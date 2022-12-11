«Миннесота» — «Эдмонтон». Капризов поставит на место Макдэвида

Кирилл проявил смелость в последней очной встрече, успокоив звёзд команды соперника и защитив своего голкипера. Это ключ к победам.

13 декабря состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Ойлерз» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» 13 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.75. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.30, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» (13.12.2022)

Треть первого месяца зимы уже позади, пока весь мир наблюдает за чемпионатом мира, в Национальной хоккейной лиге 13 декабря запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Миннесотой» и «Эдмонтоном», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» сейчас располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 30 очков за 27 игр. Накануне клуб обыграл на выезде «Ванкувер» (3:0). Кирилл Капризов очков в матче не набрал, зато Матс Цуккарелло отметился ассистентским дублем. Голы забили Мэтт Болди, Коннор Дьюар и Сэм Стил.

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При этом до этого клуб проиграл в матче с «Эдмонтоном» (2:5). Увы, Коннор Макдэвид оказался сильнее, пусть и Кирилл Капризов сделал результативную передачу, но с таким соперником этого мало. На его счету 34 очка за 27 игр — лучший бомбардир команды. Матс Цуккарелло набрал 28 очков за 27 игр.

«Эдмонтон» после игры с «Уайлд» не провёл ни одной встречи, а лишь готовился к ответному матчу. Клуб располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 32 очка за 28 игр, отставание «Миннесоты» всего два очка, но можно сравняться.

В прошлой очной встрече Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал передачу, набрав 54-е очко за сезон, Леон Драйзайтль забил гол и сделал ассист. Для него это 46-е набранное очко. Эта парочка возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ по праву. Плюс в той встрече был не менее заметен Райан Ньюджент-Хопкинс, который отдал две передачи и забросил шайбу.

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Три дня отдыха могут, с одной стороны, подкосить игровой тонус, а с другой – будет больше времени на тренировки и подготовку. Однако история очных встреч соперников по-прежнему на стороне «Миннесоты», у которой 38 побед за 54 игры, при 16 выигранных матчах у «Эдмонтона». Перевес весомый, но «Ойлерз» в гостях так же неплохо играют, как и дома.

Клуб одержал победы в семи из 12 игр на выезде. «Уайлд» дома выиграл в семи из 14 встреч. Так что сейчас трудно говорить, что хозяева имеют перевес над соперником. Хотя и за последние пять игр в Сент-Поле у «Эдмонтона» была лишь одна победа. Так что у Кирилла Капризова есть шанс вернуть должок. Тем более что пока у команд статистика схожа.

При этом в девяти из 10 последних очных матчей тотал был выше 4.5 шайбы, так что с результативностью будет порядок. Забивать в клубах есть кому. Поэтому можно рискнуть вариантом на П1 + ТБ 4.5 шайбы за 2.27. Мотивация у хозяев присутствует, плюс поддержка трибун, а для гостей это первый выезд за долгое время.

Вспоминается момент из прошлой очной встречи соперников, где голкипера Марка-Андре Флёри вывел из себя Драйзайтль. Всё могло закончиться потасовкой, но Капризов показал характер, чем удивил многих. Сначала он осадил немца, а потом поехал и поговорил с Макдэвидом, который хотел вклиниться в конфликт.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» 13 декабря 2022 года

«Миннесота» в последней игре даже без очков Капризова сумела вырвать победу, но впереди «Эдмонтон», недавно обыгравший её. Сейчас же статистика игр на стороне хозяев, плюс хорошая результативность. Перед этим матчем у «Ойлерз» был долгий перерыв, но хозяева в хорошей форме и у них есть шансы. Потому проверим ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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