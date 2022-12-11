«Питтсбург» — «Даллас». Малкина ждут неприятности

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» – «Даллас Старз». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех команды из Техаса оценивается аналитиками в 2.75. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» 13 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» – «Даллас» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.32, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 3.20. Если первый гол в матче забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Вероятность гола в первые семь минут матча оценивается в 2.10. Победу «Питтсбурга» в овертайме можно взять за 9.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» (13.12.2022)

На 13 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. Открывает игровой день в том числе и встреча в Питтсбурге, где на стадионе «Консол Энерджи-центр» местные «Пингвинз» примут «Даллас». Хозяева поднимаются по турнирной таблице Востока и претендуют на четвёртую строчку. Гости на третьем месте Запада с отставанием в четыре очка от лидера. Первое вбрасывание в игре будет сделано в 3:00 мск.

«Питтсбург» снова возвращается на свой привычный уровень. Команда Майка Салливана сейчас переживает свой второй лучший отрезок в сезоне, сумев эффективно справиться с неудачным стартом. Второй раз за месяц она выдаёт серию из побед в пяти матчах. Сейчас у хозяев есть все шансы обновить рекорд сезона. И качество игры позволяет поверить, что это реально.

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Стоит отметить, что «Питтсбург» только набрал 100 шайб, но по среднему количеству голов за матч располагается в пятёрке сильнейших. В четырёх из пяти предыдущих встреч «пингвины» забрасывали хотя бы три шайбы. В прекрасной форме находится тройка — Малкин, Кросби и Гюнцель, которые на троих набрали уже 95 очков. Главная движущая сила команды в нападении.

Сидни Кросби наиболее активен впереди и является лидером лиги по очкам в равных составах, забив пять голов в пяти последних играх. Евгений Малкин пока не радует результативностью, ведь не может забить в девяти матчах подряд, однако он продолжает ассистировать партнёрам. «Питтсбург» много бросает по воротам и в целом радует, но большинство у команды работает плохо – 25-й показатель в лиге.

В то же время Салливану удалось исправить ошибки при организации обороны, лишившие его подопечных большого количества очков в конце октября. В тот период команда пропускала не менее четырёх шайб в среднем. Тем не менее на отрезке из 12 встреч хозяева больше трёх голов позволили забить в свои ворота лишь дважды.

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«Даллас» постарается воспользоваться нестабильной ситуацией соперника, однако он сам пока бесконечно далёк от своего лучшего образца даже нынешнего сезона. «Звёзды» дважды упускали шансы закрепиться на первом месте Западной конференции – полтора месяца у них не было более двух побед подряд. В данный момент техасцы теряют очки на постоянной основе, они не могут выиграть в четырёх встречах кряду.

В то же время на выезде «Даллас» выступает относительно неплохо. Только в одном из четырёх последних матчей он не набрал очков. Единственное поражение клуб потерпел в матче с «Колорадо» (1:4). Оно же стало первым в гостях с разницей более двух шайб. Интересно, что гости совершенно разучились играть с командами из верхней части таблицы – уступали «Торонто» (0:4), «Виннипегу» (4:5), «Тампе» (4:5) и «Миннесоте» (5:6).

Как легко заметить, во всех этих матчах «звёзды» неизменно пропускали минимум четыре гола. Оборона гостей хоть и замыкает первую десятку лучших в НХЛ, но надёжностью с недавних пор совсем не блещет. И это на фоне того, что у них одна из лучших кадровых ситуаций лиги – лазарет пуст, и все лидеры в каждой линии должны быть готовы вытаскивать матчи. Пока этого не происходит, и вместо первого места в конференции команда вынуждена отдать даже второе.

Впрочем, главное преимущество подопечных Питера Дебура в атаке, и именно за счёт неё они пока идут в числе лидеров. «Даллас» стал второй командой, забившей более 100 голов в сезоне, и сейчас является третьей по средней результативности. Великолепно выступает форвард Джейсон Робертсон – с 42 очками он остаётся третьим в гонке бомбардиров. Прервал свою безголевую серию Денис Гурьянов – россиянин помог при победе в матче с «Детройтом» (3:2).

«Питтсбург» перед этой встречей выглядит более сбалансированной и уверенной в себе командой. Майк Салливан наладил игру в обороне, сведя к минимуму вероятность серьёзных провалов, а в нападении всегда можно положиться на связку Малкина и Кросби. «Далласу» пока нечем ответить в защите, он выступает нестабильно и нередко пропускает по четыре и более голов.

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Гости – одна из лучших атакующих команд чемпионата, поэтому сомнений в том, что игра будет идти на встречных курсах, практически нет. Ставить здесь на победу одного из клубов не стоит. «Питтсбург» дома не слишком хорош, а «Даллас» на выезде в основное время почти не проигрывает. Да и два последних очных матча остались за техасцами. Таким образом, рассмотрим вариант «гости не проиграют и тотал больше 5.5 шайбы» с коэффициентом 3.00.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» 13 декабря 2022 года

Обе команды сейчас в хорошей форме. «Питтсбург» выиграл в пяти матчах подряд, и подобная серия стала для него уже второй за месяц. «Даллас» в шести последних играх в основное время уступил лишь раз. Кроме того, соперники в полной мере рассчитывают на своё нападение и забивают в среднем более трёх голов. На сей раз они также не заставят болельщиков скучать. При этом «звёзды» вновь постараются не проиграть и довести дело хотя бы до овертайма.

Ставка: «Даллас» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 3.00.

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