Николай Голдобин, Егор Яковлев и Роман Канцеров (все трое — «Металлург»), а также Антон Голышев и Никита Трямкин (оба — «Автомобилист»).

Впрочем, нельзя не заметить, что у дивизиона Чернышева был менее качественный подбор игроков, чем у подопечных Ильи Воробьёва. При этом почти все выступавшие за него хоккеисты и даже главный тренер Виктор Козлов («Салават Юлаев») стали дебютантами Матча звёзд. Исключение — Линден Вей («Барыс», второй Матч звёзд).

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Скорее всего, в предстоящем матче победу одержит дивизион Боброва. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Встреча состоится в Челябинске, что даёт команде Восточной конференции дополнительное преимущество в виде поддержки болельщиков.

Однако, по сути, нас ждёт встреча между Романом Ротенбергом (три нападающих СКА) и Ильёй Воробьёвым с его составом (три форварда «Металлурга»). По расположению в турнирной таблице, а также по индивидуальной статистике выигрывают армейцы.

Дивизион Боброва — дивизион Харламова: прогноз и ставка на Матч звёзд КХЛ 11 декабря 2022 года

Судя по всему, у дивизиона Боброва более серьёзный настрой. Свидетельствует об этом желание Романа Ротенберга выигрывать в каждом матче, а также интервью голкипера «Витязя». У дивизиона Харламова сплочённый состав, а также будет подспорье трибун. Однако, думается, этого окажется мало. В любом случае ждём яркого шоу, а также демонстрации мастерства от хоккеистов.

Ставка: победа дивизиона Боброва в матче за коэффициент 2.30.

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